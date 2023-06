Padece arritmia el proceso de entrega-recepción del servicio de agua potable. Al respecto, el director general de Veolia, Lluís Jordan Bayod, reconoció que si bien ha habido avances, no se ha alcanzado el ritmo deseado.

Surgió el nombre de Erika Muñoz Vidrio, en su calidad de presidente de Memac, como prospecto para la renovación de la dirigencia del Consejo Coordinador Empresarial de Aguascalientes.

HUYERON… secretarios y directores de dependencias municipales parecían invisibles durante la manifestación pacífica realizada por colectivos y asociaciones civiles en apoyo al medio ambiente, en conmemoración del Día Mundial del Árbol y para exigir la protección del Bosque de Cobos. Durante el mitin que llegó al segundo patio de Palacio Municipal durante el «Miércoles Ciudadano«, los pocos funcionarios presentes “desaparecieron” y regresaron una vez que las consignas finalizaron. Bueno, ni el titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Julio Medina Delgado, menos el nuevo titular de Desarrollo Urbano Municipal, Oscar Tristán Rodríguez Godoy, tuvieron la cortesía de recibir a los activistas que advertían sobre el daño y la depredación que prevalece en el único espacio de recarga que tiene la capital. EN CONTRAPARTE… a la manifestación se sumaron feministas, de la diversidad y hasta algunos políticos, como el ex alcalde panista, Alfredo Reyes Velázquez, quien se expresó en contra de que se atente contra este importante pulmón de la ciudad. Recordó que en los tres niveles de Gobierno se debe revisar el marco jurídico y aplicar el principio de legalidad, el cual dice que como autoridad se puede hacer lo que esté permitido. “A lo que he escuchado en este caso de Cobos, es revisar los documentos que acrediten, porque eso de que la SEMARNAT autorizó el cambio de uso de suelo no es correcto, cuando eso le corresponde al Municipio y eso me consta porque tengo algo de experiencia y se puede retroceder”. Otra figura política que se hizo presente en dicha manifestación fue la ex militante del PVEM en Aguascalientes y ex candidata, Sarahí Ornelas, quien ahora encabeza una asociación denominada Ambimet. “Tenemos que levantar la voz todos los ciudadanos porque es uno de los más importantes sitios que ayudan a la recarga del acuífero y no necesitamos más casas, necesitamos más árboles y muchos más espacios que nos den servicios ambientales”… PADECE ARRITMIA el proceso de entrega-recepción del servicio de agua potable. Al respecto, el director general de Veolia, Lluís Jordan Bayod, reconoció que si bien ha habido avances, no se ha alcanzado el ritmo deseado. A partir de julio, se tiene previsto dar inicio a las visitas a las instalaciones, incluyendo tanques y pozos, lo que indica un progreso en la planificación. Sin embargo, el plazo inicial de 5 o 6 meses resultó corto considerando la envergadura de una empresa que suministra agua a un millón de habitantes. Durante este período de transición, se han enfrentado desafíos que han causado molestias entre la ciudadanía. Por ejemplo, se han registrado casos en que los lectores de Veolia en sus rutas se encuentran con que supuestos empleados de MIAA, que aún se encuentra en proceso de estructuración, han realizado la misma tarea, generando confusión y controversia. Para evitar estas situaciones, el director destacó que todos los trabajadores de Veolia están debidamente identificados con un gafete que incluye su fotografía oficial. Dijo que es fundamental que los ciudadanos soliciten la identificación correspondiente a los empleados de ambas empresas con el fin de prevenir cualquier inconveniente indeseable. Además, se resaltó la posibilidad de verificar la autenticidad de los empleados de Veolia a través del número 073… SURGIÓ el nombre de Erika Muñoz Vidrio, en su calidad de presidente de Memac, como prospecto para la renovación de la dirigencia del Consejo Coordinador Empresarial de Aguascalientes, lo que daría una cara femenina a la organización. A pregunta expresa, ella dijo que aún falta mucho tiempo para hablar de un proceso sucesorio, pero lo dijo por prudencia, pues en realidad el cambio está a la vuelta de la esquina ya que de octubre no pasa y los acuerdos son previos. No obstante su incipiente respuesta también genera que los reflectores volteen a la Coparmex, encabezada por Juan Manuel Ávila Hernández, quien podría mantener la ascendencia del organismo empresarial, considerando que el actual presidente Raúl González, llegó al puesto precisamente desde el sindicato patronal… TRASCENDIÓ que pronto se hará efectiva la cláusula de reposición del helicóptero siniestrado el año pasado, donde falleció el jefe policiaco Porfirio Sánchez, y la compañía aseguradora entregará la nueva aeronave o en su defecto cubrir un monto por el costo del Águila I. Dentro de las ventajas de este tipo de unidad que actualmente no se tienen, está la posibilidad de realizar funciones de descarga de agua para el control de incendios forestales… DE VACACIONES se irán, luego de votar, los diputados locales. Hoy cierran periodo sin reforma electoral en el orden del día, pero con reforma constitucional presentada apenas hace una semana, pero que prosperará en la sesión que iniciará en punto de las 09:00, para abordar los 17 puntos programados. Luego, a las 13:00 horas se hará la Sesión solemne de clausura del periodo ordinario, en el mismo recinto Oficial de Palacio legislativo, en presencia de los titulares del Ejecutivo y Judicial, este último ya sin derecho de reelección… DIO SU BRAZO A TORCER o le hicieron manita de puerco, pero el alcalde de Rincón de Romos, Javier Rivera removió al fin a su encargado de la Policía Municipal, la razón era que no se le tenía confianza para trabajar de manera interinstitucional, y esta presión finalmente rindió frutos, aunque ya con muestras claras de rezago y descomposición social en la región… NO SALIÓ HUMO VERDE este miércoles 28 de junio por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el caso que involucra a varias agrupaciones feministas que presentaron una demanda de amparo contra los artículos 101, 102 y 103 del Código Penal para el Estado de Aguascalientes, los cuales regulan y castigan el delito del aborto, informó la representante de la Asociación Cultivando Género, Angélica Contreras Ruvalcaba. Y es que en la sesión pública para resolver este asunto, programada para ayer miércoles 28, se dijo que está en la lista, pero se pasa para la próxima semana. “En la sesión sólo dijeron que se iba a lista, eso quiere decir que lo pasan para la siguiente semana, con todo y pañuelos bien puestos, vamos a lograr despenalizar el aborto en Aguascalientes”…