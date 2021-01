El desfile de precandidatos para registro inició desde ayer en el PAN; el coordinador general del Gabinete en el Gobierno del Estado, Jaime González, va al Distrito VI.

En MORENA, mientras tanto, trascendió que será el 7 de febrero cuando Federico Ávila sea presentado como candidato único a la presidencia municipal, por indicación de la dirigencia nacional…

CON LA AUSENCIA DE REGLAMENTOS, anoche un operativo encabezado por la Secretaría General de Gobierno, Seguridad Pública estatal, Fiscalía General del Estado y Centro Nacional de Inteligencia (antes CISEN), fueron suspendidas las actividades de establecimientos como Merendero San Pancho Colosio, Bar San Marquitos y La Chapultepec. Ello en virtud de que no se respetó el horario de cierre ni los aforos, de acuerdo a lo estipulado en el más reciente decreto que tiene por objetivo disminuir la movilidad social, en prevención a la propagación del COVID-19… EL DESFILE DE PRECANDIDATOS para registro inició desde ayer en el PAN; ya acudieron Patricia García, quien buscará ser diputada por el Distrito XV, y Max Ramírez, quien aspira a representar el Distrito XIV, en tanto que el coordinador general del Gabinete en el Gobierno del Estado, Jaime González, va al Distrito VI, mientras que el ex amigo de Felipe Calderón y subsecretario de Gobierno, Manuel Cortina Reynoso, se apuntará pretendiendo abanderar al blanquiazul en la contienda por la alcaldía capitalina. Claro, que lo hará en un MODESTO EVENTO programado a las 18:00 horas en la sede panista. Gustavo Báez Leos, indicó que la Comisión Estatal en próximos días deberá estar sesionando para votar las propuestas de quienes estarán encabezando la campaña de Acción Nacional. Asimismo, invitó a los militantes inscritos en el listado nominal de electores expedido por el Registro Nacional de Militantes y los ciudadanos a participar en el proceso interno de selección de candidaturas para integrar las planillas de los miembros de los Ayuntamientos… EN MORENA, mientras tanto, trascendió que será el 7 de febrero cuando Federico Ávila sea presentado como candidato único a la presidencia municipal, por indicación de la dirigencia nacional… TODO LO QUE ENTRARÁ… SALDRÁ, al menos es lo que ocurrirá en el Instituto Estatal Electoral, donde fue aprobado ayer por los consejeros electorales el Presupuesto Anual de Ingresos y Egresos para este 2021. Según lo presentado por el consejero presidente, Luis Fernando Landeros Ortiz, por recursos estatales, de las participaciones del Ramo 28, el IEE recibirá 83 millones de pesos, en tanto que por recursos propios ingresarán a sus arcas 755 mil pesos, a lo que se sumará un remanente que se tuvo del ejercicio 2020 por 4 millones 728 mil 417 pesos, de ahí que el monto disponible será de 88 millones 483 mil 417 pesos, pero será la misma cantidad que se erogará, pues según el Presupuesto de Egresos, 68 millones 435 mil 555 pesos se destinarán a los servicios personales, es decir, sueldos; 430 mil 930 a materiales y suministros; 19 millones 527 mil 432 a servicios generales; 89 mil 500 pesos se irán a transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas… SE QUEDARON SIN SALONES 120 estudiantes del Telebachillerato del Puertecito de la Virgen; y es que estuvo operando en los espacios del templo de dicha comunidad, mismos que eran facilitados por el párroco encargado, a cambio de una renta mensual -según dicen vecinos del lugar-, pero que decidió no hacerlo más, pues quiere que sean dedicados solo para impartir catecismo. Ante esta situación es que ayer los estudiantes y maestros estuvieron trasladando el mobiliario y material didáctico a las oficinas de la delegación de dicha comunidad, en donde estará bajo resguardo en tanto consiguen otro plantel, pues de nada valieron los ruegos de padres de familia para que permitiera que los jóvenes siguieran en la escuela. Algunos vecinos del Puertecito de la Virgen están sentidos porque los salones del templo fueron obra construida por la comunidad para su servicio y ahora ya no podrán utilizarlos. Claro que en este caso el IEA tendrá algo qué decir… PAPELITO HABLA. El tesorero Carlos de Jesús Magallanes García, informó que los contribuyentes que realizaron el pago electrónico del Control Vehicular 2021 y por alguna razón no obtuvieron su acuse de recibo, pueden solicitar sin costo el envío del comprobante de pago a su cuenta de correo electrónico. Hay ocasiones que se efectúan pagos en línea; en bancos y tiendas participantes, así como en los Centros de Atención y Servicios (CAS) y por eventualidades en las plataformas electrónicas no se genera el envío del recibo del cobro, de ahí la importancia de guardar el comprobante. Es importante que soliciten el envío del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), poniéndose en contacto a través de la página oficial de Facebook de la dependencia www.facebook.com/SecretariadeFinanzas, enviando por mensaje directo la captura de pantalla donde se observe la realización del pago, nombre completo, número de placa y una dirección de correo electrónico. Esta información, se verificará en un lapso de 24 a 48 horas, a partir de que se haya dado de alta el pago en el sistema de recaudación para entonces, generar el CFDI y enviarlo al correo proporcionado. Los interesados también pueden llamar al 449-910-2525, extensiones 5357 y 5225, para ser orientados personalmente por el área de recaudación, en horario de 08:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes… CAMBIOS. Se registran cambios al interior de la estructura del Comité Directivo Estatal del PAN. Alfonso Jurado Ávila fue nombrado como nuevo secretario general adjunto del Comité Directivo Estatal en sustitución de Verónica Ramírez Luna. Con estos movimientos, se anticipa una serie de modificaciones al interior del órgano de dirección del blanquiazul en Aguascalientes como parte de las estrategias con miras a la elección de este año…