Confrontó al alcalde un grupo de ambientalistas durante la jornada de reforestación en el Área Natural Protegida del Bosque de Cobos; y es que aprovecharon su presencia para expresarle su preocupación por la conservación del área.

Luego de trece años prácticamente, invisible y desarticulada, la Canacintra llevará a cabo en Aguascalientes, en octubre, la Convención Nacional anual del organismo.

ENTRE LOS INVITADOS ESPECIALES al desayuno de conmemoración del quinto aniversario de creación de la Guardia Nacional, en su sede del fraccionamiento Ojocaliente, resaltó la presencia del ex gobernador Carlos Lozano de la Torre. Para este festejo se convocó a funcionarios de seguridad pública, así como a los elementos que integran el Sexto Batallón de la Guardia Nacional, con sede en la entidad, apapachados con la presencia de la Banda Sinfónica Municipal. Entre líneas, el secretario de Seguridad Pública del Estado, Manuel Alonso García, dejó en claro que el uso de policías para algunas tareas resulta ocioso, en descuido de sus actividades sustantivas de patrullar y vigilar las calles, pero son asignados a funciones como acudir a eventos o cuidar alguna dependencia pública, por lo que el uso de guardias civiles pondría fin a distraer la fuerza policial en otras actividades; y es que no sobran policías… NO CESAN LAS QUEJAS entre habitantes de San Gerardo Residencial y el gobierno municipal realiza dictámenes técnicos del pavimento y de la infraestructura, que corroboren su buen funcionamiento. En estas tareas se han identificado fallas ocasionadas por mala calidad en los materiales usados por el desarrollador y si bien la solución del problema recae principalmente en la inmobiliaria responsable del desarrollo, lo cierto es, a decir del secretario de Obras Públicas municipales, Miguel Ángel Huízar, que hay que meter mano y negociar para no afectar a los vecinos, quienes son los menos culpables en esta situación… CONFRONTÓ AL ALCALDE un grupo de ambientalistas durante la jornada de reforestación en el Área Natural Protegida del Bosque de Cobos; y es que aprovecharon su presencia para expresarle su preocupación por la conservación del área. Los activistas instaron al alcalde a incrementar las medidas de protección ambiental, especialmente enfocadas en mantener las restricciones para desarrollos y garantizar la preservación del ecosistema local, crucial como zona de recarga de agua para la ciudad. Leo Montañez, por su parte, subrayó la importancia de respetar las normativas vigentes y aseguró que la administración municipal continuará trabajando en estrategias para la adecuada gestión y conservación del bosque… LUEGO DE TRECE AÑOS, prácticamente invisible y desarticulada, la Canacintra llevará a cabo en Aguascalientes, en octubre, la Convención Nacional anual del organismo. En el Estado los sectores estratégicos son: automotriz, maquinaria y equipo, productos para la construcción, agroindustrial, robótica, tecnologías de la información, electrónica, textil, servicios médicos, metalmecánico y minería, este sector de manufactura es el que percibe 86% de la Inversión Extranjera Directa. En cuanto a infraestructura, se cuenta con 21 parques industriales, de alto nivel, para el desarrollo y crecimiento de las empresas… “PURA PANTALLA”, eso fue, a decir de activistas del medio ambiente, la entrega de árboles en la Exedra por parte de las autoridades estatales y municipales. La representante de la colectiva Salvemos La Pona, Sofía González Ponce, dijo que esas acciones son insuficientes y aisladas. En el marco de la marcha que efectuaron colectivos ambientalistas y de la sociedad civil con motivo del Día Mundial del Árbol, criticó la falta de acciones concretas como la instalación de señalética, visitas guiadas y la colaboración con instituciones educativas en áreas protegidas como La Pona. “No vemos una autoridad que se responsabilice por sus medidas de mitigación y adaptación al cambio climático”. Afirmó que hay preocupación por varias áreas naturales amenazadas por desarrollos inmobiliarios. Además de La Pona y el Bosque de Cobos, otras zonas vulnerables incluyen el Malacate, la Sierra de Laurel y el Cerro del Muerto. «Hay especies como la rana de madriguera y la tortuga casquito cuyo hábitat está severamente dañado y no vemos el apoyo de las autoridades”. La marcha que inició en el cruce de la calle Madero y General Barragán incluyó una serie de actividades, comenzando con una reunión en la Exedra, donde grupos realizaron una danza azteca. Posteriormente, los manifestantes leyeron posicionamientos y se realizaron charlas sobre las problemáticas específicas de cada área. “Esperamos que todo Aguascalientes se sume para remediar esta situación”… SUMADO A LA CELEBRACIÓN, –la del árbol oficial–, el presidente del Colegio de Urbanistas, Carlos Villalpando Ventura, comentó por su parte la noche de este viernes en el Market Nocturno, que la iniciativa, impulsada en colaboración con la Dirección de Parques y Jardines del Municipio de Aguascalientes, buscó que cada hogar en Aguascalientes pueda contar con un árbol, promoviendo así el cuidado del medio ambiente y el embellecimiento urbano…