MIÉRCOLES CIUDADANO. En los dos patios de Palacio Municipal, a partir de las nueve de la mañana, la ciudadanía podrá acudir a la nueva jornada del Miércoles Ciudadano, –ya sin temática–, la cual estará presidida por la alcaldesa Cecilia López Ortiz, junto con los distintos secretarios y directores de dependencias municipales… PUDIERA SER UNA SORPRESA, pero que a estas alturas ya no lo es tanto, pues la política partidista en Aguascalientes está muy revuelta. Se trata de la renuncia que presentó ayer la diputada Nancy Xóchitl Macías Pacheco, ex directora del DIF-Estatal, a la bancada PAN-PRD y sumada, por decisión “propia”, a la diputada de Movimiento Ciudadano, –la única que había ganado por la vía plurinominal–, Yolitzin Rodríguez, para lograr una nueva bancada parlamentaria, pues dos ya hacen grupo. A través de sus redes sociales, y no mediante comunicado oficial, es como se informó de esta situación y el compromiso de ambas representantes populares, por impulsar una agenda ciudadana a favor de los aguascalentenses. La invitación es a que la población se mantenga pendiente de su trabajo legislativo. Y aun así, no quieren que se piense que en algún momento el PAN o uno de sus aspirantes a ser candidato por la gubernatura del estado, pudiera hacer alianza con el Movimiento Ciudadano, es de ilusos… NI EL MICRÓFONO alcanzó a encender en su curul, José de Jesús Altamira; y es que ayer se llevaron a cabo algunas sesiones en el Congreso del Estado, entre otras, la integración e instalación de la tan ansiada Junta de Coordinación Política, –la famosa JUCOPO–, así como la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, en la que al final se dio por aprobada la solicitud del diputado “Juanito”, Pepe Altamira, quien tal vez, como ya tiene trabajo, al menos por un año más al frente del Instituto del Agua, cedió su lugar para que tenga chamba también, su suplente, Juan José Hernández Aranda, quien tiene al menos un año para hacer lo mejor como diputado… MÁS DE LA MITAD de la población en el estado ya cuenta con la aplicación de una segunda dosis relacionada con su esquema de vacunación COVID, aseveró el secretario de Salud, Miguel Ángel Piza Jiménez. Resaltó la eventual vacunación para menores de edad que estaría por definirse en próximos días, panorama que consideró positivo para que también no se detenga. “Nos faltan 170 mil dosis para completar el grupo etario de los muchachos de 18 a 30 años y también habrá que abrir una etapa especial para personas rezagadas” explicó… LA MARCHA DE MUJERES activistas realizada la tarde de ayer, provocó que varios establecimientos ubicados en las principales calles del Centro Histórico cerraran por algunos momentos, bajando sus cortinas metálicas con la intención de protegerse ante el paso del contingente, temerosos por las actuaciones en marchas similares de ediciones pasadas. El cierre de calles también implicó una carga adicional durante los minutos que el contingente que salió de Cosío y Madero y que llegó hasta la Plaza de la Patria. Por su parte, elementos de la Policía Estatal, de manera discreta se hicieron presentes en la zona donde concluyó la manifestación, cuidando que no se registraran actos vandálicos… PARA EL PRESIDENTE ESTATAL del PRD, Iván Sánchez Nájera, los congresos locales tienen la obligación de legislar sobre el aborto, ya que los dos fallos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación abren nuevos retos para México en torno al aborto y su despenalización. En el marco del Día de Acción Global por el acceso al Aborto Legal y Seguro, ayer 28 de septiembre, dijo que los institutos políticos, los funcionarios públicos, las organizaciones civiles y la ciudadanía en general adquieren más responsabilidades y compromisos en torno a la educación sexual integral. Sánchez Nájera puntualizó que los Congresos locales tienen ahora una gran responsabilidad de modificar sus leyes acorde al ejercicio pleno de los derechos humanos, “sabemos que hablar del aborto siempre causa polémica, pero si comenzamos a trabajarlo desde un enfoque de salud pública otra discusión se daría”… EL SEGUNDO ÓRGANO DE GOBIERNO que opera dentro de las instituciones educativas del sector público son los Consejos Escolares de Participación Social, y resulta fundamental pues de ahí dependen también los comités de participación de salud de las escuelas, el comité de lectura, el comité de infraestructura. Para que los recursos del PROAGE lleguen a los Consejos escolares de participación social deben suceder dos cosas, el primero que se cierre el proceso de matrícula para el presente ciclo 2021-2022 para calcular los montos por escuela y que estén constituidos los consejos de participación escolar durante la segunda quincena de este mes de septiembre. De acuerdo a información de la Dirección de Educación Básica del IEA, en Aguascalientes, un total de 1,274 consejos de participación social deberán estar conformándose, correspondiente a las escuelas de nivel básico, incluidas todas aquellas que cuentan con doble turno… 3 DE 3. Raúl Vela, integrante del consejo de administración de la Línea Express, del transporte colectivo urbano que han presentado actualmente tres vías para resolver su asunto en el sentido de regresar a prestar el servicio de pasajeros a los aguascalentenses, dijo que permanecen a la espera de que la Sala Administrativa emita su fallo al recurso de revisión que presentaron hace varios días, en tanto que los abogados están esperando que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje conteste el recurso respecto del salario de garantía y una tercera vía se lleva a través de la Contraloría Estatal… A LOS GANADORES del Concurso de Ajedrez premió ayer el alcalde de Jesús María, José Antonio Arámbula López; fue realizado en las Casas de la Ciencia del IDSCEA, espacios gratuitos e interactivos dedicados a la promoción de las actividades relacionadas con la ciencia, tecnología e innovación. El primer lugar fue para Flor Guadalupe Macías Ávila. El segundo lugar para Diego Sebastián de Luna López y el tercero para Juan Isaí Trujillo…