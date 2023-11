A los abogados no se les escuchó cuestionar los alcances de la reforma judicial, la desaparición de la Sala Administrativa una semana, ni mucho menos porque el Supremo Tribunal de Justicia operó incompleto durante 3 años, más bien se agitan por el tema vacacional y bueno, pues es que hay prioridades.

SIN CITA ARRIBÓ este martes un contingente de abogados representantes de asociaciones a las puertas del despacho del presidente del Poder Judicial, Juan Rojas García, para reclamar la cancelación de los periodos vacacionales generales para el personal de la jurisdicción a partir del próximo año y por ende de los abogados también. En el diálogo con los profesionales del derecho hubo momentos en los que se caldearon los ánimos, ante los argumentos de los abogados para que no se implemente el nuevo calendario que considera una serie de días aislados como inhábiles, mientras que los periodos vacacionales deben tomarse individualmente, como opera la iniciativa privada y algunos entes gubernamentales, con el fin de que no haya suspensiones totales de labores. Lo cierto es que con este nuevo calendario oficial se acabarán las excusas de abogados hacia sus clientes en el sentido de que por vacaciones no avanzan los asuntos. No obstante se asegura que la medida no cayó muy bien entre los trabajadores del Poder Judicial, que señalan que no podrían estar con sus hijos durante los recesos escolares, así como de muchos abogados que administraban muy bien sus vacaciones para la época de Feria, julio y el mes de diciembre, y a los que por cierto no se les escuchó jamás protestar por los alcances de la reforma judicial, por la desaparición de la Sala Administrativa una semana, ni mucho menos porque el Supremo Tribunal de Justicia operó incompleto durante 3 años, por las razones que hayan sido. No, más bien se agitan por el tema vacacional y bueno, pues es que hay prioridades… REZA EL REFRÁN: «una imagen vale más que mil palabras» y vaya que cobró vida en Aguascalientes cuando las autoridades estatales y educativas emitieron un mensaje en video que duró 3 minutos con 26 segundos. Lo que quedó patente no fue la elocuencia de las palabras, sino más bien la vacuidad del mensaje. El contexto era la suspensión definitiva del amparo que frenó la distribución y uso de los libros de texto gratuitos en la entidad, pero el tema ni se tocó en una transmisión tardía, más de 24 horas después de emitida la sentencia que devolvía a estudiantes y maestros el uso de este material escolar. En la imagen estaba la mandataria estatal elogiando a los maestros de Aguascalientes como los «mejores del país». Mientras pronunciaba estas palabras, la directora general del Instituto de Educación de Aguascalientes, Lorena Martínez, parecía todo menos convencida. Su rostro se mantuvo tenso y con las manos apretadas. Ramón García Alvizo, líder del SNTE, formaba parte del encuadre con actuación más bien parca y obediente, como un soldado siguiendo una línea impuesta. Afirmó estar convencido de que el Magisterio hará un buen uso de los libros de texto y desarrollará adecuadamente cada contenido. Sin embargo, más allá de las palabras pronunciadas por estas autoridades, la imagen transmitía una historia diferente. La tensión y la falta de entusiasmo hablaban más alto que cualquier retórica… LA CREATIVIDAD LEGISLATIVA a toda máquina aprobó cambios para promover la igualdad de género. Ayer, en sesión de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias del Congreso de Aguascalientes, el congresista Maximiliano Ramírez, obtuvo el aval de sus compañeros diputados para reemplazar el término «el Gobernador» por «la persona titular del Poder Ejecutivo» en la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado. El dictamen, enfocado en la paridad de género y el uso de un lenguaje inclusivo, fue remitido a la Junta de Coordinación Política para su proceso legislativo… LAS PERSONAS SORDAS conmemoraron su día y el IMSS enfatizó la importancia de cuidar la audición para prevenir la sordera. Las causas de sordera incluyen factores congénitos, exposición a ruidos fuertes, infecciones y enfermedades como diabetes. Recomendó atención especializada ante síntomas como dolor o zumbidos en los oídos, además de brindar servicios integrales para tratar la sordera, incluyendo estudios audiológicos y asistencia multidisciplinaria. Destacó que la sordera afecta la calidad de vida y la salud mental, siendo crucial su detección temprana y tratamiento adecuado para evitar discapacidades… CAYÓ LA VENTA DE VIVIENDAS y el presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, Ignacio Flores Lugo, reveló que este año el sector ha enfrentado altibajos en la colocación de viviendas que presenta un déficit de 600 unidades en comparación con el mismo periodo del año anterior. Atribuyó esta disminución a una tendencia natural que suele ocurrir en el primer año de un nuevo Gobierno Estatal. Explicó que la rápida apreciación de la vivienda en Aguascalientes, superando el aumento de los ingresos familiares, ha sido un factor determinante. Además, destacó que el flujo migratorio hacia el estado, motivado tanto por cuestiones de seguridad como por la atracción que representa Aguascalientes como lugar de residencia, ha contribuido a esta dinámica… LLAMADAS DE AUXILIO recibió por decenas el centro de control del transporte público urbano, de parte de los conductores que se quedaron varados sobre la avenida De los Maestros por la caravana de la refresquera, muy vistosa, sí, pero fuera de control. “Ni para atrás, ni para adelante”, expresaron en sus mensajes de texto con cierta desesperación porque “no hay ningún policía que ayude con la gente ni con el tráfico”, aseguraron; ¡¡¡ah, qué caray!!!…