GRAN CONMOCIÓN CAUSÓ el deceso del alcalde de San José de Gracia, Armando Rodríguez Domínguez ocurrido en la noche del martes 27. De acuerdo con información de la presidencia municipal de aquella demarcación, la misa de cuerpo presente tendrá lugar este jueves 29 de septiembre en punto de las 13 horas en el Templo de San José de la cabecera municipal. Asimismo, habrá honores al presidente municipal por parte del Honorable Ayuntamiento y los integrantes del Cabildo a las 14 horas en la Plaza Principal este mismo jueves y la sepultura tendrá lugar al término de los honores… TRAS LO OCURRIDO, el secretario del Ayuntamiento Netzahualcóyotl Quiroz, queda temporalmente como encargado del despacho de los asuntos de la Presidencia Municipal en tanto que el Cabildo manda llamar al suplente, Luis Manuel Reyes González, para que rinda protesta como nuevo presidente municipal. Este personaje era tesorero en la administración del alcalde Armando Rodríguez Domínguez, sin embargo, tuvo un problema legal con el diputado del PRD, Cuauhtémoc Escobedo, quien a pesar de lo ocurrido, le otorgó el perdón y salió libre, aunque aún continúa un proceso legal en su contra por el arma de fuego que utilizó en contra del legislador, dado que era un arma de uso exclusivo del ejército. Sin embargo, de acuerdo con Salvador Hernández Gallegos, presidente del Tribunal Local Electoral, ello no es impedimento para que asuma funciones como alcalde de San José de Gracia. “Mientras no sea sentenciado, puede tomar el cargo como presidente municipal porque no hay ninguna sentencia definitiva o ejecutoria como le llaman. Entonces quedaría el suplente aunque haya un proceso penal por el arma de fuego, pero no hay sentencia e incluso quedaría con fuero”. Por lo anterior, tras el funeral y el homenaje póstumo a Armando Rodríguez Domínguez se prevé que manden llamar a “El Chino” para que rinda protesta y aunque no hay un término legal que les obligue, está previsto que ello ocurra en un máximo de 15 días, si bien lo más seguro es que sea entre este viernes 30 o a más tardar el lunes 3 de octubre… EN REDES SOCIALES, el ex gobernador Luis Armando Reynoso Femat externó sus condolencias por el deceso de Rodríguez Domínguez. “Deseo que en la gloria esté custodiado de muchos ángeles; que le estén brindando calor, satisfacción y alegría, por su legado que nos dejó con su obra que compartí con él y dejó beneficios al pueblo de San José de Gracia. A sus familiares mi respeto y solidaridad en estos momentos de tristeza con esta partida de un gran amigo”, publicó… ¿Y EL ACELERADOR LINEAL? Bueno, pues llegará en los próximos meses, pero de que llega, llega, al menos fue lo que se dijo ayer en el Hospital Hidalgo en el marco de la entrega de un reconocimiento en agradecimiento por la iniciativa de adquirir este dispositivo médico de vanguardia que no ha llegado pero que servirá para la atención de pacientes con cáncer en Aguascalientes cuando llegue. Un poco de paciencia y fe, sobre todo de después de aquel mal incidente de un tomógrafo que no, nunca llegó… 10 GOBERNADORES de la región han confirmado hasta el momento su presencia en la ceremonia de toma de posesión de Tere Jiménez como gobernadora del Estado este sábado 1 de octubre. También se tiene prevista la asistencia de senadores y diputados federales y están en espera por la confirmación de los dirigentes nacionales de la alianza PAN-PRI-PRD… VÍCTIMAS REQUIEREN AYUDA. En seguimiento y atención a las necesidades de las víctimas de la explosión en una tortillería, el alcalde de Jesús María, José Antonio Arámbula López y su esposa Liliana Coronado, sostuvieron una nueva reunión con las familias involucradas en el siniestro, para conocer de primera mano los avances en el estado de salud de cada afectada y afectado. En dicho encuentro también estuvieron presentes los vecinos del fraccionamiento Agua Clara que son integrantes del Comité que vigila la administración de las donaciones, con el fin de que el apoyo económico llegue a las personas que realmente lo necesitan. Las personas que deseen apoyar podrán hacer sus donativos a la cuenta bancaria es 0119267646 del banco BBVA con Clabe interbancaria 012010001192676468… DUEÑO SINDICAL. Trabajadores del Hospital Miguel Hidalgo denunciaron a su líder sindical, Francisco Araiza Méndez, de pretender eternizarse en la dirigencia al no convocar a elecciones cuando su periodo ya concluyó, además, piden que aclare el manejo de las cuotas, señaló la representante de la Comisión de Vigilancia Fiscalización de dicho sindicato, María del Carmen Corona. En conferencia de prensa dio a conocer la serie de anomalías en las que ha incurrido el actual dirigente Francisco Javier Araiza Méndez, como quitar las fechas de elecciones y dejar para sí la decisión de cuándo habrá cambio de líder, además de que puso un tema de reelección que ya no es válido en los estatutos y les quitó jerarquía a los delegados, por lo que ahora el Comité Ejecutivo está arriba de éstos, lo cual vulnera los derechos de los trabajadores porque ahora ellos tendrán que acatar lo que diga el comité y no habrá un freno para el comité sindical… NO HAY MUCHAS ESPERANZAS en el sector empresarial de que pueda ponerse freno a la eventual aprobación de la eliminación del horario de verano, de acuerdo con lo expuesto por el dirigente local de Coparmex, Juan Manuel Ávila Hernández, quien reconoció que la idea está sembrada en el presidente López Obrador y no hay especialistas ni números estadísticos que lo obliguen a tomar una reconsideración. Sin necesidad de contar con mayoría absoluta, la propuesta avanzaría sin problemas en ambas cámaras, con todo y que las expectativas de la iniciativa privada son de un retroceso. En contraparte, los argumentos de percepción de bienestar de la gente son la base del Gobierno Federal para acelerar esta modificación que es bien recibida por la población, y se sabe que dará altos dividendos político electorales… SE RESPIRAN NUEVOS AIRES sindicales, que si bien son incipientes, no dejan de ser didácticos para la clase trabajadora, y el caso aplica para los trabajadores administrativos de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, luego de que esté miércoles se convocara al medio día a los sindicalizados del STUAA al Salón de Usos Múltiples de la Máxima Casa de Estudios para avalar ni más ni menos que la legitimación del contrato colectivo de trabajo que contempla todas las prestaciones y conquistas laborales acumuladas al paso del tiempo, y vaya que no son poca cosa, considerando que la Autónoma es uno de los mejores espacios para trabajar. El Sindicato se vio en la obligación de dar cumplimiento a la notificación de las autoridades laborales para que, dentro del marco legal en materia laboral, se consulte en el sentido afirmativo o negativo si aceptan y validan el contrato colectivo vigente, esto implica que los trabajadores deban confirmar mediante su manifestación expresa que desean continuar con su contrato colectivo, naturalmente esto causó cierta discusión entre los trabajadores sobre si era importante participar y en qué sentido, pero a fin de cuentas se dejó en claro que decirle no a la legitimación del contrato colectivo sería un balazo en el pie porque de manera automática se daría término a todos los beneficios logrados por mucho tiempo y se pondría en disputa la representación sindical que ostenta el STUAA. Son tiempos de democracia sindical, pero también debe serlo de cultura del derecho laboral, pues esta decisión en apariencia de trámite, representa la estabilidad laboral de los trabajadores de la UAA…