QUE NO EXISTA LA POSIBILIDAD de que el Gobierno haga detenciones ilegales por motivo de manifestaciones de los ciudadanos busca la diputada Ana Gómez a través de una iniciativa que propone la derogación de la fracción III del artículo 187 A del Código Penal del Estado, para eliminar caer en ese supuesto. Mencionó que "no se puede permitir que existan este tipo de lagunas porque podrían derivarse en una injusticia y es por eso que tenemos que garantizar la seguridad jurídica y el estado de derecho de los aguascalentenses". Mencionó que “no se puede permitir que existan este tipo de lagunas porque podrían derivarse en una injusticia y es por eso que tenemos que garantizar la seguridad jurídica y el estado de derecho de los aguascalentenses”… DEBE EXPLICAR el Congreso del Estado a quién corresponde llamar a los diputados suplentes cuando los propietarios solicitan licencia: al titular, avisarle a su segundo de a bordo o bien al secretario ejecutivo del Congreso, Jorge Izar. Y es que van varios casos en que los legisladores titulares no avisan con tiempo a sus suplentes para que acudan a tomar el lugar jurídico que les corresponde, así que el pleno queda “mocho”, desatendida la labor parlamentaria y nadie sabe, nadie supo. Está el caso de la suplente de la diputada Karola Macías, quien solicitó licencia por tiempo indefinido a partir del 1 de marzo, pero a Janet Ramírez, nunca se le avisó que debía ir a cubrirla. Además del vacío legislativo cabe preguntar, ¿la dieta a dónde fue a dar?… alguien no está haciendo su trabajo y debe salir a dar la cara, porque no fue el único yerro y el responsable tendrá que recibir una sanción, aunque sea un jalón de orejas, por la omisión… MUY MOLESTA, la diputada Genny López Valenzuela, presidenta estatal del Partido Verde Ecologista de México, salió en defensa de los postulados por esas siglas y que fueron rechazados en el IEE al no cumplir los requisitos establecidos para el registro de candidaturas. En conferencia de prensa, dijo: «este agravio no lo vamos a permitir. El Partido Verde peleará hasta la última instancia para que su derecho a ser votado sea salvaguardado». En este contexto, hizo un llamado a los consejos municipales y al IEE para que se respeten los principios democráticos y se apliquen criterios uniformes en la evaluación de las candidaturas. Señaló que existen criterios arbitrarios y no unificados que han sido utilizados para rechazar algunas candidaturas, citando ejemplos como errores en la homoclave del RFC o discrepancias en las cartas de residencia. «Vemos criterios totalmente arbitrarios, no unificados. No hay una congruencia en el actual. Nosotros estamos trabajando con un equipo jurídico para presentar las impugnaciones”. Se fue duro contra el órgano electoral local calificándolo como «lamentable» y señalando errores técnicos y de logística en el proceso de registro de candidaturas. Destacó que, a pesar de los obstáculos y las irregularidades, el PVEM sigue cumpliendo con los requisitos y subsanando las observaciones realizadas por las autoridades electorales. En cuanto a las candidaturas rechazadas, López Valenzuela mencionó que son 5 cinco casos en El Llano, Jesús María, San Francisco de los Romo, Cosío y Rincón de Ramos, donde las planillas del PVEM fueron rechazadas de manera injustificada. Sin embargo, aseguró que el partido está trabajando para recuperar estas candidaturas, tanto a través de medios legales como de diálogo con las autoridades electorales… LA CRUZ ROJA está adherida a las acciones preventivas y de atención con motivo de la Semana Santa y su actuar abarca varios municipios del interior del estado, así como la cobertura de prevención y seguridad en los lugares turísticos de mayor afluencia de personas. Su delegado, Jaime del Conde Ugarte, destacó la importancia de este operativo, señalando que se atienden diferentes lugares turísticos y se asegurarán los servicios de urgencias en la ciudad capital. Para lograr esta meta, cuentan con toda la fuerza operativa disponible. Detalló que entre los lugares que serán cubiertos por este dispositivo se encuentran el Eco Parque Boca de Túnel y el Viacrucis en el Municipio de San José de Gracia. Además, se brindará atención en el balneario La Cueva y durante el Viacrucis en las principales calles del centro del municipio de Calvillo. En el municipio de Jesús María, se ofrecerá cobertura en el Centro Recreativo Valladolid y durante el Viacrucis que se llevará a cabo en la zona centro. En la ciudad, se prestará atención durante el Viacrucis del Templo Nuestra Señora de la Anunciación, ubicado en el Jardín del Papa, así como durante la Procesión de Silencio en el primer cuadro de la ciudad… QUE NO QUEDEN MAL esperan de los candidatos en Coparmex Aguascalientes en caso de no asistir a los diálogos convocados por el organismo empresarial, que no debates, razón por la cual, no tendrían excusa para no presentarse, dado que no habría interacción entre candidatos rivales, como para que pudiera pensarse que se exponen a una confrontación. Eso sí, la promesa, es que estos foros donde se expondrá el Manifiesto México, una especie de decálogo conformado por el sector empresarial, sobre su visión del bien común, contará con muchos reflectores, por la participación de un amplio bloque de organizaciones empresariales y de diversos sectores de la sociedad civil. Esto implica que los aspirantes deberán estudiar y prepararse sobre el ideario del organismo empresarial, y la consulta…