EN LA MISA DOMINICAL, el obispo Juan Espinoza Jiménez agradeció y oró por el presbítero Raúl Sosa Palos, quien durante varios años ha sido el rector de la Catedral Basílica, esto en el marco de una diversidad de cambios que ocurren actualmente en la Diócesis de Aguascalientes. Este martes 31 de enero tomará posesión un nuevo canónigo y rector en este recinto catedralicio, se trata del presbítero Jesús María González Martín del Campo y la ceremonia está prevista a las 12 horas… UN RELLENO SANITARIO particular en Tepezalá está absorbiendo el tonelaje de basura generada en los municipios del norte del estado, por lo que el volumen de casi mil toneladas que estaba recibiendo el Relleno Sanitario de San Nicolás, en esta capital, bajó de tajo a poco más de 800 toneladas, comentó el director de Conciencia Ecológica de Aguascalientes, Humberto Tenorio Izazaga, tras la reciente visita que realizaron los distintos grupos ambientalistas precisamente al basurero municipal capitalino, donde pudieron observar todo lo que está llegando de residuos a dicho lugar y fueron informados por el secretario de Servicios Públicos Municipales, Carlos Ernesto España Martínez, que disminuyó la cantidad de lo que recibían. Detalló que “se trata de una empresa particular y ahí están acudiendo a depositar sus residuos, sobre todo empresas y también los municipios del norte… MÁS DE 2 MIL 500 METROS de red de alumbrado en el camino que va desde el entronque de la carretera 70 hacia la comunidad El Hotelito, al oriente de la capital, entregó el presidente municipal de Aguascalientes, Leonardo Montañez Castro, y aseguró que esta obra era una de las principales necesidades de los vecinos de esta comunidad, por su parte, el secretario de Servicios Públicos Municipales, Carlos España Martínez, informó que se instalaron 10 arbotantes dobles, 25 brazos, 50 luminarias y 2 mil 500 metros de cable neutranel, para hacer funcionar el tramo de la red de alumbrado público en esta zona… EL DÍA DE LA BANDERA se acerca y con ese motivo, la Secretaría General de Gobierno del Estado, a través de la Dirección General de Desarrollo Cívico, en coordinación con el Instituto de Educación de Aguascalientes, invita a participar en el concurso “Pinta tu Bandera”, en donde se exhorta a poner a prueba la creatividad y echar a volar la imaginación. Las bases del concurso se pueden consultar en: https://is.gd/TPJ6IF… GUARDAR BAJO LLAVE las tarjetas de crédito no estará mal por un buen rato, señaló el director del CIDE, Alberto Aldape Barrios, debido a que las tasas de interés estarán por los cielos ante el alza inflacionaria, “va a ser muy caro tomar este tipo de créditos”, explicó y pidió a quien suela utilizarlas para pagar el supermercado, dejar de hacerlo a menos que esté habituado a pagar completas las mensualidades, porque de no ser así los pagos mínimos se convertirán en un auténtico dolor de cabeza y golpe al bolsillo… AMBIENTE. La presidenta de Movimiento Ambiental de Aguascalientes, María Guadalupe Castorena Esparza, dio a conocer que este 29 de enero concluyó en la presa Plutarco Elías Calles el conteo de aves por parte de la asociación internacional Dumac (Ducks Unlimited de México), que se efectúa cada año. Detalló que dicho conteo comenzó desde el pasado 23 de enero y termina este domingo, para lo cual estará la avioneta de Dumac y ellos por aire y los ambientalistas por tierra harán el conteo para ver cuántas aves acuáticas migratorias hay en Aguascalientes. “Esto forma parte del conteo nacional que tiene que ver con la ciencia y poder dar números específicos de densidad poblacional y de qué especies vienen, cuál es su ruta migratoria, qué es lo que hacen aquí, quiénes vienen a reproducirse, quién baja a tomar un descanso o una comida y le siguen, y así”… EN ALERTA deben permanecer las personas en caso de que reciban un correo falso sobre una supuesta devolución de impuestos, advirtió la Prodecon. “Cuidado con mensajes apócrifos que te informan sobre una posible devolución de saldos a favor”, advirtió en su portal de Internet. Asimismo, recomendó a los contribuyentes hacer caso omiso del correo falso. “Si recibes algún correo electrónico o mensaje en donde se te solicite información, acceder a alguna liga o bien descargar algún archivo adjunto, te recomendamos no abrirlo”. Lo anterior debido a que diversas personas recibieron correos electrónicos supuestamente enviados por el Servicio de Administración Tributaria, en el que se les informó sobre los motivos de rechazo de un trámite de devolución… SEIS DE CADA 10 PESOS que genera la economía informal en México, lo aportan tres actividades: un 24.6% proviene del comercio al por menor; un 19.2% de la construcción y 17.5% de las industrias manufactureras, de acuerdo a la información del INEGI respecto a los datos preliminares 2021 del valor bruto de la producción de la economía informal, acorde al valor que tuvo el mercado en ese año… PARA RESPONDER a las inquietudes que pudieran tener algunos ciudadanos respecto a la cantidad de mexicanos que tienen más de 100 años de edad, el INEGI compartió que a la fecha contabilizan 18 mil 295 personas, donde el estado de Veracruz es el que tiene a la población mayor con 2 mil 157 hombres y mujeres adulto mayor; con la precisión desde luego que la cifra corresponde al Censo de Población y Vivienda 2020… Afirmó que, si bien no les han robado las millonadas, sí les afecta porque luego tienen que andar consiguiendo recursos para resarcir lo que les hurtan. “Sí hemos sufrido robos, sobre todo el acero que es lo que más les llama la atención, el cemento no se los pueden llevar porque está muy pesado”. Ante tal situación, dijo que han tenido el apoyo por parte de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal a través de su Policía y es de la forma en que los amantes de lo ajeno se han detenido. “Algo hicieron con sus operativos porque ya tenemos un poco de tiempo de haber descansado de ese robo hormiga que se estaba dando. De todas formas, lo que hicimos ahora fue guardar todos los materiales para la construcción en los salones porque la situación está crítica y no podemos recuperar lo que nos roban”…