No habrá feria de San Marcos, ya es definitivo, señaló el gobernador Martín Orozco ayer en entrevista y recordó que se requieren al menos tres meses previos para su organización, además de que las condiciones sanitarias aún no lo permiten.

Volvieron a hackear la página web del Instituto Estatal Electoral este lunes. Para esta segunda ocasión, el consejero presidente tendrá que pensar una explicación más seria y no apostar a tapar el sol con un dedo para evitar preocupaciones electorales.

EL COLMO. El Centro de Investigación y Desarrollo Empresarial alerta a la ciudadanía pues en redes sociales circula una página denominada Secretaría del Préstamo, que por supuesto es falsa pero la presentan como instancia de la Secretaría de Bienestar, el fondo es defraudar por lo que es indispensable mantenerse atenta y no dejarse engañar. En Facebook aparece como Bienestar Financiera-Secretaría de préstamos México, incluso maneja colores similares al Gobierno Federal… Que aún no hay respuesta a la petición que su gobierno hizo a la federación, de mandar más dosis para inmunizar a los maestros, y puedan iniciar gradualmente la educación presencial… ¿QUIEREN LLAMAR LA ATENCIÓN OTRA VEZ?, ¡ah! qué traviesos esos que volvieron a hackear la página web del Instituto Estatal Electoral este lunes. Para esta segunda ocasión, el consejero presidente tendrá que pensar una explicación más seria y no apostar a tapar el sol con un dedo para evitar preocupaciones electorales. Un segundo hackeo supondría falta de seguridad y por lo tanto de certeza en el portal del árbitro electoral. Anoche el IEE informó extraoficialmente que se decidió inhabilitar la página a fin de prevenir que se difunda información ajena al Instituto, eso dijeron, aunque otro riesgo sería que extrajeran o alteraran información del Instituto. En fin, al parecer hoy van a dar un posicionamiento al respecto, ojala sea de altura… SEGÚN JUAN CARLOS Rodríguez, es un mito que haya viviendas con crédito del Infonavit, abandonadas y/o vandalizadas; que eso lo inventó el INEGI, que los encuestadores reportaban las casas deshabitadas como abandonadas, pese a que el Instituto solo utiliza los términos “habitada”, “deshabitada” y “de uso temporal”, no “abandonada” ni “vandalizadas”. El presidente local de la CANADEVI, Juan Carlos Rodríguez García, considera que la confusión, se ha dado porque hay personas que pueden tener una vivienda adicional para pasar alguna temporada fuera, pero conservan sus casas que habitan ordinariamente y que cuando llegaron los encuestadores, no pudieron encontrar gente. ¿Será posible que un trabajador que apenas alcanzó para comprar una casita en un sector my popular, pueda darse el lujo de tener “su casa grande”? Si es así, qué bueno, y a la mejor tienen hasta Quinta o Casa de playa. El empresario hace alusión al Censo 2010 (cuando ya se tienen los resultados del 2020, y se reportaron 50 mil “casas abandonadas”). Es evidente cuando una vivienda está abandonada y/o vandalizada, porque la maleza está muy crecida, porque no tiene puertas ni ventanas, porque los muros que quedan están muy dañados, y claro que sí se da esta situación principalmente en colonias de la periferia. Rodríguez no ha considerado que quienes pierden el trabajo y no se acercan al Infonavit, para renegociar, es que no les interesa perder la vivienda. Lo mismo pasa con las casas de interés social, que asigna el Instituto de Vivienda; cuando el moroso se hace ojo de hormiga por varios años, se procede a la recuperación del inmueble en las condiciones en que esté, se le da una manita de gato y se otorga el crédito a otra persona, para su adquisición… GRAN REVUELO generó ayer una pregunta hecha a la persona equivocada y una respuesta emitida sobre tema ajeno. Y es que en la transmisión por redes sociales que cada lunes realiza el alcalde de Jesús María, Toño Arámbula, una ciudadana preguntó cuándo iban a poner la segunda dosis de la vacuna para el COVID. En vez de decir que no es lo suyo, el edil comentó que el domingo fue a la Plaza del Mueble y estaban vacunando y aplicando la segunda dosis. Además sacó sus propias conclusiones: “supongo que solamente les hablaron a algunas personas, pero estaban vacunando el domingo, y el Gobierno Federal no tuvo la amabilidad y no pudimos avisar ni pasar la voz, pero estuvieron vacunando a adultos mayores”. Acusó falta de coordinación y de comunicación… ALDO RUIZ brincó, por supuesto, para desmentir los dichos y mostró el oficio entregado al alcalde Arámbula López con firma y sello de recibido de fecha 22 de marzo, informando la realización del Operativo de Pago del Programa de Pensión para el Bienestar de los Adultos Mayores y para las Personas con Discapacidad los días 27 y 28 de marzo en la Plaza del Mueble. “No se ha realizado ninguna Jornada de Vacunación para Adultos Mayores de 60 años para aplicar segunda dosis contra el COVID-19, ni en la ciudad capital, ni en ninguno de los municipios de la entidad”, aclaró. Por lo anterior hizo un llamado a toda la ciudadanía para que consulte las páginas oficiales a fin de evitar confusiones. Y si bien las jornadas de vacunación han sido de todo, menos organizadas, tampoco hay que echarle leña al fuego y alterar la tranquilidad de la población que está ávida de recibir el biológico en tiempo y forma… FUE EXTRAORDINARIA la respuesta de los dueños de mascotas y volaron las fechas para la primera campaña de esterilización de gatos y perros, anunciada por la Secretaría de Servicios Públicos municipales. Esto significa que este martes ya no habrá entrega de fichas como inicialmente estaba programado… CON MOTIVO DE LA SEMANA SANTA, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente trabajará hasta hoy, porque a partir del miércoles entrará en un lapso de días inhábiles y volverá a prestar servicios en línea o presenciales a partir del lunes 5 de abril; tómelo en cuenta…