Se destrabó. Quienes han estado cerca a los gobiernos que pretendieron realizar el Libramiento Carretero, se han mostrado más que contentos con que se haya destrabado al fin este proyecto politizado y judicializado por años, impidiendo el desarrollo carretero de Aguascalientes, único paso de norte a sur y viceversa que no cuenta con una carretera de este tipo.

Ambientalistas le tomaron la palabra al extitular de Servicios Públicos municipales, Héctor Anaya, en el sentido de que se busque un nuevo lugar de confinamiento de los residuos en el Estado; saben que no es fácil seleccionar un nuevo sitio por las condiciones especiales que debe ofrecer, pero el exfuncionario municipal ya habló y pues ahora tendrá que mostrar que como ronca, duerme.

Roberto Díaz, presidente de la Canacar y ex funcionario con Felipe González, recordó que la obra fue planeada precisamente en aquel sexenio, le dio continuidad Luis Armando Reynoso, le siguió Carlos Lozano y ahora lo destraba Martín Orozco, a pesar de las apuestas que tenía en contra y finalmente ayer se hizo el gran anuncio, después de casi 16 años de haberlo estado promoviendo… LA BUENA ANOTACIÓN ensalza al gobernador Martín Orozco, que comprometió transparencia en el fallo del concurso de obra y lo cumplió, los 3 consorcios participantes tienen prestigio nacional y experiencia, unos más que otros, pero el interés puesto en Aguascalientes y en este proyecto, habla del atractivo que sigue teniendo la entidad a pesar de las condiciones actuales por la pandemia, será una magna obra, millonaria y permitirá la generación de un buen número de empleos, esto amainará sin duda las necesidades económicas de muchas familias… Se le vio contento ayer a Orozco, dijo sentirse satisfecho y orgulloso, pues también con esto se promueve una mejor calidad de vida, en el tema de sustentabilidad, pero además, por la transparencia con que se dio el resultado, lo cual es de presumir, dijo… PARA LA GRILLA, en el Congreso del Estado siempre hay tema, y el de esta semana ya no fue la visita de Estado de AMLO a Trump, al fin le cambiaron; ahora el tema puesto sobre la mesa por el presidente de la Comisión Permanente, –y todologo–, Heder Guzmán, fue la extradición y detención de Emilio Lozoya, ex director de PEMEX con lo que, dijo, se irá destapando la cloaca y la identidad de quienes recibieron sobornos para la aprobación de la Reforma Energética en 2014 que generó un boquete económico al país; la corrupción, aseguró, se irá acabando. Sólo que como en toda grilla, no conoce las fechas… al “debate” le entró el diputado Memo Alaníz quien refirió que lo que ahora se vive con el gobierno federal y esta persecución del delito, con la detención de Emilio Lozoya, no es más que una trilogía telenovelesca que le permite al gobierno federal o al Presidente López Obrador, seguir dando al pueblo circo y seguir en su trabajo aventurero y electorero rumbo al 2021, pretendiendo debilitar al enemigo. El morenista aseguró que esta comparecencia y detención a domicilio de Emilio Lozoya es un parteaguas para dar fin a la corrupción y protección política y judicial amigos de los gobernantes y gestores pillos; y así transcurrió el tiempo en la sesión de la Diputación Permanente en la cual los temas locales no se tocó ninguno… nada hubo para los representados… LE DIERON EL SÍ a la secretaria de Servicios Públicos municipales, Miriam Rodríguez Tiscareño, los ambientalistas frente a la invitación que les hizo para visitar las instalaciones del relleno Sanitario de San Nicolás, comentó entusiasmado Adolfo Muñoz Torres, presidente de Fundación Aguascalientes para la Cultura, la Academia y el Deporte. Comentó que este miércoles fueron a entregar un oficio donde aceptan con mucho gusto acudir la próxima semana y constatar cuál es el manejo, la operación que están haciendo actualmente de los residuos sólidos urbanos, así como de los lixiviados y del biogás que se está generando. Recordó que habían solicitado entrar a dicho relleno, pero se les había negado el acceso y gracias a la denuncia que hicieron la semana pasada, fue que se logró la apertura. “Acudiremos todo el equipo técnico y jurídico que estamos integrando este grupo de ambientalistas para constatar lo que está sucediendo en el relleno sanitario”… TAMBIÉN LE TOMARON la palabra al extitular de Servicios Públicos municipales, Héctor Anaya, en el sentido de que se busque un nuevo lugar de confinamiento de los residuos en el Estado; Gina Mireya Ventura, presidenta del Instituto Mexicano de Estudios Pedagógicos y de Posgrado y representante de Carta de la Tierra en Aguascalientes afirmó que el actual relleno sanitario ya dio la vida útil para lo que se programó y es necesario que se vea otro espacio que igual pudiera ser otra etapa en el mismo sitio o bien en algún otro punto. “No es nada fácil seleccionar un nuevo sitio, debe tener unas condiciones mucho muy especiales y se le tiene que dar seguimiento al actual relleno a lo largo de 15 o 20 años. No es algo sencillo”… pero el exfuncionario municipal ya habló y pues ahora tendrá que mostrar que como ronca, duerme… LEJOS DEL DESALOJO de su edificio se ven los priistas, según palabras ayer de Herminio Ventura Rodríguez, presidente CDE del PRI, quien sostuvo que los bienes del partido los administra el CEN y la respuesta que se necesita saber si el terreno, –en comodato-, en donde se encuentra la sede priista le pertenece todavía al gobierno del estado, pero el líder estatal dijo que son rumores y que cualquier cuestión administrativa tendrá que dirigirse a la Ciudad de México, pero asegura que “no hay alarma; estamos muy lejos de ser desalojados… HACIENDO HISTORIA recordó que el edificio de la sede priista se inauguró el 30 de noviembre de 1968 y empezó a prestar servicio a partir del 1 de diciembre; en eso iba pero el delegado Hugo Contreras desvió el tema al decir que los que especulan andan preocupados por la presencia del PRI en la calle, de eso están preocupados las otras fuerzas políticas, “el PRI no es el edificio, el PRI es su gente, su militancia, sus dirigentes, sus causas, eso es el PRI, el edificio nos permite reunirnos, el PRI es mucho más que un edificio… a la gente le da mucho por qué hablar…”, y tan, tan… UN EQUIPO DE 17 TRABAJADORES de Parques y Jardines han sido encomendados por la Secretaría de Servicios Públicos para la atención inmediata a los reportes de árboles derribados por la lluvia o en peligro de caer por el reblandecimiento de la tierra, para lo cual se ha dispuesto de todas las herramientas necesarias a los podadores para reducir riesgos de accidentes que afecten la integridad física de la población…

