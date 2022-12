Lo cierto es que quedaron atrás los furgones repletos de vehículos nuevos, trasladados hacia Estados Unidos por las vías del tren de nuestra ciudad…

A RAÍZ DE QUE en la pasada emisión se determinó agotar el modelo de elección de reina de la Feria Nacional de San Marcos bajo las mecánicas tradicionales de popularidad o recolección de apoyos, se anticipó que en la edición del 2023 se continuará con la estrategia de acudir directamente a las universidades públicas para seleccionar a perfiles que cumplan con belleza e inteligencia… HABRÁ QUE RECORDAR que en la pasada verbena se procedió a poner en competencia a estudiantes de las universidades tecnológicas, de donde surgieron princesas y reinas… CADA VEZ SON MÁS las personas que cuestionan la idea y tradición de contar con una “soberana”, quien con su belleza represente al resto de las mujeres de nuestra entidad… LOS CERTÁMENES de “misses” y parafernalias similares están, para muchas conciencias, en franca decadencia, sobre todo a partir del cuestionamiento de la “cosificación” del cuerpo de la mujer y los contundentes argumentos feministas… SIGUIENDO CON EL PASADO, no es cosa extraña observar vehículos con placas correspondientes al sexenio de Carlos Lozano como mandatario, estatal que circulan sin apuro por no estar al corriente en el cambio de placas… SE TRATA DE AUTOMÓVILES que podrían tener hasta once años sin haber hecho el canje correspondiente, y esto envía un mensaje silencioso pero influyente entre los conductores sobre la posibilidad de estar fuera de la norma sin que existan consecuencias, y al advertir que no pasa nada y puedan replicar este mal ejemplo… CON TODO Y EL PESIMISMO que genera la alta inflación para el 2023, empieza a vislumbrarse un mejor entorno global, luego de que se reportó una mayor capacidad de cobertura de microchips a nivel mundial… ESTO REPRESENTA un gran respiro para diversas industrias. Como se sabe, la escasez de componentes obligó a que más de una firma tecnológica redujera su producción de dispositivos tecnológicos… EL GOLPE fue de tal envergadura que algunas compañías de celulares disminuyeron la publicidad de sus teléfonos inteligentes… TAMBIÉN SE OXIGENAN con esta noticia los que tienen sus canicas en la industria automotriz, misma que aún, sin dar pasos seguros, puede observar un poco más cerca la luz tenue de una recuperación de la capacidad de producción… EN LAS INDUSTRIAS PROVEEDORAS de la industria automotriz, también se dibuja esperanza, porque se ha encontrado que empieza a movilizarse más personal y una lenta recuperación en la demanda de fletes… LO CIERTO ES QUE QUEDARON atrás los furgones repletos de vehículos nuevos, trasladados hacia Estados Unidos por las vías del tren de nuestra ciudad, y aún es muy extraño ver la salida de madrinas cargadas por las carreteras para la distribución de automóviles en el mercado nacional… SE SIENTE UN POCO pesada la vibra entre los conductores de las dos empresas de taxis que operan dentro del Aeropuerto Internacional de Aguascalientes… Y ES QUE estos conductores se quejaron de que agencias de viajes y empresarios responsables de la organización de congresos en la entidad, ingresan por pasajeros sin hacer el pago de acceso a la zona federal… SABEMOS DE ESTA situación por el propio Alejandro Rojas Vieyra, director del aeródromo, quien nos detalló que cuando ha habido magnos eventos en el estado, la Asociación de Hoteles y Moteles, agencias de viajes y hasta empresarios han solicitado, apoyo para que se les exente del pago de derecho de acceso a la zona federal… CABE APUNTAR que, según el Diario Oficial de la Federación, este permiso está tasado en 564 pesos para autobuses de más de 20 pasajeros y en 422 pesos para vagonetas de más de 6 pasajeros… “MUCHAS VECES, por ayudar a los congresos, convenciones y demás eventos, se discrimina a los taxistas”, expresó Rojas… AGREGÓ QUE LOS 73 taxistas que laboran de planta en este espacio sólo “ven pasar el negocio”; incluso, expresó que algunos ya le han hecho extensiva su molestia por el paso interminable de vagonetas, que, sin pagar, gozan del beneficio de hacer los traslados… POR LO PRONTO, y para tratar de mediar la situación, el encargado de la terminal buscará asignar algunos cajones de estacionamiento para que el personal hotelero espere a sus huéspedes; detalló que este beneficio tendrá un costo mensual para las empresas de este giro… EN UN AMBIENTE más ligero y cordial, el titular del IMSS en Aguascalientes, Óscar Arturo Martínez Rodríguez, y el secretario general de la Sección XXI del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, Luis Marcos Robledo Delgado, firmaron un acuerdo de colaboración para impulsar la estrategia denominada “Identidad IMSS, deja tu huella para transformar al IMSS”… LA TIRADA CONSISTE en generar una nueva cultura institucional y sindical que fortalezca el buen trato, el respeto a los derechos humanos, la perspectiva de género, la no discriminación y la no violencia… ESTO IMPLICARÁ un programa de capacitación que impartirá el Centro de Desarrollo y Calidad a los 7 mil 500 trabajadores del seguro social en Aguascalientes… MARTÍNEZ RODRÍGUEZ pidió la participación de todos, ya que la meta es que los trabajadores sean reconocidos por que tratan a los demás como les gustaría ser tratados. “Juntos podemos lograr que la identidad del IMSS sea destacada por todo lo bueno que hace a través de su personal”, aseguró el funcionario… LOS RESULTADOS están por verse y la tarea no será sencilla pues, si bien algunos enfermeros, administrativos y especialistas del IMSS son ejemplares en su trato a los derechohabientes, la historia también está plagada de casos y testimonios de maltratos que dejan un amargo sabor de boca… TRAS LA COLOCACIÓN de espectaculares en apoyo a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en más de veinte ciudades del país, incluido Aguascalientes, el presidente estatal del PAN, Javier Luévano Núñez, se pronunció para que la autoridad ejerza las acciones correspondientes contra quien o quienes resulten responsables de la instalación de dicha publicidad… EN ESE SENTIDO, expresó que los espectaculares en los que clara y abiertamente se promueve la imagen de Sheinbaum violentan las leyes de la Carta Magna… LUÉVANO NÚÑEZ puntualizó que la autoridad deberá ejercer con rigor las sanciones ante los actos de campaña anticipada y examinar con lupa la procedencia de los recursos utilizados en estos espectaculares en cuestión… Y LA VERDAD es que sí, da mucho coraje cuando los actores políticos se pasan las normas por el arco del triunfo y juegan de manera tramposa y mañosa… ES COMO SI ALGUIEN quisiera hacerse pasar como integrante de alguna minoría para conseguir algún puesto de representación popular… QUÉ FEO.