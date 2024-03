Más allá de la resolución de estos hechos, queda claro que está arreciando la presencia de la criminalidad, con una postura retadora.

LA LLEGADA DE LA SEMANA SANTA trae consigo una atmósfera de fervor religioso y tradiciones arraigadas. Sin embargo, junto con estas prácticas devotas, surge una preocupación latente: el consumo desmedido de alcohol que a menudo acompaña a estas festividades. En medio de reuniones familiares, celebraciones religiosas y eventos sociales, el alcohol se convierte en un invitado frecuente en la mesa. Sin embargo, detrás de la euforia festiva, se esconde una realidad alarmante el abuso de esta sustancia puede desencadenar consecuencias desastrosas. Los riesgos asociados con el exceso de alcohol son evidentes: comportamientos imprudentes, accidentes y confrontaciones violentas que pueden empañar las festividades y dejar cicatrices irreparables en las familias. Por ello, en medio de la celebración, es crucial recordar la importancia de consumir con moderación y actuar con responsabilidad… EN ESTE TIEMPO de reflexión y renovación espiritual, recordemos que la verdadera celebración radica en el cuidado mutuo y en la preservación de la armonía en nuestras comunidades. Que la Semana Santa sea un recordatorio no sólo de nuestras creencias, sino también de nuestra responsabilidad hacia nosotros mismos y hacia los demás… TRAS LA SERIE de hechos violentos registrados en diversos puntos de la entidad el pasado Jueves Santo, el secretario de Seguridad Pública Estatal, Manuel Alonso García, habría manifestado que se trata de una reacción de los grupos delincuenciales a los operativos interinstitucionales que se realizaron en últimas semanas. Sobre el caso de la mujer que fue encontrada en estado de descomposición a un costado de la carretera a Calvillo, el funcionario pidió esperar las investigaciones de la Fiscalía del Estado, dado que los antecedentes de la persona, refieren que se dedicaba a deambular, y que inicialmente no se encontraban señales de violencia en el cuerpo, por lo cual no se presume un crimen, sino una situación de auto privación de la vida por depresión, aunque eso sí, dijo que eso lo tendrá que determinar la Fiscalía. En cuanto a los otros casos, Alonso García manifestó que se buscarán evidencias del sistema de videovigilancia para dar seguimiento a los responsables de los actos de agresiones armadas, que invariablemente están vinculadas al narcomenudeo… MÁS ALLÁ DE la resolución de estos hechos queda claro que está arreciando la presencia de la criminalidad, con una postura retadora, y una serie de alertas que están a tiempo de atenderse, para que no haya una mayor descomposición… UNA NOTICIA POSITIVA en materia de prevención es que en la Secretaría de Seguridad Pública ya tienen el mapeo para la operación de 1,500 comités de entorno seguro y paz, mediante los cuales se busca que la sociedad se involucre en las tareas de colaboración para prevenir la delincuencia, consumo de drogas, y robos en sus comunidades, con acciones como Vecino Vigilante, en 232 zonas plenamente identificadas con problemáticas delictivas y de descomposición del tejido social… HASTA EL 19 DE ABRIL de 2024 vence el plazo de la convocatoria para fomentar la participación ciudadana en el proceso electoral en la organización de 30 debates. El consejero electoral del IEE, Francisco Rojas, destacó el esfuerzo institucional por incluir a la ciudadanía activamente. Las preguntas para los candidatos se recopilan a través de Google Forms, y deben cumplir con criterios específicos para evitar discriminación o mensajes de odio, y no deben dirigirse a una candidatura en particular. Esto asegura una selección imparcial de las cuestiones a tratar, las cuales deben ser generales y pertinentes al ámbito electoral en cuestión…. POR CIERTO QUE la representante de la Asociación Cultivando Género, Angélica Contreras Ruvalcaba, hizo un llamado al Partido de la Revolución Democrática en Aguascalientes, a quien cuestionó su compromiso con los derechos humanos frente a las acusaciones que involucran al candidato de Asientos, José Manuel González Mota, quien busca la reelección como alcalde, pero ahora por las siglas del PRD. Destacó la reputación del Sol Azteca como un partido comprometido con los derechos humanos. Sin embargo, expresó su preocupación y decepción ante la aparente inacción de dicho instituto político frente a los señalamientos de presuntos desvíos millonarios asociados al candidato González Mota. «Esta persona que además busca la reelección ahora por el PRD y que ha brincado en los últimos años en cuatro partidos, ¿y qué es lo que esperan? ¿Sentencia?», cuestionó. La representante de la Asociación Cultivando Género criticó también la falta de acción y las observaciones pasadas por alto por parte de las autoridades correspondientes. «Si ya han pasado tantos años y ha habido observaciones por el órgano y nadie le ha dicho nada. ¿Qué otra evidencia quieren?», expresó. Finalmente, instó al PRD y a otros partidos políticos a traducir sus palabras en acciones concretas… CONCRETO FUE el procurador estatal de medio ambiente, Héctor Anaya, pues explicó que sólo perros y gatos son considerados mascotas, mientras que los animales de vida silvestre deben permanecer en su hábitat natural, salvo en centros de conservación o investigación. Aclaró que la posesión legal de ciertos animales silvestres es posible, siempre que no estén protegidos por leyes contra el comercio de especies y se demuestre su legal procedencia. En caso de posesión ilegal, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) debe ser notificada, siendo la entidad encargada de estos casos. La procuraduría estatal facilita la comunicación con Profepa ante denuncias sobre animales silvestres… SOBRE EL RECONOCIMIENTO del presidente acerca de la fabricación de fentanilo en México, la Secretaría de Salud de Aguascalientes comentó que en Aguascalientes no se han identificado casos. Subrayó el peligro del fentanilo, mencionando sus efectos negativos en la salud orgánica, intelectual y cognitiva, advirtiendo que su consumo puede ser irreversible. Sin embargo, consideró exagerado prohibir su importación para uso médico, destacando su aplicación controlada en el ámbito sanitario. Reconoció problemas en la adquisición del fentanilo médico debido a restricciones en el mercado, afectando su disponibilidad…