QUEDA LA INCÓGNITAde si Juan Manuel Ávila Hernández, presidente con licencia de Coparmex Aguascalientes, regresará por sus fueros para buscar la dirección del Consejo Coordinador Empresarial de Aguascalientes, pues al menos para algunos es el candidato natural. Ávila se separó del timón de la Coparmex aduciendo motivos personales… DE NO SER ÉL quien dirija los destinos del club de los empresarios bien podría ser una “ella”. Y es que se refuerzan las voces al seno de cámaras empresariales de que una mujer pueda ser ungida como próxima dirigente… POR LO PRONTO,Erika Muñoz Vidrio, presidenta de MEMAC, no mostró disgusto al momento de ser considerada como posible aspirante a presidir el CCEA… UNA RACHA OSCURAde atropellamientos fatales se dio este fin de semana, a lo largo de los rieles en su recorrido por el territorio estatal… LA LAMENTABLE cifra es de cuatro personas que perdieron la vida al ser arrolladas por el trenmás una persona lesionada, lo que causó natural asombro entre la ciudadanía… ESTOS HECHOSnos recuerdan que las principales medidas de cuidado en la convivencia con el ferrocarril son las de la prevención y prudencia… LA REPRESENTANTE de la Asociación Cultivando Género, Angélica Contreras Ruvalcaba, lanzó una severa crítica al Poder Judicial del Estado, quien recientemente ha colocado algunos espectaculares por la ciudad. En uno de estos anuncios se lee: “¿No te da pa’ la bendi? ¡La solución es Mediación!”… AL RESPECTO, la activista consideró que el Poder Judicial debería de tomar un curso sobre violencia vicaria y volver a estudiar qué es la mediación… “LA MEDIACIÓN FUNCIONAen situaciones donde no existe violencia, ni abuso de poder ¿no pagar la pensión de las niñas y niños es violencia? Sí, porque se está vulnerando el derecho de las niños y niños a los alimentos, a su desarrollo integral… EN SU CUESTIONAMIENTO, la activista agregó: “y no es que “no te da pa´la bendi”: Es obligación de madres y padres otorgar alimentos y cuando el contrato conyugal concluye, el interés superior de las niñas y los niños debe privilegiarse, garantizarse y defenderse”. Finalmente, Contreras reconoció los beneficios de los procesos de mediación, pero insistió en que éstos no tienen cabida en casos de violencia… EN TEMA APARTE, el propietario del Albergue Provisional Gratuito para Migrantes, Jesús Antonio Maya López, dio a conocer que la autoridad estatal advirtió que clausuraría dicho establecimiento el pasado viernes… SIN EMBARGO, el activista y su equipo estuvieron esperando prácticamente todo el día hasta las 8 de la noche y de alguna autoridad del ISSEA o de Protección Civil Estatal, ni sus luces… TAMBIÉN ADVIRTIÓ que en caso de que la autoridad les quiera clausurar no se quedarán de brazos cruzados… “VAMOS A TOMARunas acciones más fuertes. Sabemos que tenemos que cubrir con el tema de los extinguidores porque es algo muy importante para la seguridad de los migrantes, pero es mucho dinero. Entonces, lo que vamos a hacer es buscar realizar colectas públicas, dado que el estado no nos va a ayudar”…YA ENTRADO EN CALOR, indicó que si la autoridad no les deja ayudar a los migrantes y el Gobierno del Estado no pone un refugio, van a iniciar hasta una huelga de hambre…