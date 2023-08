A ver qué se siente ganar, desea saber el aspirante a magistrado administrativo Jaime Beltrán, quien desde hace meses añora la silla de Alfonso Román en la Sala Administrativa; y es que desde el Gobierno de la ciudad ha perdido 9 de cada 10 asuntos promovidos por particulares en contra del Municipio.

En la jornada de ayer en el Morelos, de reojo, Leo Montañez no pudo evitar ver el problema de los grafitis en esa zona, sobre todo en la base del monumento a Morelos, justo donde fue el evento; ¿se habrá dado cuenta también de las condiciones en las áreas comunes y andadores de edificios de la Unidad Habitacional?

HIZO RENDIR SUS 5 MINUTOS DE FAMA el dirigente estatal de MORENA, Gilberto Gutiérrez, a quien le llevó una semana asimilar una llamada telefónica procedente del Palacio de Gobierno aludiendo un pacto de civilidad. Una vez digerido el tema, decidió subirse al ring sin contrincante y con los guantes a medio acomodar arremetió contra Florentino Reyes Berlié. Sacó a relucir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanan, se dirigió a Palacio, también se asomó a las redes sociales, envió correos electrónicos, cuestionó la reforma constitucional en materia judicial, habló de la democracia y del derecho, lo mismo que de la confrontación política en la entidad, de la candidatura de Nora Ruvalcaba el año pasado y de paso de “golpes, amenazas y secuestro” sufridos por grupos del PAN. Eso sí, ya está preparado para la próxima vez que suene su celular… A VER QUÉ SE SIENTE GANAR, parece que desea saber el aspirante a magistrado administrativo Jaime Gerardo Beltrán, quien desde hace meses ha perdido el sueño añorando la silla de Alfonso Román en la aún vigente Sala Administrativa, y hasta había preparado maletas para ocuparla, por eso no corrió en octubre pasado a Palacio de Gobierno, pero ¡oh! sorpresa, Román Quiroz logró inamovilidad en el encargo y pues ni modo, Beltrán tuvo que volver a acomodar sus pertenencias en el escritorio de la Secretaría del Ayuntamiento. Y ¿por qué quiere saber qué se siente ganar? Bueno, pues porque desde el Gobierno de la ciudad ha perdido 9 de cada 10 asuntos promovidos por particulares en contra del Municipio, independientemente del acto de Gobierno que se impugne, según datos oficiales del Poder Judicial del Estado. Pensará que estando del otro lado de la mesa, ahora será el vencedor, a menos que el alcalde Leo Montañez también pretenda saber qué se siente ganar y nombre como relevo a algún perfil que logre otros resultados en la función jurídica del Municipio capitalino. Será, sin duda, prueba de fuego… EN MORELOS, territorio de Cuauhtémoc Blanco, el secretario de Finanzas, Alfredo Cervantes García, participó en el encuentro internacional “Modelo Hacendario Estatal para la Cohesión Social”, que se realiza en coordinación con la Unión Europea en México. Participaron 19 entidades del país e instituciones europeas y se contó con la presencia de Gautier Mignot, embajador de la Unión Europea en México, y Mónica Boggio Tomasaz Merino, jefa de la Oficina de la Gubernatura, en representación del gobernador del Estado… NIÑOS Y ABUELOS VIVIRÁN MEJOR, aseguran los diputados de la Comisión de la Familia y Derechos de la Niñez del Congreso, luego de aprobar 4 dictámenes para reformar la Ley de Protección de Adultos Mayores, priorizando igualdad y acceso a la salud. El Código Civil para asegurar que padres provean desde la concepción, en favor de niños, sin discriminación. La Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para privacidad y protección contra contenidos dañinos y la ley para garantizar derechos familiares donde se baja la edad para el consentimiento en adopciones… AHÍ VIENE EL LOBO, se escucha decir para este miércoles desde la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que supuestamente ahora sí resolverá en definitiva el amparo interpuesto por diversas asociaciones civiles que demandan la despenalización del aborto del Código Penal del Estado de Aguascalientes, luego de que el asunto fuera retirado en al menos dos ocasiones cuando ya se encontraba listado para su análisis y resolución. El proyecto presentado por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá para discutirse el día de hoy, si los ministros no dicen otra cosa, mantiene la invalidez de diversos artículos que penalizan el aborto y además extendió algunas porciones normativas que en proyectos previos no estaban considerados como inconstitucionales. Mientras los grupos conservadores mantienen su atención puesta en el tema de los libros de texto, pareciera que el silencio sobre este polémico tema es síntoma de que ya avizoran una derrota en su lucha por la defensa de la vida, considerando los antecedentes de la Corte en su postura sobre los derechos reproductivos de las mujeres… REENCONTRARON EL CAMINO A LAS AULAS gracias al programa de recuperación de alumnos que se puso en marcha el año pasado, y hay avances notables en la reintegración de estudiantes a la escuela, señaló la directora del Instituto de Educación de Aguascalientes, Lorena Martínez Rodríguez. Recordó que en el diagnóstico inicial se identificó a 19 mil estudiantes que se habían ausentado de las aulas después de la pandemia. Actualmente, 12 mil niños han regresado. Mencionó que el programa se ha enfocado en brindar atención personalizada para cada estudiante, sin embargo, reconoció que aún persiste un grupo de niños cuyo paradero no se ha logrado identificar. «Hemos rastreado sus casas, pero lamentablemente hemos perdido su origen y destino. Muchos de ellos probablemente cambiaron de domicilio», expresó. Sobre los esfuerzos para brindar apoyo educativo, informó que inicialmente se identificaron 50 mil niños con necesidades especiales, pero con acciones y programas enfocados a la actualización de aprendizajes, hoy en día se trabaja en la mejora educativa de alrededor de 6 mil estudiantes… PARA OFRECER MEJORES oportunidades en el ámbito laboral y servicios médicos gratuitos para la población, el Gobierno de la ciudad llevó a cabo la Feria del Empleo y brigadas médicas en la explanada Morelos. Ahí, el alcalde Leo Montañez visitó los stands de las 17 empresas reclutadoras que ofrecieron sueldos competitivos y plazas con buenas oportunidades de trabajo. De reojo, no pudo evitar ver el problema de los grafitis en esa zona, sobre todo en la base del monumento a Morelos, justo donde fue el evento. Si alzó la vista un poco, que seguro lo hizo, se habrá dado cuenta también de las condiciones en las áreas comunes y andadores de edificios de la Unidad Habitacional Morelos, que merecen una manita de gato o, mejor aún, una renovación como la que hace años intentó Gabriel Arellano en Pilar Blanco; aprovechado que están modernizando el tercer anillo. Y ya que lo mencionamos, hay que destacar que se entregó la segunda etapa pero en el tramo hay espacios que siguen sin alumbrado público, lo que dificulta la visibilidad y representa un peligro para peatones y pobladores del rumbo…