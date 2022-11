Ya es historia cuando Aguascalientes crecía a tasas del 10 u 11% anual y parece que eso no lo volveremos a ver, por lo menos en el corto plazo; en los últimos trimestres no sólo no crecemos, sino que tenemos tasas negativas en el Indicador de la Actividad Económica.

Lo acontecido con la polarización del proceso de elección de rectoría es un caldo de cultivo de quienes intentan, sin éxito y mucho esmero, calentar las cosas, cuando la temperatura del horno de la Autónoma no está para bollos.

A PRECIO DE ORO resulta utilizar la tarjeta de crédito para disponer de dinero en efectivo de manera rápida, no obstante, es una práctica muy común entre las personas; según la Condusef, detalló que retirar efectivo usándola es caro, ya que el banco es el que está prestando el dinero y las comisiones por ello son altas, no se diga en caso de no pagar a tiempo. Refirió que el banco podría cobrar desde 6 hasta 10% sobre la cantidad que haya dispuesto y una tasa de interés anual que va del 31 al 80% o aún más. Esto dependerá de la línea de crédito con que se cuente; así que, piénselo bien… YA ES HISTORIA cuando Aguascalientes crecía a tasas del 10 u 11% anual y parece que eso no lo volveremos a ver, por lo menos en el corto plazo, advirtió el vicepresidente regional de la Federación Nacional del Colegio de Economistas, Jael Pérez Sánchez, quien destacó que en los últimos trimestres no solamente no estamos creciendo, sino que hemos tenido tasas negativas en el Indicador Trimestral de la Actividad Económica, por lo que una prioridad para el Estado en los próximos meses va a ser precisamente el crecimiento económico. “El tema de la seguridad es fundamental, sin duda alguna, pero no hay claridad en la ruta del desarrollo económico planteado por el actual Gobierno de Tere Jiménez. No están los elementos para decir “vamos a retomar la ruta del crecimiento económico como lo tuvimos hace algunos años, o al menos no los vemos”… ALICAÍDA, pero la industria automotriz es la que sigue soportando la economía estatal, dijo por su parte la presidenta del Colegio de Economistas, Dafne Gissel Viramontes Ornelas, al lamentar que “aunque quiera producir, si no tiene los insumos necesarios, no puede y eso hace que se detenga la producción de automóviles, con sus paros técnicos que reducen la actividad económica del estado”. Por ello, dijo que es necesario un plan en dos vertientes: “una, de recuperación de la industria automotriz para que alcance sus niveles de producción previos a la pandemia; y dos, desarrollar estrategias conjuntas, paralelas para incentivar nuevas industrias y no depender de la industria automotriz”… EN ESE TENOR, el asesor financiero, Gerardo Sánchez Herrera, recordó que el Producto Interno Bruto es la suma de todos los bienes y servicios que genera el país, creados en determinado tiempo, y en la actualidad llevamos 4 trimestres consecutivos creciendo el PIB, pero con desaceleración de la economía. “El primer trimestre de este año cuando creció 1.23%, en el segundo se creció a 0.99, el tercero se creció a 0.89, o sea, es muy palpable la desaceleración económica de los tres sectores de la economía entre julio y septiembre de este año, esto quiere decir que se está generando menos riqueza para el país, menos productos y menos servicios y, si comparamos el PIB per cápita, cada vez somos más mexicanos y se produce menos riqueza, entonces nos tenemos que preparar para una desaceleración más severa en 2023, y más si Estados Unidos entra en recesión”… QUE NO HAY QUIÉN, todavía, tenga capacidad para trastocar la autonomía de la UAA, ni gobernantes, ni partidos políticos, afirman catedráticos de la institución. Y es que pareciera que en su diseño estructural el enemigo podría estar adentro, y los esbozos de politización forman parte de las reacciones de quienes luchan al interior por modificar las cosas a mejorar y las que no se hacen bien en la Máxima Casa de Estudios. Tampoco debería satanizarse el interés genuino de una sociedad interesada, en primera instancia, en la forma en que una institución pública desarrolla su actividad, en una segunda arista el hecho de que se sostiene con impuestos de la ciudadanía. Y no nos referimos con esto a las intentonas de hace pocos años por reformar la ley de la institución desde el Congreso del Estado, y que, sin duda, quedó muy claro a quienes lo intentaron que no había posibilidad alguna de alterar la normatividad interna. Por otra parte, lo acontecido con la polarización del proceso de elección de rectoría es un caldo de cultivo de quienes intentan, sin éxito y mucho esmero, calentar las cosas, cuando la temperatura del horno de la Autónoma no está para bollos. Se tiene claro que en la UAA se ha establecido una especie de cadena de custodia al paso de muchos años donde el rector busca continuidad de su proyecto o equipo con personas afines, cuando esto no tendría que ser costumbre obligada. De los números sobre la jornada electoral en la UAA, quedan las dudas de algunos integrantes de la comunidad universitaria en que, si no se hubiera dado la intromisión de autoridades, Quintanar Stephano sería el ganador indiscutible de la contienda con buenos resultados en la mayoría de los centros académicos, mientras que el Centro de Ciencias Económico Administrativas habría tenido un porcentaje de votación fuera del comportamiento del resto de las casillas, con más de 1,450 votos para Pinzón Castro, lo que no se entendería si no fuese con una movilización intencionada y dirigida, con todo y que ella surgió de este centro académico… QUE NO SE ARRIESGUEN, insiste la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, y vuelve a poner a disposición de la ciudadanía el servicio de traslado de efectivo o de artículos que se consideren valiosos. Su titular, Antonio Martínez Romo, recomendó a quien así lo requiera hacer sus compras y pedir el apoyo de la policía para trasladarse de manera segura hacia su domicilio. Aunado a ello, la autoridad señaló que continuarán los operativos en los centros comerciales, en los cuales los cadetes que están por integrarse a las filas de la SSPM estarán desarrollando sus prácticas profesionales… Y, SIMULANDO QUE HAY ORDEN, el comisario adelantó que para permitir a la población hacer sus compras con mayor comodidad, algunas de las vialidades del centro de la ciudad en las que no está permitido estacionarse, podrán utilizarse, pero será la autoridad municipal la que dé a conocer en cuáles calles estará permitido parquear los vehículos sin ser acreedores a sanciones. Y los muchos estacionamientos de la zona Centro que pensaban que ganarían un poquito más en la temporada, por la afluencia de compradores, vuelven a quedarse de adorno, pues de por sí todo el año, aun en las calles más transitadas, hay quienes se estacionan sin consecuencia alguna, pues ahora será peor…