SI USTED ES ADULTO MAYOR y recibió un aviso de la Secretaría de Bienestar para recoger su pago el día de hoy, es importante que sepa –o que informe a quien le interesa- que no se dé la vuelta en vano, pues será hasta el martes, en el horario y lugar designado, cuando le entreguen su dinero… A LOS VIOLENTOS HECHOS acontecidos el pasado jueves -el intento del robo bancario y el asesinato de un joven motociclista en Jesús María- se sumó hoy el despojo de 500 mil pesos en efectivo a un par de trabajadores en la zona de las Américas… ESTAS SITUACIONES comienzan a inquietar a los ciudadanos informados y a los aguascalentenses críticos que saben que no conviene que nos acostumbremos a este tipo de noticias… A ALGUNOS preocupa de manera especial el relevo que se avecina en el Gobierno Estatal, la incertidumbre que despierta todo cambio administrativo y lo que esto pueda representar en materia de seguridad… CON LA RAPIDEZ que amerita este asunto, representantes de la iniciativa privada advirtieron que algo tiene que hacerse para que la seguridad no se vea superada por los actos delincuenciales… EL PRESIDENTE DE LA COPARMEX en Aguascalientes, por ejemplo, señaló que es indispensable que no haya distracción en los trabajos de prevención en los que participan de manera coordinada los tres niveles de Gobierno… EL REPRESENTANTE de los patrones expuso que si bien, las transgresiones de alto impacto han sido evitadas dentro de lo posible, son los delitos del fuero común los que despiertan la preocupación de los empresarios aguascalentenses… SE HA VUELTO TAN CÍCLICO como las estaciones del año o el canto de “Las Mañanitas”, la preocupación –que más bien es inconformidad- de los comerciantes organizados ante la invasión de puestos ambulantes en el primer cuadro de la ciudad con motivo de los festejos del quincenario de la Virgen de la Asunción… LA VÍSPERA de los festejos de este año trae la misma cantaleta anual y los agremiados en la Canaco pidieron ayer a las autoridades municipales, control total sobre los vendedores temporales… TAMBIÉN SOLICITARON que ya no se autoricen nuevos permisos, pues además de otorgar una mala imagen al Centro Histórico, se convierten en una competencia desleal para varios sectores… BIEN SABEMOS que este será el cuento de nunca acabar, pues las autoridades municipales no renunciarán a la “tradición” de autorizar tendejones y fritangas en el primer cuadro de la ciudad… EL MOTIVO POCO TIENE QUE VER con renunciar a los insignificantes ingresos que estos permisos representan para las arcas municipales. Tampoco lo harían para cuidar y dignificar la imagen del primer cuadro citadino… SIMPLEMENTE, lo seguirán haciendo por el costo político que pudiera representar romper con la costumbre. Si desde el Palacio Municipal se negaran estos permisos temporales, el alcalde o alcaldesa en turno se echaría a la bolsa un alacrán y minaría su trayectoria y aspiraciones… EN RESPUESTA A LO PUBLICADO en esta columna el día de ayer, Octavio Jiménez Macías, director de Regulación Sanitaria del ISSEA, se comunicó con El Heraldo para informar que se ha entregado a los 70 trabajadores eventuales de la Feria Nacional de San Marcos la tarjeta bancaria que contiene el pago de su sueldo devengado por su participación en la verbena abrileña… DONDE LA VERBENA está saliendo a pedir de boca es en Jesús María, en donde elementos del Ejército Mexicano así como de la Guardia Nacional reforzarán la seguridad durante los últimos días de la Feria de los Chicahuales 2022… PARA TALES FINES ya hubo reunión del presidente municipal José Antonio Arámbula López, con el comandante de la XIV Zona Militar, Rubén Barraza Rodríguez… NO HAY MÁS INTENCIÓN que garantizar la seguridad de los feriantes durante este fin de semana. Por cierto que el alcalde destacó que hasta el momento ha tenido buenos resultados la labor desempeñada por la Policía Municipal… EL APOYO QUE SE PIDE a las fuerzas castrenses, obedece a que este fin de semana se espera mayor afluencia de visitantes en la tierra de los brujos… COMO NO HAY BRUJOS ni clarividentes que puedan revelar la información precisa para tomar decisiones importantes, es un alivio contar con el INEGI, cuyas labores de investigación y registro estadístico representan una bola de cristal, lo mismo para gobiernos que para el mundo académico, la iniciativa privada y hasta para uno que otro curioso que navega por su universo de datos duros… SI USTED es del club de los que recurrentemente acceden a los productos de este organismo, es importante que sepa que la Junta de Gobierno del INEGI ya publicó el Calendario de difusión de información estadística, geográfica y de Interés Nacional para el primer semestre de 2023… EL CALENDARIO CONTIENE las fechas de actualización y difusión de resultados de 68 programas o indicadores; 32 de ellos con Información de Interés Nacional y 36 con información estadística o geográfica… SE LO COMPARTIMOS para que no se le duerma el gallo y cuente con la información tan fresca y renovada como las uvas y los espárragos de los que le informamos en esta edición sabatina…