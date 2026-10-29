A punto del empacho político, el diputado morenista Fernando Alférez casi hace coraje en el recinto legislativo cuando sus compañeros tuvieron la idea de inscribir en letras de oro el nombre de María del Rosario Alcalá Gutiérrez.

El Colegio de Economistas anunció el desarrollo de una plataforma digital de observación ciudadana que promete poner al descubierto la productividad real de los 27 diputados locales y la efectividad de las instituciones anticorrupción.

CON EL ROSARIO EN MANO y la maleta hecha, la víspera de la votación en la Suprema Corte de Justicia por la invalidez del duodécimo municipio, Villa Juárez, desató una auténtica batalla de cabildeo, donde, mientras en Morena —con el empuje del Comité Ejecutivo Nacional y la gestión local de Gilberto Gutiérrez Lara— ya celebraban por anticipado una holgada mayoría de ministros a favor de anular el decreto, en el bando blanquiazul cundió el pánico. La desesperación panista llegó al grado de ver a legisladores como Arlette Muñoz, Salvador Alcalá y Heriberto Gallegos cazando boletos de avión a la capital o conexiones de Zoom para tratar de convencer al Alto Tribunal, motivo por el que otros dos diputados prefirieron faltar a la sesión plenaria del Congreso local con tal de ir a apagar el fuego u orar con entrega por el tema; un alboroto de última hora que ocurre mientras en la agenda de la Corte el punto fue relegado hasta el final de la sesión —dejando abierta la veladora de un aplazamiento por falta de tiempo que les regale días de gracia—, y todo después de que la vocal del INE, Brenda Castrejón, ya había aclarado que el nuevo ayuntamiento ni alteraba la cartografía electoral federal, y de que los propios panistas, como Alma Hilda Medina y Adán Valdivia, advirtieran desde mayo sobre el impacto financiero, la burocracia y los imposibles plazos legales de un proyecto que empujaron a destiempo y que los podría dejar haciendo el ridículo nacional… A PUNTO DEL EMPACHO político, el diputado morenista Fernando Alférez casi hace coraje en el recinto legislativo cuando sus compañeros tuvieron la idea de inscribir en letras de oro el nombre de María del Rosario Alcalá Gutiérrez, célebre educadora de la Academia Alcalá y primera mujer en México en contender por una gubernatura —bajo las siglas del PAN en 1962—, homenaje programado para el 5 de noviembre que Alférez tachó de falto de méritos tras reclamar que se brincaron a la Comisión de Postulaciones que él mismo preside, aprovechando la rabieta para meter con calzador la propuesta de don Pedro Rivas Cuéllar. Y ya desatado en plan insoportable, el legislador guinda arremetió contra «Don Perpetuo» González Mota, asegurando que tuvo que corregir a toda prisa su Ley de Ingresos ante el inminente «palo» de la Suprema Corte a la creación de Villa Juárez, mote al que se sumó de forma más cordial el diputado magisterial Heriberto Gallegos, quien prefirió matizar el apodo recordando entre nostalgias que con el edil de Asientos lo une una vieja amistad desde los tiempos en que en los salones de clase se enseñaba con gis y pizarrón y no con pintarrón… Buscando una tabla de salvación, el PRI de Aguascalientes de Kendor Macías volvió a revivir su estrategia de la semana pasada de colgarse de la coyuntura nacional para no pasar desapercibido, exigiendo esta vez una investigación a fondo por presuntas irregularidades en contrataciones del INE tras la renuncia de Guadalupe Taddei y advirtiendo que la salida de la funcionaria no le borra el expediente a nadie. Tras reclamar un proceso imparcial para elegir a la nueva presidencia del árbitro electoral, el dirigente tricolor intentó vestir a su golpeado partido con el traje de guardián de la transparencia y la autonomía… BAJO LA LUPA de los números, el Colegio de Economistas anunció el desarrollo de una plataforma digital de observación ciudadana que promete poner al descubierto la productividad real de los 27 diputados locales y la efectividad de las instituciones anticorrupción. La herramienta, que se actualizará de forma quincenal o mensual, concentrará en un solo sitio los datos que hoy andan dispersos en la burocracia digital, incluyendo un mapa interactivo para ubicar a cada legislador por distrito y un desglose detallado de asistencias, participaciones en comisiones e iniciativas presentadas, aprobadas o enviadas al congelador; un intento fiscalizador que busca democratizar el acceso a la información pública, aunque para más de un inquilino del Congreso local la idea de ser evaluado con lupa y mapa interactivo deba sentirse como una auténtica pesadilla… FONTANERAS AL RESCATE doméstico, mujeres de los 11 municipios de Aguascalientes concluyeron en Rincón de Romos un taller financiado por la Conagua con 232 mil 700 pesos federales para aprender a detectar fugas, realizar reparaciones básicas e instalar dispositivos ahorradores de agua en sus hogares; una práctica iniciativa de uso eficiente del recurso que busca cuidar el bolsillo familiar y apretar las tuercas del consumo doméstico, mientras los organismos operadores de agua siguen esperando que alguien capacite a la burocracia para tapar las fugas millonarias de la red pública… HACIENDO CUENTAS en la tribuna, el senador panista Toño Martín del Campo desenfundó la calculadora en el debate del paquete económico para alertar que la deuda pública tocará los 21.6 billones de pesos en 2027 —más del doble que en 2018— y que el puro pago de intereses absorberá 1.57 billones, superando los presupuestos de salud y educación juntos; un agudo reclamo en el que criticó que el Gobierno Federal contrate 1.69 billones de nuevo endeudamiento para destinar 17 de cada 100 pesos a pagar el costo financiero en vez de arreglar hospitales, carreteras o atender la inseguridad, demostrando que en el Senado las matemáticas del presupuesto no cuadran si el dinero no se refleja en la calle.