EL AUGE DE LA vivienda vertical en la ciudad representa para el presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Aguascalientes, Jaime Soto Martínez, un reto y una oportunidad para los ingenieros civiles, quienes desempeñan un papel crucial en el diseño y la implementación de estas estructuras. Afirmó que el auge de este tipo de construcciones, que incluye a edificios de varios niveles, se ha vuelto una prioridad en Aguascalientes. «La modernización no se puede parar», afirmó Soto Martínez, enfatizando la necesidad de adaptarse a esta tendencia que las autoridades están promoviendo activamente. La verticalidad no sólo responde a la demanda de modernización, sino también a la necesidad de optimizar el uso del suelo en áreas urbanas densamente pobladas… EN MEDIO DE LOS DISCURSOS que buscan el impulso de la vivienda vertical, surgen las experiencias de quienes ya viven en este modelo de viviendas, especialmente en el caso de viviendas de tipo popular, que fueron edificadas décadas atrás a modo de departamentos en edificios por el Infonavit, y las experiencias no son gratas, donde la convivencia entre vecinos se convierte en martirio, porque no se respeta el silencio que debería privar en los hogares, con música a alto volumen, invasión de espacios comunes, por mencionar problemas que no son tan complejos. La falta de civilidad provoca disputas constantes entre vecinos, y en algunos casos se presentan situaciones que derivan en serios conflictos vecinales, al grado de generarse tragedias, por peleas y agresiones… PROBLEMAS ENFRENTA la avenida San Gabriel, pues con el inicio de la temporada de lluvias son recurrentes las aguas negras debido a coladeras obstruidas por basura. La acumulación de desechos también afecta a los arroyos de la zona, que están copados por residuos y no permiten una adecuada recarga de las áreas pluviales. La situación crea un riesgo para la salud pública y el medio ambiente, ya que el desbordamiento de aguas residuales puede provocar contaminaciones y dificultades en la gestión del agua de lluvia. Se hace un llamado a la comunidad para mantener las áreas limpias y evitar la disposición indebida de basura en espacios públicos, contribuyendo así a la solución de estos problemas recurrentes… ESTÁ A PUNTO de lanzar un ambicioso proyecto la Asociación Mujeres Jefas de Familia, encabezada por Gwendolyne Negrete Sánchez, el cual busca facilitar el acceso a la justicia para personas de escasos recursos, con un enfoque especial en las jefas de familia, pero también incluyendo a los hombres que enfrentan dificultades similares. La activista explicó que el objetivo principal es democratizar el acceso a servicios legales, proporcionando apoyo jurídico a quienes no pueden costear un abogado. Detalló que el proyecto se centra no solo en las mujeres, que históricamente han sido el enfoque principal de la asociación, sino también en los hombres, especialmente en el contexto de disputas familiares donde los hijos e hijas a menudo son utilizados como moneda de cambio. A través de este programa, se busca crear un espacio en el que las personas puedan recibir asesoría legal sin costo, asegurando que tanto madres como padres tengan la oportunidad de defender sus derechos y, más importante aún, los derechos de sus hijos… POR CIERTO QUE la investigación sobre la caída del helicóptero Águila Uno se mantiene abierta, reveló el secretario de Seguridad Pública Estatal, Manuel Alonso García. Los resultados de esta investigación están fuera del ámbito local, por tratarse de competencia de aeronáutica civil y de la Fiscalía General de la República, por lo que sólo resta esperar, a casi dos años de la tragedia en la que perdieron la vida cinco elementos de la Policía Estatal y el titular de la Policía Estatal, Porfirio Sánchez Mendoza. Por otra parte, el asunto del seguro de la aeronave está en veremos porque las condiciones de la póliza definen un pago que se ubica por debajo del valor del helicóptero, por lo que no se podrá realizar una reposición por parte de la compañía aseguradora, y en todo caso el pago alcanzaría para cubrir sólo una parte del costo de una nueva aeronave. Esto genera que se mantenga en análisis la conveniencia de reponer la unidad. Alonso García mencionó que en todo caso, se busca la posibilidad de contar con un helicóptero que permita el uso del equipamiento para el control de incendios forestales…