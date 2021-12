Los magistrados expusieron que se trató de un acto que concierne al derecho parlamentario derivado de la organización interna del Congreso del Estado…

ES RARO QUE LA JUSTICIA, esa señora con los ojos vendados y que carga con una balanza llegue a tiempo en este país… SERÁ PORQUE no encuentra YOVOY que la traslade a tiempo o porque prefiere irse en su auto y de pronto se encuentra con calles y avenidas en las que se circula a vuelta de rueda, ya sea por manifestaciones de ciudadanas y ciudadanos cansados de la inseguridad y la violencia, o bien porque siguen las obras de los pasos elevados… EL TEMA ES QUE del paso de tortuga, las vueltas y la famosa frase “pase a la siguiente ventanilla” pocos se salvan, aún quienes se sientan en una curul… Y ES QUE, tras la denuncia presentada hace un par de semanas por la diputada Nancy Gutiérrez en contra de su compañero de bancada, Juan Pablo Gómez Diosdado por violencia política de género, el Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes publicó en estrados, la decisión de declinar tener competencia para conocer de la denuncia de referencia… ASÍ LAS COSAS, los magistrados expusieron que se trató de un acto que concierne al derecho parlamentario derivado de la organización interna del Congreso del Estado… DE ESTA MANERA, la diputada panista tendrá que dar seguimiento a su inconformidad, digamos, en casa… EL TEMA que estuvo a la orden del día fue la molestia que algunos ciudadanos luego de que toda la tarde y noche del martes pasado y todavía al mediodía de ayer, grupos de taxistas se manifestaron en calles de la ciudad, interceptando el paso vehicular… CON ELLO MANIFESTARON su repudio ante el homicidio de uno de sus compañeros ruleteros. A la redacción de este Diario se comunicó conocido notario de la localidad, lamentando sí los hechos de inseguridad, pero también solicitó que los manifestantes tomen conciencia del daño que provocan a terceros… EL FEDATARIO expuso que las afectaciones van tanto en lo personal como en lo profesional y en la productividad, al tapar la circulación de vehículos… EL QUEJOSO, particularmente, hizo referencia a lo ocurrido en Héroe de Nacozari, donde hubo quienes sufrieron retrasos en sus actividades y todo por la manera poco civilizada de algunos de pedir justicia… SI BIEN SE ENTIENDE el dolor ajeno, consideró que las maneras de manifestar el rechazo por la inseguridad, cuentan en mucho… SIGUIENDO CON EL LAMENTABLE hecho que originó estas protestas y que marcó la agenda de fin de año en la entidad, Ricardo Serrano Rangel, coordinador de Movilidad, dio a conocer ayer que se retomará el proyecto especial para realizar acciones preventivas y de apoyo a los taxistas y operadores de autobuses urbanos, así como impartir capacitación para la prevención del delito… LOS FRUTOS de estos esfuerzos, todavía se ven lejanos y por ahora, los conductores tendrán que seguirse encomendando a todos los santos de su devoción… AYER SE LLEVÓ A CABO la primera sesión del primer periodo de la Comisión Permanente del Congreso del Estado, presidida por la diputada Ana Laura Gómez, quien refirió que en este periodo -que llegará a su fin en febrero- las y los diputados también tienen la posibilidad de presentar iniciativas o reformas que abonen al desarrollo de la entidad… ASÍ MISMO, destacó la importancia de mantener la cercanía con la gente para representar sus opiniones e intereses en la agenda parlamentaria… NO ESTARÍA MAL que los legisladores que se mantienen “en guardia” en el parlamento local le dieran una checadita a los montones de pendientes que se mantienen en la congeladora, sobre todo para no hacer “retrabajo”… “SIN DIVISIONES y como si estuviera haciendo campaña para su propia candidatura”, así aseguró Arturo Ávila que será su apoyo para Nora Ruvalcaba, la elegida como candidata de MORENA a la gubernatura de Aguascalientes… EL EMPRESARIO COMPROMETIÓ estructura para lo que llamó la defensa del voto, así como movilización para la votación… El ex aspirante, sostuvo que actualmente existe un descontento generalizado con quienes gobernaron y hoy buscan nuevamente obtener una victoria en los comicios, por lo que la victoria para su partido dijo, está en puerta… POR OTRO LADO, sólo fue un rumor la supuesta impugnación que presentaría el ex delegado de Bienestar Aldo Ruiz, al no quedar seleccionado en el proceso interno… EL SEGUIDOR de la 4T aseguró que continuará trabajando desde MORENA y dijo que a pesar de que el proceso no fue favorable para su caso, al final lo que importa, es que exista unidad interna…

