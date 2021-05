Hasta ciudadanos de a pie en general, cuestionan la capacidad del Gobierno capitalino para aventarse el paquete, pues ya de por sí no la está armando con su deber de mejorar los servicios públicos generales…

SI CONSIDERAMOS que el agua potable es un servicio no sólo vital, sino el más escaso y que esa deficiencia seguirá creciendo, queda claro que el manoseado tema ya no debe ser politizado y menos usado en tiempos de campaña… EN ELLO PUSIERON EL OJO los organismos empresariales y de profesionistas que se dieron a la tarea de hacer una propuesta para quienes aspiran a llevar las riendas del Municipio capital… RECORDEMOS que quien ocupe la silla más grande del Palacio Municipal tendrá en sus manos hacer frente al vencimiento del contrato de la concesión en manos de Veolia… VOCES EXPERTAS han insistido que es muy ligero y poco realista expresar que el Municipio debe retomar la prestación del servicio… POR ESO y muchas cosas más, lo que ahora conviene es que con la mirada analítica y concreta de los expertos, sin intereses partidistas y menos económicos de grupos o particulares, se vaya analizando la situación real, y la posibilidad de una solución real… POR LO PRONTO, la propuesta comenzó a tener eco… SOBRE ESTE ASUNTO, protagonistas de la palestra empresarial, de análisis político, profesionistas y hasta ciudadanos de a pie en general, cuestionan la capacidad del Gobierno capitalino para aventarse el paquete, pues ya de por sí no la está armando con su deber de mejorar los servicios públicos generales… PARA MUESTRA, la colección de baches que tapizan numerosas calles y avenidas y la caída en la eficacia en el servicio de recolección de basura, otrora motivo de orgullo… ¿HABRÁ DINERO suficiente en las arcas para retirar la concesión?… ALGUNOS PIENSAN que tomar la responsabilidad del bombeo, distribución, mantenimiento, administración y expansión de la red hidráulica desde el Ayuntamiento es algo así como mantener a un elefante como mascota en el patio trasero de la casa… OTROS OPINAN distinto, pero a final de cuentas deberán ser los datos duros y los estudios serios los que marquen la pauta… HABLANDO DE ELECCIONES, en estos últimos días de campaña muchos han sido los ciudadanos beneficiados veladamente por distintos candidatos que pudieron repartir algún apoyo económico o en especie… DE AHÍ QUE chamacos de educación básica o preparatoria pudieron estrenar tablets, tras un compromiso con sus papás, otros más han recibido dinero, aunque poco de eso es comprobable y se queda en dichos, así como la buena suerte de quienes pudieron contactar a un candidato con esa posibilidad… Y ES QUE A ESTAS ALTURAS, la entrega de ese tipo de apoyos, pudiera ser mito y a algunos se les ha hecho realidad… LOS QUE DURANTE LA SEMANA que terminó estuvieron denunciando el favoritismo para aplicar descuentos en recibos excesivos por consumo de agua, fueron los candidatos y candidatas de Fuerza Por México… LOS ROSAS ASEGURAN que recibieron la visita de un sinnúmero de ciudadanas principalmente, en busca de la gestión de un descuento por tener adeudos, y es que a decir de algunas de sus candidatas a diputadas locales, en varias colonias se supo que en las oficinas de CCAPAMA se estaban aplicando descuentos muy atractivos, pues incluso por facturas de más de 5 mil pesos, el monto a pagar quedaba en un pesito… ARGUMENTARON QUE a ello se debían las largas filas de gente interesada en ponerse al corriente. Sea verdad o mentira de que el apoyo sería con tintes partidistas, ha sido un tiempo que si la gente aprovechó, bien por ellos, nada más falta recordar que el voto no se compromete a cambio de ningún tipo de apoyo, pues éste es libre y secreto… POR SUPUESTAS FALLAS en la plataforma, los candidatos a cargos de elección popular del Partido Libre de Aguascalientes, no han podido cumplir con su declaración patrimonial, fiscal y de intereses, conocida coloquialmente como 3de3… EL DIRIGENTE de dicha organización, Vicente Pérez, aseguró que hay disposición entre sus abanderados de cumplir voluntariamente con lo anterior… SIN EMBARGO, justificó que de momento no ha sido posible subir la información correspondiente pues a decir de él, el sitio para lograrlo dispuesto por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, así como del Comité de Participación Ciudadana y del Instituto Estatal Electoral, ha fallado regularmente… DE AHÍ QUE –explicó- prácticamente sus candidatos se han quedado con la pura intención de subir la información solicitada. Finalmente, dijo que sus cuadros políticos no tienen nada que ocultar… LA NOTICIA DE ALTO OCTANAJE que desató una tormenta de comentarios y cuestionamientos en la semana que termina, fue la compra de la refinería Deer Park de Houston, Texas que tiene 96 años de existencia por parte de Pemex… COMO AL FINAL SE SUPO, el chistecito le costó a la paraestatal mexicana 596 millones de dólares, así como de sus pasivos o deuda por 490 millones de dólares por parte de la empresa Shell… LO COMENTADO a este diario por el presidente de la Asociación de Hidroamegas, Ramón Lomas Torres, va en el mismo tenor que las expresiones de varios economistas: la transacción huele a muy mal negocio y la compra no fue ninguna ganga… LA INTENCIÓN del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador de ya no mandar refinar el petróleo mexicano al extranjero y ser autosuficientes en el tema de las gasolinas aún está por verse, pero se antoja más complicado que dormir en una bicicleta… “EL PRESIDENTE SIGUE DICIENDO que para antes de que se termine su mandato vamos a ser autosuficientes en combustibles, cosa que yo dudo”…