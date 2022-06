Más rápida que una ambulancia resultó ser la Comisión Federal de Electricidad en Aguascalientes que presume que en 17 minutos recibió un reporte telefónico del IMSS 1 y le encontró solución, tras 9 horas de fallo.

Que le va a entrar al tema de Movilidad, comentó el alcalde Leonardo Montañez. Dijo que el ayuntamiento coadyuvará en la consolidación de un mejor transporte urbano con la implementación de carriles confinados.

AL PENDIENTE de la identificación de víctimas se declaró el secretario general de gobierno, Enrique Morán Faz, y también en comunicación constante con la Secretaría de Relaciones Exteriores, con la intención de conocer el origen de los indocumentados abandonados al interior de un tráiler en Texas, Estados Unidos, y conocer si dentro de las víctimas se encuentra alguna persona oriunda de Aguascalientes. Ante tal escenario, el funcionario dijo que se otorgará el apoyo necesario a las familias y hacer posible el proceso de repatriación. Reconoció que lamentablemente existen municipios con alta incidencia migratoria como sucede en Calvillo, Pabellón y Rincón de Romos, principalmente, cuyos ciudadanos desde temprana edad buscan encontrar el sueño americano. "Hemos hecho todo lo posible en este sexenio por que haya las fuentes de empleo suficientes en el estado, y aun cuando ha crecido, pues a veces la demanda es mayor y muchos ya tienen una tradición familiar en esos municipios", indicó… Vamos, ni para pagar la luz tarda uno tan poco. A decir verdad, y dado el historial no muy blanco de la CFE para prestar servicios, parece una versión muy simplista de los hechos que generaron caos en dicha clínica el inicio de semana. Y no es que uno quiera decir que son mentiras, pero… ¿eso fue lo que pasó? ¿Por qué la CFE omitió comentar el apagón de varias horas que sufrieron vecinos y negocios de los alrededores? Quizá no reportaron o tal vez todos cambiaron un fusible dañado antes que el IMSS y por eso no llamaron. El caso es que el deslinde de la Comisión no convence y, ante la duda, pues ni a quién preguntarle, porque no hay funcionario que dé la cara por tan desprestigiadas siglas… COLABORACIÓN TRIPLE HÉLICE refrendó la Universidad Tecnológica de Aguascalientes con la empresa sueco-americana Autoliv dedicada al desarrollo de sistemas de seguridad automotriz, con el fin de que los estudiantes tengan espacios para realizar sus estadías y la colocación de egresados en puestos de trabajo. El convenio es para que estudiantes de las carreras de Mantenimiento Industrial, Mecatrónica, Procesos Productivos y de las áreas económico-administrativas, entre otras, alternen su estancia cuatrimestral en la empresa y en el salón de clases, también pretende una colaboración en los campos de investigación y desarrollo tecnológico, así como de estancias para docentes, que redunden en la formación, capacitación y especialización de las y los alumnos y profesores de la UTA. Durante el acto protocolario de la formalización de convenio, autoridades académicas de la UTA y directivos de Autoliv coincidieron al señalar que la vinculación entre institución-empresa-gobierno es fundamental para que a través de nuevas visiones y propuestas de solución, se dé atención a los retos actuales que la educación y la industria demandan. Entre las actividades que desarrollará la UTA en conjunto con Autoliv, además de la colaboración en la implementación del modelo de formación Dual, destacan la retroalimentación curricular de las carreras, plan de becas para colaboradores, apoyos en trabajos de investigación aplicada, visitas guiadas, bolsa de trabajo y la coparticipación en actividades de educación continua, culturales y deportivas, entre otras… Dijo que el ayuntamiento capital coadyuvará en la consolidación de un mejor transporte urbano con la implementación de carriles confinados. “Tenemos que tener una coordinación no sólo en el tema de vialidad, sino en el tema de los paraderos de autobuses. Ahí tendremos que tener acuerdos, en el tema de carriles exclusivos”, mencionó. Montañez Castro está consciente de que los paraderos de autobús deben convertirse en lugares seguros para los usuarios. “Que no sea un lugar donde esté oscuro, que no sea un lugar donde se adolece de ciertos servicios, eso es en lo que haremos equipo en conjunto con el estado”, expresó. Para respetar la movilidad, se buscará reubicar aquellos paraderos que obstruyan la banqueta… vaya reto… ENCABEZÓ el presidente municipal de Jesús María, José Antonio Arámbula López, la sesión ordinaria del Comité de Desarrollo Urbano y Territorial del municipio, en donde los integrantes pudieron conocer las peticiones de ciudadanos interesados en darle orden jurídico a sus propiedades. En este sentido, los integrantes conocieron de primera mano las propuestas para poder aprobar y negar los permisos en cada uno de los puntos presentados, ello después de una serie de debates sobre los mismos. El comité está integrado por titulares de dependencias municipales, estatales y federales, así como representantes de colegios especialistas en el desarrollo urbano e integrantes de la sociedad civil… COMBATIR A LOS TAXIS “PIRATA” pide también Refugio Eudave Muñoz, líder de la Asociación de Taxistas Revolucionarios, quien se unió a la petición de su compañero Óscar Romo Delgado, líder de Agrupaciones Unidas de Taxistas en el Estado, para que detecten a los que operan a diestra y siniestra en la capital. “No tienen plataforma ni nada, son carros particulares que andan ofreciendo el servicio. En lugares como la Velaria y allá en Villas de Nuestra Señora de la Asunción se presta mucho eso: carros particulares que andan repartiendo tarjetas y lo están utilizando en algunas ocasiones”, detalló Eudave Muñoz. El representante del gremio mostró su preocupación por la seguridad de las pasajeras que en debido momento pudieran estar en mayor riesgo de convertirse en víctimas de algún delito, al abordar unidades desconocidas. “Lo más seguro es que agarren un taxi, que vea un número grande tanto en la torreta como en la parte de un costado y la parte trasera, y es muy fácil pedirle al usuario que vea en qué taxi se sube”, mencionó. Un asunto donde evidentemente la CMOV ha perdido el control… EN EL MARCO DE SU FIESTA patronal, este miércoles, el Obispo Juan Espinoza Jiménez presidirá la Celebración Eucarística por la Solemnidad de San Pedro y San Pablo a las 12:00 horas en la Parroquia del mismo nombre ubicada al sur de la ciudad…

