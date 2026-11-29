En la de la alcaldía capitalina tampoco están listos para servir el plato. Son varios los aspirantes que ya quieren meter su cuchara, entre ellos la diputada Alma Hilda Medina Macías, a quien algunas encuestas ubican en posiciones destacadas…

EN LA COCINA ELECTORAL del PAN, el arroz todavía no está cocido, aunque Juan Antonio Martín del Campo y Leonardo Montañez Castro ya tienen puesto el mandil. Javier Luévano Núñez, dirigente estatal del blanquiazul, aseguró que la competencia por la candidatura a la gubernatura no pone en riesgo la unidad partidista y que mantiene comunicación con ambos aspirantes. Sobre las encuestas que presuntamente favorecen al senador, aclaró que estas son apenas uno de los ingredientes de la receta. Así que, por más que algunos quieran destapar la olla antes de tiempo, todavía habrá que esperar para saber quién encabezará el menú electoral… Y SI EN LA COCINA de la gubernatura el arroz todavía no está cocido, en la de la alcaldía capitalina tampoco están listos para servir el plato. Son varios los aspirantes que ya quieren meter su cuchara, entre ellos la diputada Alma Hilda Medina Macías, a quien algunas encuestas ubican en posiciones destacadas, incluso a nivel nacional. Sin embargo, Javier Luévano Núñez aclaró que nadie tiene todavía la mesa reservada. Según el dirigente panista, a las encuestas habrá que añadir otros ingredientes: trabajo territorial, presencia política y social, así como las evaluaciones de las dirigencias estatal y nacional. Por lo pronto, hay varios interesados, pero aún no se sabe quién ocupará la cabecera de la mesa… PERO ANTES DE REPARTIR los lugares en la mesa, los panistas tendrán que poner en orden la vajilla electoral. Javier Luévano Núñez informó que el 5 de diciembre continuarán los trabajos para integrar las plataformas electorales federales, mientras que el día 10 deberán quedar definidas las acciones afirmativas, incluidos los municipios donde las candidaturas a las alcaldías corresponderán a mujeres. También se establecerán disposiciones para garantizar la participación de personas con discapacidad, integrantes de la diversidad sexual y población indígena. Así que algunos aspirantes tendrán que moderar el apetito, pues primero deberán conocer las reglas y después saber si tendrán asiento… MIENTRAS SE DECIDE quiénes ocuparán los lugares en la mesa, el menú electoral comienza a tomar forma. El Consejo Estatal del PAN aprobó por unanimidad las 11 plataformas municipales y la legislativa, elaboradas mediante una consulta que reunió alrededor de cinco mil participantes. La secretaria general de Acción Nacional, Paloma Amézquita, detalló que se realizaron foros presenciales, consultas digitales y encuentros con distintos sectores sociales. Las propuestas quedaron agrupadas en siete ejes que abarcan seguridad, prosperidad, calidad de vida, salud, futuro, sostenibilidad y honestidad. Así que los futuros candidatos ya tienen recetario; faltará conocer quiénes serán los encargados de llevar las propuestas del papel al plato… LOS NARANJAS TAMBIÉN tienen sus propias recetas. Este sábado, Patricia Mercado estuvo en Aguascalientes para participar, junto con Vania Ávila, en el Foro Nacional de Políticas Públicas con Perspectiva de Género de Mujeres en Movimiento, encabezado por la dirigente estatal Camila Guerra y la diputada federal Anayeli Moreno. El encuentro sirvió para compartir experiencias, ideas y reflexiones sobre los obstáculos que todavía enfrentan las mujeres. Y es que, en la mesa de las decisiones públicas, la igualdad no debería ser un platillo reservado para ocasiones especiales… HABLANDO DE IGUALDAD y participación, en el terreno sindical también hay quienes preguntan por qué no todos reciben invitación al banquete democrático. Durante un intercambio, se cuestionó que las secciones 34 y 58 de Zacatecas no fueran convocadas al octavo Congreso Nacional. En Aguascalientes se recordó que una planilla quedó fuera de la contienda que ganó la maestra Adriana porque sus integrantes carecían de experiencia en el comité seccional. La impugnación no prosperó. También surgieron cuestionamientos sobre la autonomía sindical ante la presencia de un senador en la dirigencia nacional. Al parecer, entre proclamar la apertura democrática y practicarla todavía hay algunos trámites pendientes en la ventanilla sindical… AHORA PASAMOS A los movimientos de escritorio en el Poder Judicial. La magistrada presidenta María José Ocampo Vázquez aclaró que Claudia Eloisa Díaz de León González dejó la presidencia del Órgano de Administración Judicial por voluntad propia. Según trascendió, habría cambiado de oficina para desempeñar funciones de asesoría en el Gobierno estatal. Ocampo Vázquez aseguró que la llegada de una nueva representante del Ejecutivo busca fortalecer la coordinación institucional y descartó afectaciones en los procesos de cierre de año. Así que hubo cambio de silla, pero, según la magistrada, los expedientes siguen su curso… POR CIERTO QUE el Periódico Oficial del Estado también trae novedades en materia de nombramientos. Mediante el Decreto 682, publicado el 27 de noviembre, quedaron formalizadas las designaciones de Erika Janette Rodríguez Villa y Cynthia Ma. Guadalupe Macías Morales como representantes de defensores de derechos humanos y periodistas, respectivamente, ante la Coordinación Estatal del Mecanismo de Protección de ambos sectores. Sus encargos concluirán el 18 de noviembre de 2029. Tienen, pues, tres años por delante para procurar que la protección de quienes defienden derechos e informan a la sociedad no se quede únicamente en el papel…