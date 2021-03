Expectante está la población ante la reanudación de aplicación de vacunas contra el COVID-19 a realizarse hoy o mañana, incluidos los 60 sacerdotes que se encuentran en espera de ser inmunizados, y será la federación la que tenga la última palabra, ya que no suelta la logística.

Todo un misterio. Venció el plazo para el registro de candidatos a diputados federales y es momento en que la mayoría de los partidos políticos no ha dado a conocer los nombres de sus prospectos.

Sofía Acosta Jaime, presidenta del capítulo Aguascalientes de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias, A.C., corrigió al candidato de Fuerza Por México, Luis Armando Reynoso Femat, quien presumió de una reunión con este grupo de mujeres empresarias; en una carta, aclaró que, luego de revisar la agenda de su asociación, nadie de ésta se reunió con él, por lo que cualquier acuerdo que se hubiere dado carece de validez debido a que no había ningún representante legal que tuviera la facultad de representar a la Amexme. "Es importante aclarar el hecho para que no se deje engañar por la persona que ha usurpado el nombre de la Asociación", señaló Acosta… Por cierto, los cinco municipios del estado que más casos confirmados de coronavirus han registrado, desde el inicio de la pandemia, son Aguascalientes, Jesús María, Rincón de Romos, Pabellón de Arteaga y Asientos, aunque, de acuerdo al Indicador Estatal COVID, en Asientos y Rincón, los contagios ya van a la baja; tan es así, que son los dos municipios que se ubican en color verde, que significa nivel leve de riesgo… HOY A LAS 8:30 HORAS, el gobernador Martín Orozco hará un anuncio de inversión en el Complejo Tres Centurias, el cual será convertido en un espacio comercial y de recreación y en un punto de atracción turística… EN ARAS DE CREAR la Secretaría de la Familia, y recientemente con las reformas al Código Penal para sancionar con más severidad el abandono de ancianos, los diputados advirtieron sobre el aumento de la violencia física. Datos del INEGI muestran que el nivel más alto de violencia de pareja se registró contra las mujeres que cohabitan en unión libre, con un 14.5% mayor al de las mujeres casadas sólo religiosamente, civil o bajo ambos. Y, de acuerdo a estudios del Instituto Nacional de las Mujeres y el Instituto Nacional de Psiquiatría, las adolescentes que viven en familias encabezadas por mamás solteras tienen una posibilidad de 38% más de sufrir abuso físico severo, en comparación de las que habitan con ambos padres biológicos. Las adolescentes que viven con su mamá y su padrastro tienen una posibilidad del 66% de sufrir abuso físico, mientras que las que viven en familias encabezadas sólo por la mamá tiene un 134% de sufrir abuso sexual; las que viven con su mamá y padrastro, por su parte, tienen una posibilidad del 298% de sufrir abuso sexual, en comparación con las que viven con padres biológicos; de ahí la importancia de combatir las conductas agresivas desde todos los frentes; y, como sociedad, estamos obligados a contribuir con nuestra parte… Cuando todos querían ser, desde el año pasado, hubo quienes se destaparon y mostraron sus inquietudes de ser servidores del pueblo: nombres, informes, espectaculares, incursión en redes sociales y demás es lo que se observó, pero, al llegar el tiempo de registro, todos se quedaron quietos y, por el momento, sólo en el PAN tienen candidatos firmes; del resto, nada se sabe y nada se sabrá hasta que la autoridad electoral esté en condiciones de revelar si se avaló el registro o no, dependiendo de los documentos presentados o, bien, desde sus respectivos partidos, decidan revelar quiénes serán los abanderados a contender para ser los representantes populares en la Cámara Baja del Congreso de la Unión… TRASCENDIÓ que, en MORENA, hubo cambios en las candidaturas a diputaciones federales; en el Distrito Federal 1, sigue Eulogio Monreal, que, muy puntual, había renunciado a la delegación de la SEP; en el Distrito 2, se había considerado a Nora Ruvalcaba Gámez, pero parece que su lugar lo ocupará la petista Elba Lorena Torres Díaz, de quien ya no se sabe el rumbo que sigue, pues la semana pasada fue registrada como candidata a Presidenta Municipal por el partido Fuerza Por México, en sustitución de Luis Armando Reynoso Femat, quien había renunciado, pero, al volver éste, la petista quedó al margen; y, por el Distrito 3, los rumores dicen que se registró a Karina Banda Iglesias, por el Partido Verde, que va en alianza con MORENA en la coalición Unidos Podemos Más por Aguascalientes, y quien recientemente renunció al Partido Encuentro Social para sumarse a las tareas de los ecologistas; de llegar a ser cierto esto, quien se queda en el camino es Paula Martín de Anda… HUBO CAMBIO DE ESTAFETA en el Consejo Estatal de Personas con Discapacidad. Asumió el cargo de presidenta María Guadalupe Martínez Trinidad, quien, dentro de su plan de trabajo, tendrá el sensibilizar sobre la discapacidad para que más sectores sociales se enteren de que existen, además de buscar que haya mejoras en favor de sus compañeros, sobre todo en lo que tiene que ver con el transporte público, así como conseguir apoyos diversos para este sector. Reconoció que, a la fecha, sigue siendo complicado para el sector de la discapacidad salir adelante ante el reto que implica la pandemia. “Varias personas somos padres y madres de familia que llevamos el sostén a nuestros hogares y, por la pandemia, no hemos podido laborar, batallamos para llevar el alimento, por lo que, para sobrevivir, algunos contamos con apoyos familiares y otros buscamos hacer otras actividades y echándole ganas”… A PUNTO DE EMPEZAR ABRIL, el mes para las declaraciones anuales de las personas físicas, la presidenta del Colegio de Contadores Públicos de Aguascalientes, Miriam Fabiola Gutiérrez Muñoz, hizo un atento llamado a las autoridades del Servicio de Administración Tributaria para mantener la apertura y atender a un mayor número de personas “porque, a punto de empezar el mes de abril, que es mes de las declaraciones anuales para las personas físicas, hay mucha necesidad de tener firmas electrónicas actualizadas o vigentes y se puede incrementar la necesidad de citas”…