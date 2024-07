Una creciente preocupación aseguró Dafne Viramontes Ornelas, presidenta del Colegio de Economistas, que hay por la falta de inversiones en sectores diferentes a la rama automotriz.

FUNCIONARIO ESTRELLA en el gobierno estatal de Martín Orozco y luego en la administración actual, Manuel Alejandro González Martínez reapareció ayer en público pero ahora del otro lado de la barra, o sea como particular asociado a una multimillonaria inversión nacional proyectada para la industrialización, elaboración y envasado de leche y derivados lácteos. En primera fila de la foto oficial, su nombre sin embargo no se menciona, solo queda la huella de su participación en la planta que en diciembre próximo iniciará la construcción de una nave en el norte del estado, con superficie de hasta 100 hectáreas y que prevé arrancar operaciones en 2025… CATORCE AÑOS HAN PASADO desde que el proyecto de construcción de un rastro TIF fue impulsado por la UGRH con la venia del entonces gobernador Luis Armando Reynoso Femat y luego frenado por la llegada de una nueva administración estatal y una serie de dimes y diretes sobre el proyecto. Pero hoy puede decirse que el rastro que costó muchísimo dinero ya está en marcha con el sacrificio de ganado y ahora el reto será la obtención de su certificado de Tipo Inspección Federal. Atrás quedó la polémica sobre la legitimidad del proyecto y los anuncios de investigaciones por el uso de recursos públicos para este proyecto, ya que está en pie y funcionando… UNA CRECIENTE PREOCUPACIÓN aseguró Dafne Viramontes Ornelas, presidenta del Colegio de Economistas, que hay por la falta de inversiones en sectores diferentes a la rama automotriz. La economista subrayó que el estado debe desarrollar un plan estratégico para atraer industrias que se adapten a las condiciones locales y no dependan tanto de recursos limitados como el agua. El sector agroalimentario y las industrias de componentes electrónicos podrían representar alternativas viables, dada la existencia de universidades tecnológicas que preparan a profesionales capacitados para estas áreas. No obstante, la infraestructura deficiente en temas de electricidad y agua sigue siendo un obstáculo para la llegada de nuevas inversiones. Además, la situación se complica con la incertidumbre en torno a las políticas comerciales de Estados Unidos. La retórica agresiva de Donald Trump hacia México, especialmente en relación con la industria automotriz, añade un elemento de riesgo para la entidad… MANDARON LLAMAR al secretario de Seguridad Pública, Manuel Alonso, de parte Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea mexicanos, pero no hay fijón, la intención fue que presentara el Plan de Seguridad y Justicia “Blindaje Aguascalientes” ante el personal que cursa la Maestría en Seguridad Nacional en el Colegio de Defensa Nacional. Bueno, pues se lució el poblano y los dejó maravillados, al explicar que la estrategia “Blindaje Aguascalientes”, en la que se involucra a la ciudadanía trabaja de manera coordinada con los estados colindantes para ofrecer un ambiente de paz y tranquilidad a los aguascalentenses. También, señaló que la creación, capacitación y profesionalización de grupos especializados ha permitido mejorar la operatividad en la entidad; e hizo hincapié en la coordinación que se mantiene en Aguascalientes entre el Gobierno del Estado, el Ejército mexicano, la Guardia Nacional, la Fiscalía del Estado y las Policías Municipales. Éxito total… SALDO BLANCO reportaron las autoridades municipales de Jesús María al cierre de la Feria de los Chicahuales 2024 que el domingo llegó a su fin con el concierto de Bronco. El parte oficial refirió la detención de 67 personas, 63 por faltas administrativas las cuales fueron presentadas ante el Juez Cívico y 4 por delitos, de manera que fueron puestos a disposición del Agente del Ministerio Público del Fuero Común… QUE NO HAY “MERCADO NEGRO” de materiales de construcción, afirmó el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Aguascalientes, Arentsen Dávila Ramírez. Ante el fenómeno de asaltos carreteros a unidades de carga de camiones con materiales de construcción que se da en el país, señaló que el sector formal de la construcción no ha identificado que este tipo de insumos estén comercializándose de manera ilegal. No obstante, reconoció que la problemática de inseguridad en las carreteras es un factor que preocupa al sector, como un tema que se abordó en la reunión nacional de la CMIC. Subrayó que la seguridad en las carreteras no se enfoca solo en la presencia de la policía, sino que estén en buenas condiciones, porque el mal estado de las vías de comunicación es un factor de riesgo que puede desencadenar situaciones graves. Los empresarios están conscientes de que no es conveniente adquirir producto de dudosa procedencia para las obras que ejecuta el sector, por los cual ni se busca material que no cuente con un origen legal, ni tampoco se ha ofrecido, agregó…