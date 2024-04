Leo Montañez lleva al debate memorizada la cifra correspondiente al presupuesto municipal anual, por aquello de que le repitan la pregunta de hace tres años.

MAS QUE LISTO se declaró Leo Montañez, candidato a la alcaldía capitalina por la Coalición del PAN-PRI-PRD para el debate programado para el 14 de mayo y organizado por el IEE. Dijo que está preparado y dispuesto para el evento; bueno, hasta lleva memorizada la cifra correspondiente al presupuesto municipal anual, por aquello de que le repitan la pregunta del debate de hace tres años, cuando cándidamente respondió con la palabra “Vida”, para no verse tan mal, ¿se acuerdan? El caso es que de sus propuestas y la invitación a sus contrincantes, el candidato hizo hincapié en la importancia de la unidad y el respeto hacia todas las posturas políticas, sin discriminar ni culpar al pasado. Destacó su enfoque en la particularidad de las propuestas, enfatizando en la necesidad de unir a la ciudadanía más allá de las diferencias ideológicas. Descartó cualquier relevancia de género, por aquello de que sus contrincantes son dos mujeres y subrayó que lo crucial son las propuestas y la capacidad de cada contendiente, independientemente de su sexo. Resaltó la importancia de la experiencia y la congruencia entre el discurso y la acción, así como el historial político de cada candidato. En cuanto a la dinámica del debate, se mostró enfocado en presentar sus propuestas y convencer a aquellos que aún no están convencidos, así como reafirmar el apoyo de sus seguidores… DEL DEBATE DOMINICAL, el de los presidenciables, la presidenta del Colegio de Economistas, Dafne Gissel Viramontes Ornelas opinó que quedaron a deber los tres candidatos en el tema del desarrollo económico. Expuso que hubo un amplio espectro de propuestas que abarcaron desde la eliminación del pago de impuestos para personas con ingresos inferiores a 15 mil pesos mensuales, propuesta por Xóchitl Gálvez, hasta la continuidad de los polos de bienestar, impulsada por Claudia Sheinbaum, y la promoción de una jornada laboral digna por parte de Máynez. En este contexto, destacó la importancia de profundizar en temas estructurales y estratégicos para el desarrollo económico del país, señalando que, si bien las propuestas presentadas por los candidatos tienen aspectos atractivos, es fundamental abordar también cómo se financiarán dichas medidas y qué impacto tendrán en las finanzas públicas. En términos generales, hizo hincapié en la importancia de abordar temas como la reforma fiscal, el sistema de pensiones y la inversión en infraestructura, los cuales no fueron suficientemente discutidos. Asimismo, destacó la necesidad de generar condiciones favorables para la inversión y el crecimiento económico, así como de promover la inclusión financiera y el desarrollo empresarial… LOS CORRIDOS BELICOS llamaron la atención también en la academia y el sociólogo e investigador del Consejo Nacional e Humanidades, Ciencias y Tecnologías, Edgar Guerra Blanco señaló que las autoridades locales deberán reconsiderar la apertura a los corridos bélicos durante la FNSM. Enfatizó que las discusiones sobre seguridad son complejas y a menudo implican cuestiones morales y matices importantes. Señaló que, aunque algunos podrían no reconocerlos como tales, los corridos bélicos y otras expresiones artísticas relacionadas con la delincuencia son parte de la realidad social y cultural de ciertas comunidades y pueden reflejar genuinamente las realidades sociales y económicas de ciertos grupos de jóvenes, pero también reconoció que algunos artistas podrían estar vinculados a organizaciones delictivas y utilizados para propósitos de propaganda o comunicación… CERO ROBOS en escuelas durante vacaciones. El Instituto de Educación de Aguascalientes aseguró que no se recibieron reportes de robos en escuelas durante el periodo vacacional que concluyó ayer con el regreso a las aulas de más de 291 mil estudiantes de educación básica, según informó Luis Enrique Gutiérrez Reynoso, titular de la dependencia. Sobre el estado del operativo de seguridad implementado durante dos semanas, el titular del IEA destacó que no se registraron detenciones y que el periodo transcurrió sin incidentes de importancia, manteniendo la calma en las escuelas de la entidad. En cuanto a la comunicación especial con los padres de familia en las escuelas cercanas, Gutiérrez Reynoso explicó que existió una estrategia organizada y practicada a través de los comités de participación social de las escuelas. Estos comités, conformados por padres de familia vecinos de los planteles educativos, se comunicaron directamente con los directores escolares ante cualquier situación sospechosa o de invasión de la propia escuela… EL ESTIAJE ES PERÍODO crítico en muchas regiones del mundo. En lugares como Aguascalientes, donde la escasez de lluvias es una realidad recurrente, es fundamental que tanto autoridades como ciudadanos tomen medidas proactivas para preservar nuestros recursos hídricos y proteger el entorno. Durante esta temporada, es crucial que todos tomemos conciencia de la importancia del uso responsable del agua. Pequeños cambios en nuestros hábitos diarios, como reparar fugas en grifos y tuberías, limitar el tiempo de ducha y reutilizar el agua en actividades domésticas, pueden marcar una gran diferencia en la conservación de este recurso vital… LA FISCALÍA GENERAL del Estado vigila con lupa la presencia de menores de edad que puedan ser víctimas de explotación en el área ferial, informó su titular Jesús Figueroa Ortega. El operativo es implementado en el marco de la Feria Nacional de San Marcos con el fin de identificar aquellos menores de edad que puedan ser víctimas del delito, al realizar actividades que les puedan poner en riesgo. En anteriores ediciones de los festejos se ha encontrado la explotación de menores que están laborando en diversas actividades, por lo cual se realizan recorridos en conjunto con diversas instancias gubernamentales para prevenir este tipo de hechos, subrayó. Explicó que el trabajo que realizan menores en compañía de sus padres como parte de un negocio familiar está permitido, en el caso de infantes que deben estar bajo el cuidado de sus tutores…