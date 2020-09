No más cambios en la Sedec, pidió ayer el economista Jael Pérez Sánchez al gobernador. Y es que tras hacer sus comentarios en el apartado de Desarrollo Económico con motivo del 4º informe, consideró que luego de los tres cambios continuos en dicha secretaría, se afectó la continuidad de los programas.

UNO MENOS EN LA LISTA; de los 29 aspirantes a magistrado o magistrada del Supremo Tribunal de Justicia que deben someterse a concurso de oposición, en la primera etapa que inició ayer, solo 28 acudieron a las cuatro de la tarde, para el registro previo del examen que comenzó a las 4.30 horas… FORMAR CULTURA es obligación de las instituciones de educación superior, sostuvo el director del IEA, Raúl Silva Perezchica, al referir la agenda en materia de transparencia en instituciones públicas. Pero este tema debe ir más allá, dijo, ser transparentes a sí mismos, es cómodo que el ciudadano pida cuentas al presidente de la República, al gobernador o a los alcaldes, pero lo realmente importante que lo enaltecería es que cada uno de los ciudadanos sea transparente por decisión y voluntad y que el dinero que tiene lo gaste con transparencia, aunque sea algo privado, aquí implica instalar una cultura de transparencia en los ámbitos público y privado… FUNDAMENTALES CONTRA LA CORRUPCIÓN son el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), así como el ITEA, señaló la senadora de la República Martha Márquez Alvarado. Por ello es importante que las universidades sean parte esencial de la sociedad, si se favorece la participación ciudadana, así como la vigilancia al uso eficiente de los recursos… Y es que tras hacer sus comentarios en el apartado de Desarrollo Económico con motivo del 4º informe, consideró que luego de los tres cambios continuos en dicha secretaría, se afectó la continuidad de los programas. “Hay que apostarle a la continuidad, esa sería una recomendación y hacer esfuerzos verdaderamente notables en cuanto al tema de la diversificación económica”. Afirmó que es importante reconocer que con el golpe que el Estado ha sufrido con la pandemia va a ser muy difícil que para el 2021 nos recuperemos a como estábamos antes de la pandemia. En tal sentido dijo que para los últimos dos años de la actual administración estatal solo le va a alcanzar para recuperar el nivel económico en el que estábamos y el nivel de empleo para antes de todo lo acontecido en este 2020… El INEGI dio a conocer los resultados del segundo levantamiento de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (Nueva Edición) (ENOEN) correspondientes a agosto de 2020. El país, de acuerdo con la evolución de la pandemia, continúa con el proceso de reactivación gradual de los negocios y empresas en actividades económicas no esenciales por lo que, en agosto de 2020 en comparación con el mes previo. Se observa la incorporación de 608 mil personas a la Población Económicamente Activa (PEA), al pasar de 52.6 millones a 53.2 millones. De los 12 millones de personas que salieron de la PEA en abril, se han incorporado alrededor de 7.8 millones para agosto. La población ocupada fue de 50.4 millones de personas en agosto, con un aumento de 1.9 millones de ocupados en jornadas de 35 a 48 horas semanales, al pasar de 20.7 millones a 22.6 millones. La tasa de desocupación fue de 5.2% en agosto del 2019 y de 5.4% en julio de 2020. En Aguascalientes, la tasa de ocupación respecto a la población de 15 años y más, fue del 96% en agosto del 2019; y en el mismo mes del año en curso, del 93%… EL BONO AL POLICÍA del Mes que ayer fue entregado por la alcaldesa a tres elementos capitalinos fue posible por la labor que realiza el Secretariado de Enlace Ciudadano que encabeza Salvador Alcalá Durán, que en esta ocasión logró el donativo de la empresa ROJAVE, Llantas y Servicios Automotrices que dirige Elvia Alicia Jaime García, a quien el Municipio externó su agradecimiento por contribuir a esta labor… En tal sentido, dijo que en esta ocasión se está destinando el recurso de dicho fondo a municipios que tienen un alto índice de delincuencia. “Veíamos con ese recurso en municipios, que hay que decirlo, Aguascalientes no sufre ese flagelo, como lo sufren otros estados, pues malabares con ese recurso. Cosas que hacían que no tenían nada que ver con el recurso de seguridad entonces se está destinando a lugares donde lo necesitan”… CON LA ENTREGA DE 364 computadoras portátiles para igual número de estudiantes, la UAA inició el apoyo a quienes respondieron a la convocatoria del Programa Institucional de Accesibilidad a Tecnologías de la Información y la Comunicación para Alumnos(as) en vulnerabilidad económica durante la contingencia sanitaria por COVID-19. De este modo, se busca brindar todo lo necesario para que los alumnos puedan continuar su formación en el marco de la implementación del Programa Institucional de Educación a Distancia de la UAA. El Mtro. José de Jesús Ruiz Gallegos, director general de Servicios Educativos de la UAA, señaló que la institución presentó una nueva convocatoria para apoyar a los estudiantes que no cuentan con equipo de cómputo o conexión a internet, como parte del espíritu humanista de la universidad y su compromiso con la educación de calidad y con perspectiva integral. Al respecto, detalló que son 364 estudiantes, tanto del Centro de Educación Media como de pregrado, quienes resultaron beneficiados con este programa y quienes a partir de ayer cuentan con dichos respaldos universitarios…