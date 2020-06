La diputada Karina Banda, impulsará una iniciativa que garantice procesos transparentes en el nombramiento del titular del Órgano Superior de Fiscalización. La intención es que el Congreso encuentre el perfil y procedimiento de nombramiento del auditor garante y respetuoso de la independencia y autonomía.

A partir de esta semana la Secretaría de Educación Pública recibe a su nuevo titular que en términos federales se les denomina subdelegado y la responsabilidad queda en manos de Eulogio Monreal, con lo que inicia una nueva etapa en la oficina local de la SEP.

LA DIPUTADA Karina Banda, impulsará una iniciativa que garantice procesos transparentes en el nombramiento del titular del Órgano Superior de Fiscalización. La intención es que el Congreso encuentre el perfil y procedimiento de nombramiento del auditor garante y respetuoso de la independencia y autonomía. De acuerdo a la legisladora, los procedimientos deben ser transparentes, imparciales, justos y objetivos, y no deben socavar la credibilidad del sistema de transparencia y rendición de cuentas. Para ello, dijo, se deben tomar en cuenta la figura del parlamento abierto en donde se le dé oportunidad a la ciudadanía de relacionarse con importantes temas. Explicó que por ese motivo, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, decidió incorporar a su Informe Anual 2019 una recomendación no vinculante para que el Congreso del Estado, ajuste su normativa interna a fin de que la celebración de sus sesiones se ajuste a los principios de transparencia, máxima publicidad y parlamento abierto. Asimismo propuso que el nombramiento mediante convocatoria pública abierta del titular del Órgano Superior de Fiscalización, así como su remoción, cumpla con etapas públicas y de consulta accesible para la ciudadanía… UNO MÁS A LA LISTA. Derivado de la pandemia, por esta ocasión el Colegio de Ingenieros Civiles de Aguascalientes celebrará este 1º de julio el Día Nacional del Ingeniero y lo hará por primera vez con un evento virtual que se podrá seguir a través de la plataforma Zoom en tiempo real y transmitida desde la cuenta de Facebook del organismo, según dio a conocer su presidente José Francisco Javier Díaz de León. Comentó que en los últimos meses, pese a la contingencia sanitaria, en el CICA se ha ampliado la oferta de programas, cursos de capacitación y actualización a distancia y para ello se ha apoyado en la plataforma de la Federación Mexicana de Colegios de Ingenieros Civiles y algunas otras. En este marco dijo que se entregará el reconocimiento al “Asociado del Año” que será entregado al Ingeniero Isidro González Pérez como reconocimiento a su trayectoria, en la que presidió el colegio, formó parte de la FEMCIC y ejerció su profesión hasta convertirse en un experto de la ingeniería estructural. Asimismo, indicó que en los últimos meses el colegio ha trabajado de la mano con autoridades universitarias, así como del gobierno estatal y municipal, con quienes han alcanzado acuerdos importantes que benefician a los profesionales de este sector… CON TRES BRIGADAS de Salud que hacen las funciones de la Guardia Sanitaria del ISSEA, cuenta el Ayuntamiento de Jesús María, las cuales se conformaron desde el inicio de la contingencia, incluso antes de la Guardia Sanitaria, aseguró el alcalde José Antonio Arámbula López. Ayer, durante la transmisión por redes sociales del Programa “Lunes con tu Alcalde”, comentó que se han dedicado a hacer las revisiones incluso en sábado y domingo de todos aquellos lugares, negocios y locales que deben de cumplir con todos los protocolos y las medidas sanitarias. Afirmó que hasta este lunes tras el reporte de la autoridad de salud estatal, Jesús María tiene 125 casos positivos, por lo que reiteró su llamado a la población a no bajar la guardia y redoblar las medidas sanitarias para evitar la propagación de más contagios… QUE SE LIBEREN los apoyos económicos pidió la agrupación de taxistas Panteras, 143 taxistas choferes, SUOTA y taxistas en solidaridad, ayer por la mañana ante la Secretaría de Bienestar de Aguascalientes donde se reunieron con el delegado Aldo Ruiz; se referían a lo prometido para este sector a causa de la contingencia sanitaria, relacionado con tres programas de Taxi-COVID, crédito a la palabra y las tandas, y que vuelvan a abrir la oportunidad de ser censados. De acuerdo a esas agrupaciones hay 80 taxistas fuera del registro de la Secretaría de Bienestar y hay 135 ya censados y que esperan recibir los apoyos de 6 mil pesos o de 25 mil pesos, referentes a las tandas y el crédito a la palabra… A PARTIR DE ESTA SEMANA la Secretaría de Educación Pública recibe a su nuevo titular que en términos federales se les denomina subdelegado y la responsabilidad queda en manos de Eulogio Monreal, con lo que inicia una nueva etapa en la oficina local de la SEP… TIROS DE PRECISIÓN aprenderán a dar elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, quienes recibirán como parte de su preparación en cuanto al manejo de armas de fuego, prácticas de tiro virtual que les permita tener mayor precisión y respuesta ante hechos violentos que se pudieran registrar. El titular de la corporación, Porfirio Sánchez Mendoza, resaltó que lo anterior es posible gracias a la donación del stand de tiro realizada por la embajada de los Estados Unidos, el cual permite practicar en diversos escenarios de alta presión… COMO LA NUEVA NORMALIDAD apagará este año las festividades de la patrona de la Diócesis, el vocero Felipe Gutiérrez Rosales, precisó que será en próximos días cuando se defina el programa que de manera extraordinaria se llevará a cabo y que forme parte de las celebraciones de la Virgen de la Asunción. Lo que se busca es no arriesgar la salud de los creyentes, a quien el padre les pidió no perder la fe. “Desde hace meses se venía planteando la decisión esperando a que disminuyeran los contagios, cosa que no sucedió. El hecho de que no haya Romería no quiere decir que dejemos de lado la fe que sentimos en estos momentos todos debemos permanecer unidos, podemos estar juntos en nuestras parroquias y de la manera en la que se defina en un futuro”, concluyó…