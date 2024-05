Una plataforma para reportar delitos e irregularidades electorales lanzó el Programa Universitario sobre Estudios de Democracia, Justicia y Sociedad (PUEDJS-UNAM) y ofrece asesoría jurídica gratuita.

SE FORTALECE la relación entre Aguascalientes y Japón a través de lazos económicos, culturales y académicos que se han forjado durante más de 40 años, se destacó durante el Seminario de la Cámara Japonesa de Comercio e Industria de México, celebrado en esta ciudad. Hiroko Toyama, directora regional del Bajío del organismo, subrayó que el evento buscó reforzar las relaciones industriales y comerciales de las empresas niponas en la entidad, resaltando la importancia de estrategias que atraigan nuevos capitales… UNA PLATAFORMA PARA REPORTAR delitos e irregularidades electorales lanzó el Programa Universitario sobre Estudios de Democracia, Justicia y Sociedad (PUEDJS-UNAM) y ofrece asesoría jurídica gratuita. Se refiere a delitos tendientes a afectar la libertad del voto y alterar los resultados electorales, como el ofrecimiento de dinero a cambio de votos, amenazas con retirar apoyos sociales y presiones en el trabajo o la escuela para apoyar a un candidato. Los pasos a seguir son: Generar un reporte con la mayor cantidad de información posible. Recibir apoyo especializado de un abogado para presentar la denuncia ante las autoridades. El objetivo es construir una democracia sólida y defender el voto ciudadano. Para consultas, contactar a Isis Rangel al 5582339445, asesora jurídica del PUEDJS UNAM… LA COMISIÓN DE JUVENTUD de la LXV Legislatura del Congreso del Estado, aprobó el primer informe de actividades correspondiente a los primeros cinco meses de este año. El informe destacó la realización de jornadas del Parlamento Juvenil 2024, el Concurso Anual de Oratoria y seis sesiones ordinarias para analizar diversas iniciativas. Previo a la sesión ordinaria, Giovanni Manuel Rodríguez Reyes y Carmen Noemí Herrada Campos rindieron protesta como secretario y vocal de la Comisión, respectivamente… LA COMISIÓN DE RECREACIÓN y Deporte, por su parte, aprobó dos reformas a la Ley de Cultura Física y Deporte; una, para garantizar la gratuidad en el acceso a las instalaciones deportivas del IDEA para personas con discapacidad y adultos mayores, excepto en competiciones y eventos públicos o privados. La segunda, busca asegurar que los deportistas del Sistema Estatal de Cultura Física y Deporte (SIEDE) reciban atención médica adecuada para lesiones, promoviendo la colaboración entre autoridades y el sector salud… EL NUEVO ADMINISTRADOR del Aeropuerto Internacional de Aguascalientes, oficializado por el Grupo Aeroportuario del Pacífico, Petros Davutakis Arellano, cuenta con 15 años de experiencia en la industria de la aviación, de los cuales 7 los dedicó al Aeropuerto Internacional de Guadalajara como Ejecutivo de Servicio. En cuanto a su formación académica, es licenciado en Administración de Aeropuertos y Negocios Aéreos por la Universidad Regional del Norte y en Administración de Empresas por la Universidad de Guadalajara. También ha completado un diplomado en Gestión y Regulación Aeroportuaria ofrecido por el Banco Interamericano de Desarrollo y otro en Digital Management para la Alta Dirección por el Tecnológico de Monterrey. Antes de asumir este nuevo cargo, desempeñó funciones como gerente regional en TAR Aerolíneas y colaboró 9 años en la empresa Menzies Aviation. El GAP agradeció a Alejandro Rojas Vieyra, quien dirigió el Aeropuerto de Aguascalientes más de seis años, le deseó éxito en sus futuros proyectos, reconociendo su contribución al desarrollo y operación de la terminal durante su gestión… NO HABRÁ MASIVO, ni luces artificiales o mucho menos un grupo para el bailongo en el cierre de campaña de Leo Montañez, candidato de la coalición Fuerza y Corazón por Aguascalientes para la alcaldía del Municipio capital; el alcalde con licencia optó por realizar múltiples eventos en diversas colonias para agradecer de manera prácticamente personalizada, el apoyo recibido que espera refrendar en las urnas en la jornada dominical de voto… “AZULITOS” Y “GOMICHELAS” son bebidas alcohólicas preparadas que contribuyen al sobrepeso y problemas de salud a largo plazo, como la diabetes, alertó el ISSSTE en el marco del Día Nacional de la Nutrición. Y es que estos cocteles, tan de moda, resulta que contienen alrededor de 728 kilocalorías por litro, lo que cubre con creces el requerimiento calórico diario de las personas… SEGUIRÁ PAGANDO LA RENTA de la finca de Juan de Montoro 219 el Poder Judicial del Estado; y es que las oficinas en las que despachaba la extinta Sala Administrativa, una vez desocupadas por los magistrados que se integraron al pleno del Supremo Tribunal de Justicia, ahora están ocupadas por la Unidad de Transparencia, así como la Unidad de Igualdad de Género y Derechos Humanos del Poder Judicial del Estado… DESCARTÓ el titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Manuel Alonso García, que vayan a surgir confrontaciones entre corporaciones de la entidad y las federales en torno a las elecciones del 2 de junio, pues si bien, reconoció que las candidaturas de MORENA están siendo escoltadas en su gran mayoría por integrantes de la Guardia Nacional, consideró que no tendrían por qué darse conatos de bronca en la jornada dominical, aunque advirtió que no se tiene considerado que haya escoltas que no estén plenamente identificadas con uniformes institucionales, y que en caso de encontrar alguna situación ilegal, no se dudará en actuar con todo el peso de la ley…