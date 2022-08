A marchas forzadas se terminará el proyecto del Bordo Santa Elena y será inaugurado en la segunda semana de septiembre, según comentó el gobernador Martín Orozco Sandoval.

Con moderno estudio de producción audiovisual contará pronto el Poder Judicial del Estado, el cual estará ubicado a la salida a Calvillo, exactamente en las instalaciones de la Ciudad Justicia.

VUELVEN MOCHILAS Y UNIFORMES. Inició el Instituto de Educación de Aguascalientes el ciclo escolar 2022-2023 con la entrega de más de 250 mil uniformes escolares gratuitos para estudiantes de preescolar, primaria, secundaria y de educación especial, para los cuales se tuvo una inversión mayor a los 240 millones de pesos, informó Ulises Reyes Esparza. Durante el arranque del ciclo, el titular del IEA comentó que 272 mil alumnos de educación básica retornaron a las aulas en un total de 1,648 instituciones educativas, de las cuales, 1,256 son públicas y 392, privadas; además, se incorporaron a clases 310 preparatorias, 170 de ellas públicas y 13, subsistemas. Detalló que se ha estado trabajando de manera coordinada con la delegación de la Secretaría de Educación Pública para garantizar la distribución de los libros de texto gratuitos, que en este momento lleva un 70% de avance. Reyes Esparza sostuvo que el Programa de Apoyo a la Gestión Escolar (PROAGE) está apoyando a los padres de familia con 200 pesos por alumno inscrito en educación básica, por lo que se destinó, durante los últimos cinco ciclos, un presupuesto de 240 millones de pesos para ello… EXCESO DE MUERTE generó la pandemia. El fenómeno no es novedoso, si bien ayer el INEGI dio a conocer las estadísticas del mismo donde se esperaban 1 millón 678 mil 803 defunciones por canales endémicos y 1 millón 759 mil 538 por el modelo cuasi-Poisson, ocurrieron 2 millones 437 mil 629. Con base en estos resultados, se tiene un exceso de mortalidad, por todas las causas, de 758 mil 826 con las estimaciones de canales endémicos y de 678 mil 091 mediante el modelo cuasi-Poisson. Esto representa un exceso de 45.20 y 38.54 %, respectivamente. En lo correspondiente a Aguascalientes, las defunciones esperadas (canales endémicos) eran 16 mil 066, mientras que por el modelo cuasi-Poisson 16 mil 852. Sin embargo, ocurrieron 22 mil 179, es decir un exceso de 6 mil 113 y de 5 mil 317, respectivamente, de acuerdo con ambos modelos de análisis… LA VACUNACIÓN ANTICOVID no se ha detenido en Aguascalientes, si bien se encuentra a la espera de que se cumplan los tiempos para la segunda dosis para los niños menores de 5 años que recientemente se han vacunado, aseguró el secretario de Salud, Miguel Ángel Piza Jiménez, y dijo que no se sabe si le tocará todavía a esta administración o a la próxima dar seguimiento a la estrategia… QUE NO ES VIABLE, desde la óptica económica, la vivienda vertical, estimó el vicepresidente regional de la Federación de Colegios de Economistas de la República Mexicana, Jael Pérez Sánchez, pues la gente prefiere casas y sólo una minoría los departamentos. Así que "puede haber muchos desarrollos de vivienda vertical, pero la realidad es que ni se van a comprar y muchas veces tampoco se van a rentar". Pérez Sánchez recordó que ya se han intentado realizar desarrollos verticales sin que hasta el momento tengan éxito, como es el caso de Terzetto, desarrollo para el que se tenía contemplada la construcción de tres torres sin que esto se llegara a realizar ante la falta de demanda. El economista también informó que, durante el segundo trimestre de este año, la vivienda en Aguascalientes sufrió un incremento del 6.4%, mientras que a nivel nacional se registró un aumento del 8% en la nueva y un 7.1% en la usada… La intención es que se realicen producciones propias del Poder Judicial, buscando tener mayor alcance entre la ciudadanía sobre los trabajos realizados por jueces y magistrados… CONTINÚA EN CHICAGO de gira de trabajo el alcalde de Aguascalientes, Leonardo Montañez Castro; durante su recorrido, busca crear vínculos comerciales, turísticos y culturales entre la unión americana y nuestra capital. El edil inició la semana realizando una gira de medios, también estuvo presente en el evento “México en el Corazón”, el cual recorre varias ciudades de Estados Unidos para llevar espectáculos musicales y de danza folklórica a los paisanos que viven por aquellos lares… TRAS LA ASAMBLEA que el fin de semana se llevó a cabo para la renovación de la dirigencia del Comité Ejecutivo Estatal del partido Movimiento de Regeneración Nacional -en la cual fue electo Gilberto Gutiérrez como nuevo dirigente, así como la Secretaria General, Ivón González, además de Daniel Galván, como Secretario de Organización, y Fernando Alférez como el nuevo dirigente del Instituto de Formación Política- se generaron ya algunas respuestas, principalmente de grupos de militantes quienes se han debilitado al no poder colocar a sus allegados, tal es el caso de Arturo Ávila, quien se expresó en contra de las designaciones, acusando que los de siempre se están adueñando del partido. Incluso, por lo anterior, el ex candidato, junto con sus más cercanos, como Alejandra Peña y Miguel Zúñiga, entre otros, al notar que no existían las condiciones para llegar a una negociación “justa”, se retiraron de la mesa de acuerdos, previo al inicio de la Asamblea. Ahora, solamente falta esperar las impugnaciones que enfrentan algunos de ellos… EN QUERETARO, y previo al inicio del período ordinario de sesiones, los senadores de Acción Nacional se encuentran cerrando filas junto al presidente nacional del partido Marko Cortés y el gobernador del Estado, Mauricio Kuri, y fijando los temas a tratar. Al respecto, el senador Toño Martín del Campo comentó que estarán dando prioridad a los temas que actualmente aquejan a la ciudadanía de todo el país, como los son seguridad, economía, agua, salud y educación; finalmente, comentó que en lo que a él respecta seguirá trabajando para que le vaya bien a Aguascalientes y a todo México, así como continuará apoyando e impulsando las iniciativas que beneficien a la ciudadanía…