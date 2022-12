Estas posturas nos revelan que persisten serias diferencias, y que no se descarta un ambiente de hostilidad a replicarse en el futuro universitario…

POR AQUELLO DE LAS VISITAS sin invitación, se percibió el reforzamiento de la presencia del personal de vigilancia de la Universidad Autónoma de Aguascalientes en las horas previas al anuncio de la designación de Sandra Yesenia Pinzón Castro como rectora por parte de la Junta de Gobierno, en una decisión que ya estaba cantada… LA NUEVA RECTORA fue cobijada por los líderes de la Asociación de Catedráticos y la Federación de Estudiantes, acompañados de las respectivas mesas directivas al momento del anuncio, en el que el presidente de la Junta de Gobierno emitió un discurso de soporte a la decisión… EN SU “SPEECH”, Arturo Gerardo Valdivia Flores atajó los señalamientos de intervención por parte de las actuales autoridades universitarias a la virtual rectora, desestimando los señalamientos del resto de los aspirantes… POR SU PARTE, quien tendrá en sus manos el timón de la casa de estudios celebró que este nombramiento sea la confirmación de que la sociedad avanza hacia el entendimiento de que mujeres y hombres tienen el mismo valor, dignidad, y capacidades… TAMBIÉN HIZO NOTAR que la mayoría de quienes conforman la comunidad universitaria son mujeres, y eso sucede en el caso de estudiantes, personal administrativo y docente… APUNTÓ QUE LA UAA se mantiene con porcentajes de entre 40 y 50% en la ocupación de mujeres en puestos directivos de liderazgo en centros académicos, jefaturas de departamento y áreas administrativas… EN CUANTO AL PAQUETE que quedará bajo su responsabilidad, dijo que uno de los retos será disminuir el rezago académico que se generó a causa de la pandemia, y refirió que se debe aprovechar el aprendizaje obtenido con el avance en el uso de las tecnologías como herramientas digitales, continuando con programas específicos implementados por la casa de estudios… PINZÓN CASTRO señaló que su gestión se enfocará en el fortalecimiento de un proyecto de “humanismo, concordia y cercanía hacia la comunidad universitaria”, así como consolidar la atención integral de programas de prevención del acoso al interior de la universidad… DESPUÉS DE LA RUEDA de prensa, el bloque opositor identificado como “Unión UAA” emitió su posicionamiento en redes sociales, donde manifestaron su respeto a los procesos internos y reiteraron la concentración del 60% de los votos de manera conjunta entre cuatro candidaturas, para finalmente advertir que evalúan las alternativas y caminos en la búsqueda de equidad y legalidad en la contienda por la rectoría universitaria… EN EL CASO DE PINZÓN CASTRO, en sus líneas no abordó la unidad y reconciliación, al referir que no reaccionó a ataques por prudencia, y si bien dijo que no lo tomaba personal, respondió que, en relación a las lonas en su contra y otros actos, serían los órganos competentes de la casa de estudios de manera independiente los que determinen si hay alguna conducta a investigarse del pasado proceso… ESTAS POSTURAS nos revelan que persisten serias diferencias, y que no se descarta un ambiente de hostilidad a replicarse en el futuro universitario, lo mismo que el daño interno que se genera entre los grupos cuando se disputa el control de una institución, que durante el dominio de Avelar se reconfiguró de un escenario de grilla subrepticia a una exhibición pública… VEREMOS SI LA FUTURA rectora pone punto y aparte, como algo que vendría bien a una comunidad universitaria que entre los pasillos tiene reclamos y demandas genuinas por atender… HOY A LAS ONCE HORAS, la gobernadora Tere Jiménez presidirá el evento oficial para la entrega en donación del terreno para la construcción del Cuarto Hospital General de Zona del Instituto Mexicano del Seguro Social, en el municipio de Pabellón de Arteaga… OTRA BUENA NUEVA en materia de salud fue dada a conocer por el secretario de Salud, Rubén Galaviz Tristán, quien informó que, en materia epidemiológica, hasta el momento se tiene el registro de 12 casos de viruela símica confirmados, donde 11 son varones y ya se registró el primer caso de una mujer de 51 años, hipertensa y sin antecedente de viaje en las últimas 3 semanas… TODOS ELLOS RECIBIERON atención y no presentan mayores complicaciones en su salud… EN CUANTO A LA INFLUENZA, se han atendido 201 casos, donde 124 han sido hospitalizaos en lo que va del año, con cero defunciones. Esto, sumando los casos atendidos por el ISSEA, el IMSS y el ISSSTE… DEL MISMO MODO, se dio a conocer que ya comenzó la campaña de vacunación contra el virus del papiloma humano, para lo cual se cuenta con 25 mil dosis… EL OBJETIVO es aplicarlas a la población, a las estudiantes de primero o segundo de secundaria, así como a mujeres con vida sexual activa… HASTA LA FECHA, se han aplicado 500 dosis por parte del ISSEA… EN ASUNTOS DE OTRO ORDEN, ayer el secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología, Manuel Alejandro González Martínez, tomó protesta a la nueva mesa directiva del Clúster del Grupo de Industriales del Ramo Automotriz de Aguascalientes… LA NUEVA PRESIDENTA del GIRAA y primera mujer al frente de este organismo para el periodo 2022-2024, Mónica Mendoza Jaquez, manifestó la disposición del grupo industrial para colaborar en políticas públicas que generen oportunidades de desarrollo para las pequeñas y medianas empresas locales mediante su incorporación a las cadenas de suministro de las grandes compañías. Para más detalles, encontrará una nota alusiva en la página 6 de esta edición… HOY SÁBADO 3 DE DICIEMBRE, se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Por tal motivo, la delegación de la Secretaría de Bienestar llevará a cabo una actividad alusiva a esta fecha en sus instalaciones, además de que harán entrega de tarjetas a personas de este sector de la sociedad… CON ELLO SE BUSCA que ya queden debidamente “bancarizados” en la entrega de sus apoyos sociales que reciben cada bimestre, según lo dio a conocer la encargada de despacho de la dependencia, Silvia Licón Dávila… EN EL MISMO TENOR, ya está todo listo para que las organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la atención de personas con discapacidad participen en lo que será la segunda marcha organizada por el Movimiento de Personas con Discapacidad a nivel nacional… QUIENES FORMAN parte de esta comunidad en Aguascalientes no se quedarán atrás, por lo que en punto de las 10 de la mañana se reunirán en el cruce de las calles Madero y Cosío para luego marchar hasta la Plaza de la Patria, donde se dará lectura a un manifiesto alusivo a esta fecha… SOBRE ESTA MANIFESTACIÓN, el presidente de la Unión de Invidentes de Aguascalientes, Ramón Flores Valenzuela, apuntó que “la idea de esta marcha es generar conciencia en la población en general acerca de la problemática de la discapacidad”… DE MANERA MUY ACERTADA, apuntó que “si la gente se diera cuenta que en algún momento todos vamos a tener discapacidad, creo que sería más empática con nosotros…”