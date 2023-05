Gradualmente, y conforme inició la concentración en la exedra, mujeres y hombres se fueron sumando a la congregación hasta sumar un grupo de no más de 500 personas…



A COMPARACIÓN del éxito de otras convocatorias ciudadanas como aquellas en defensa del INE –como la realizada en febrero–, los organizadores en Aguascalientes no lograron concentrar a igual número de personas ayer en la Plaza de la Patria… LA INVITACIÓN que corrió en redes sociales citaba a los aguascalentenses a las 10:30 de la mañana para iniciar la manifestación, hora a la que unas 130 ya se encontraban listas para marchar. Gradualmente, y conforme inició la concentración en la exedra, mujeres y hombres se fueron sumando a la congregación hasta sumar un grupo de no más de 500 personas… CABE DESTACAR que en esta manifestación pública se vio la presencia de ciudadanas y ciudadanos “de a pie”, algunos priistas, abogados, así como personal que labora en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la entidad… EN TANTO, en la capital de la República la marcha tuvo tintes violentos, al suscitarse confrontaciones entre aquellos que siguiendo los lineamientos de la “cuarta transformación” mantienen la ofensiva mediante plantones en el exterior de la sede del máximo tribunal de justicia del país y aquellos que marcharon exigiendo respeto a la institución… EN ASUNTO DISTINTO, y luego de la agitación que se ha vivido en la Universidad Autónoma de Aguascalientes a causa del suicidio de una joven estudiante, en la que familiares y estudiantes han cuestionado el proceder de las autoridades universitarias de no seguir los protocolos, en otras instituciones educativas es tiempo de remojar las barbas y tomar este lamentable suceso como advertencia… TAL ES EL CASO del Instituto Tecnológico de Aguascalientes, en donde, de acuerdo al director, José Luis Gil Vázquez, se mantienen atentos al tema de la detección y contención de situaciones que pudieran llevar a un escenario trágico… “ES MUY IMPORTANTE que (…) los profesores que también sepan que hoy nos debemos adaptar a los nuevos protocolos, y en ese sentido estamos haciendo labor de prevención”… TAMBIÉN DETALLÓ que ya existe un protocolo bien establecido para que desde el Tecnológico Nacional de México, si fuera necesario, se dé el acompañamiento pertinente. Finalmente, explicó que el tema ha cobrado relevancia tras las secuelas emocionales de la pandemia… LOS CATÓLICOS aguascalentenses de hueso colorado siguieron en las redes sociales de la Diócesis la visita del Obispo Juan Espinoza Jiménez a Roma y la Santa Sede… EL PRELADO compartió un video a los fieles, detallando que su presencia en aquellas latitudes correspondía a la visita “Ad Limina Apostulorum”, cita que a la que los obispos están llamados para visitar “los hogares de San Pedro y San Pablo”… ESPINOZA TAMBIÉN detalló que el objetivo del viaje no es tan sólo visitar la tumba de los apóstoles, sino también el de informar al Papa, cada cierto tiempo, del estado de las diócesis que gobiernan… FINALMENTE, el pastor de la grey católica de la región envió “su bendición y deseos para que el Espíritu Santo nos llene con sus dones, su presencia y sobre todo con su amor. Dios les protege y les bendice desde este lugar, emanando su bendición a todos”… LAS BENDICIONES de las lluvias parecen no acercarse a esta tierra, teniendo con el alma en vilo a los agricultores y a los habitantes de la ciudad que ruegan que las aguas vengan a refrescar las sofocantes tardes y noches de verano… EN LO QUE las tormentas llegan para alegrarnos la vida, el personal de la Coordinación de Protección Civil del Gobierno de la Capital se mantiene ocupado en la supervisión en calles y avenidas de la ciudad para identificar posibles riesgos antes de la temporada de lluvias… LA TIRADA CONSISTE en garantizar la seguridad de la población y proteger sus propiedades. El titular de la Coordinación, José Gabino Vázquez Vega, informó que se han realizado recorridos en diferentes áreas de la ciudad que han sido afectadas por inundaciones en años anteriores… EL FUNCIONARIO EXPLICÓ que con estas inspecciones, se busca identificar árboles en riesgo y alcantarillas sin tapa, entre otros peligros… SE HAN SUPERVISADO 15 puntos en los que se han encontrado importantes riesgos de encharcamientos, incluyendo el cruce de la avenida Aguascalientes con arterias como Mariano Hidalgo, Escobedo y Belisario Domínguez… OTROS PUNTOS identificados son los cruces del tercer anillo con calles y avenidas como La Espiga, Héroe de Nacozari sur y Héroe Inmortal… EN ZONAS MÁS CÉNTRICAS, algunos puntos de la avenida López Mateos, Alameda y José María Chávez también resultan, como ya bien se sabe, especialmente vulnerables a las anegaciones… PARA TERMINAR, el responsable de la protección civil en la ciudad explicó que también se mantienen con el ojo puesto en la presa de Los Gringos y en el Parque Recreativo y Centro Cultural El Cedazo, donde se monitorea el nivel del agua y se toman medidas para evitar desbordamientos que pongan en peligro a la población de las áreas cercanas… OTRO TIPO DE PELIGROS son a los que están sujetos los menores de edad cuando se encuentran pegados a la pantalla e interactuando con personas que no siempre son bienintencionadas… EL”GROOMING” es una forma de acoso sexual en la que personas adultas buscan entablar relaciones con una intención sexual contra niñas, niños o adolescentes. Lamentablemente, los depredadores han encontrado en los medios digitales el escenario perfecto para conseguir sus objetivos… SOBRE ESTE ASUNTO, la representante de la Asociación Cultivando Género, Angélica Contreras Ruvalcaba, comentó que este fenómeno es distinto al acoso cibernético, y lamentó los riesgos que las personas que resultan afectadas por estos actos sufren al ser revictimizadas, así como la falta de sanciones contundentes para frenar este tipo de agresiones… ENFATIZÓ QUE ESTE AÑO desde la organización en la que participa promovieron una iniciativa de reforma para legislar sobre el “grooming” ante el Legislativo local… SIN EMBARGO, lamentó que esta propuesta no prosperó y que los legisladores locales en éste, como en otros temas, sigan dormidos… “SI LES INTERESA EL TEMA, vamos hablando de presupuestos y programas de capacitación desde los Derechos Humanos. Quieren hablar de grooming, pues no todo debe ir al Código Penal del Estado y antes se debe revisar lo ya existente”… TAMBIÉN ADVIRTIÓ que si en el Código Penal el “grooming” tiene una sanción menor que la pornografía infantil, los victimarios y sus defensores pueden buscar encausar el delito para que el proceso sea aquel cuya sanción sea menor… QUEDA CLARO que algunos asuntos no pueden legislarse a la ligera, ni de rapidito, ni sobre las rodillas. Habrá que ver qué y cómo se está articulando la ley frente a estas situaciones en otras latitudes para no dar tiros errados, porque se trata de algo muy, pero muy delicado…