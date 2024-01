Claudia Sheinbaum estará de visita en Aguascalientes este jueves 1 de febrero con militantes de la 4ª Transformación para la obligada evaluación de los avances rumbo al 2 de junio.

EN UN “BIG BROTHER” se ha convertido la Universidad Autónoma de Aguascalientes por el número de videocámaras de vigilancia que usualmente se utilizan para situaciones domésticas como el caso de percances viales en sus estacionamientos, pero incluso la posibilidad de rastrear rutas de estudiantes que no son localizados por sus padres, determinando con ello, el horario de acceso y salida de los jóvenes, a fin de contar con elementos para su localización. Lo más valioso del sistema es que las cámaras funcionan… no como otras… CLAUDIA SHEINBAUM ESTARÁ de visita en Aguascalientes este jueves 1 de febrero, de manera oficial como candidata por el Movimiento de Regeneración Nacional a la Presidencia de la República. En su agenda se considera un evento con militantes de la 4ª Transformación para la obligada evaluación de los avances de cara a las elecciones del 2 de junio, y reuniones de trabajo con los liderazgos a nivel local… SI NO SE CEBA, este miércoles la incorporación de los tres magistrados de la Sala Administrativa al Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado se concretará luego de que obtuvieron un amparo por parte de un juez federal, que ordenó su alta inmediata a las funciones correspondientes. Y la duda obedece a que si bien la presidencia del Supremo Tribunal los ha convocado a la primera sesión del pleno del año, con orden del día que en su punto número 5 prevé “análisis y cumplimiento de los efectos de la suspensión provisional concedida en el Juicio de Amparo Indirecto 18/2024-VII, del Juzgado Segundo de Distrito para la integración de Enrique Franco Muñoz, Rigoberto Alonso Delgado y Alfonso Román Quiroz a alguna de las salas del Supremo Tribunal de Justicia con el carácter de magistrados que actualmente ostentan, para el ejercicio de su encargo con todos los derechos, prerrogativas y responsabilidades propias de su función”, trascendió que se interpuso un recurso de queja ante un juzgado colegiado de circuito que busca dar marcha atrás al amparo provisional otorgado a los tres magistrados, lo que implicaría el alargamiento del conflicto que mantiene incompleto al máximo tribunal del estado… CONFÍA la directora de la Fundación Mujer Contemporánea, Roxana D’Escobar López Arellano, en que la autoridad federal haga la dispersión del recurso a los distintos refugios de mujeres en el país, en febrero, dado que el 1º de marzo arranca la veda electoral. “Los refugios no podemos sobrevivir hasta julio sin recursos. Entonces, tendría que bajar en el transcurso de febrero. La convocatoria se abrió la última semana de diciembre. Entonces, teníamos hasta el 26 de enero para meter el proyecto”. Por lo pronto, dijo que para este año la Fundación Mujer Contemporánea se enfocará en capacitaciones para el personal enfocadas a la trata de personas y a las adicciones. “Necesitamos una capacitación específica para detectar y tratar estos casos. Son personas con características muy especiales por lo mismo que necesitan un tratamiento especial también. El año pasado, tuvimos cuatro casos de trata de personas”, reveló… CONSERVAR Y AUMENTAR el número de socios es uno de los principales desafíos de Leonor Vásquez Marín, presidenta de la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas en Aguascalientes, generando confianza mediante acciones que atraigan a agentes de seguros que aún no son parte de AMASFAC. “Con las acciones que estamos implementando, pues ahora sí que tengan la confianza y se acerquen cada vez más a agentes de seguros que no pertenecen a AMASFAC y quieran sumarse, ese es el punto número uno, que es muy importante a dar continuidad”. Asimismo, informó que para la XXVIII Semana Nacional de la Previsión y Responsabilidad que se desarrolla en octubre buscarán darle mucho impulso e involucrar al mayor número de escuelas posibles. “Se trata este evento de llevar la cultura de la previsión y de finanzas a los más pequeños. A veces los niños son los que educan a los papás”… BANDERAZO DE SALIDA dio el alcalde de Pabellón de Arteaga, Humberto Ambriz Delgadillo, en la primera carrera urban trail con causa “Juntos somos más y mejores” que se llevó a cabo en la comunidad de Garabato. Durante su mensaje, el alcalde agradeció a los casi 200 corredores que participaron en las distancias de 5 y 10 kilómetros por su entusiasmo y solidaridad al contribuir con su donación a la construcción de la Casa Hogar Apali, un espacio que brindará atención a niñas, niños y jóvenes en situación vulnerable… CONCLUYÓ AL FIN la rehabilitación de la fachada de Cazona Corzo y ha iniciado la restauración del inmueble de la tintorería “Elite”. Estas acciones son parte del programa “Rescatando Nuestra Arquitectura” del Gobierno de la ciudad con el objetivo de preservar el patrimonio urbano y fomentar el turismo, con especial enfoque en el embellecimiento del Centro Histórico. Durante 2023, ocho inmuebles fueron restaurados y para 2024 se planea remodelar 14 fincas adicionales, respetando los lineamientos del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Este programa no sólo preserva el patrimonio arquitectónico, sino que también revitaliza espacios urbanos, impactando positivamente en la comunidad. La restauración mejora la estética de la ciudad y fortalece la identidad y pertenencia de los habitantes. La iniciativa del Ayuntamiento es un ejemplo de cómo la preservación del patrimonio impulsa el desarrollo urbano y cultural, creando un entorno atractivo para residentes y visitantes, y beneficiando la economía local… AGUASCALIENTES SERÁ SEDE del Congreso Internacional de Nearshoring que organiza la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio. Si bien, el fenómeno de la relocalización está enfocado en las industrias, desde el sector comercio buscan que en este evento se analicen las oportunidades y retos que deriven para el comercio, el sector de servicios y turismo, para lo cual se convoca a este evento que se realizará del 13 al 15 del próximo mes de marzo…