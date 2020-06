¡Al fin!, el secretario general del Comité Estatal del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), David Alejandro de la Cruz Gutiérrez, se armó de valor para asumir la dirigencia estatal de este partido con todo y las instalaciones, aunque el destituido, Cuitláhuac Cardona Campos le siga dando largas a la entrega de cuentas. ¿qué fue lo que lo animó?, pues descubrir que el senador Daniel Gutiérrez Castorena quería “comerle el mandado”.

EL RUMOR CORRIÓ la mañana del domingo; el Registro Público de la Propiedad y el Comercio cerraría sus puertas, otra vez, ahora solo por 3 días debido a que casi dos decenas de su personal habían dado positivo a Covid. La autoridad negó la versión que, sin embargo, se confirmó, –sólo en cuanto a la suspensión de actividades durante 72 horas–, a través de un aviso publicado en la edición extraordinaria del Periódico Oficial del Estado. El documento establece que cerrar de nuevo las puertas del RPPC obedece a la adaptación de medidas preventivas para evitar la propagación del virus en este escenario de pandemia que no da tregua. Ojalá en realidad todo sea para prevenir y que el lugar no se haya visto afectado por un brote del virus entre sus trabajadores o las personas que acuden a realizar trámites… ¡AL FIN!, el secretario general del Comité Estatal del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), David Alejandro de la Cruz Gutiérrez, se armó de valor para asumir la dirigencia estatal de este partido con todo y las instalaciones, aunque el destituido, Cuitláhuac Cardona Campos le siga dando largas a la entrega de cuentas. ¿QUÉ FUE LO QUE LO ANIMÓ a tomar el papel que le asignó la dirigencia nacional?, pues nada menos que descubrir que el senador Daniel Gutiérrez Castorena, andaba moviendo hilos para ser nombrado Delegado Especial del Comité Ejecutivo Nacional y ser quien llevara las riendas del partido en Aguascalientes. Al darse cuenta, de inmediato llamó a un notario público y se apersonó en las oficinas de Morena, abrieron y al menos ya tiene oficina, con lo que cebó las intenciones al senador que, como catedrático de la UAA tenía su reconocimiento, pero ahora como legislador federal, es muy gris, por eso queda la duda que pretendía hacer al frente de Morena y tener su control. El rumor es que quienes le hablaron al oído fueron precisamente Fernando Alférez, -que no se sabe si en todo lo meten o sólo se ha metido en todo-, y el dirigente destituido, Cuitláhuac Cardona, pero se le adelantaron… COMO NO SE APLANA ni tantito la curva de contagios como tampoco el número de fallecidos por el Covid-19, se ha advertido a la ciudadanía que esta pandemia se podría juntar con el inicio de la temporada de la Influenza que comienza en cuanto arriba el otoño, así que no digan que no se les advirtió… ANTE EL SOMBRÍO PANORAMA por la pandemia, el secretario de Salud, Miguel Ángel Piza refirió con voz entrecortada que el médico a veces cura y otras veces consuela, y esto no ha sido la excepción en esta temporada de pandemia por el Covid-19 y el número de decesos que para el personal de salud, todas son lamentables. Es una enfermedad que ha enseñado mucho también al personal médico, pues hay ocasiones en que se olvidan que atienden a personas con nombre y apellido, pero en esta pandemia la lección es que son personas que requieren atención o consuelo, mientras que los familiares de los pacientes, sufren desde el primer momento que se les da la noticia, máxime cuando tienen que ser hospitalizados y casi quedan incomunicados. Ha habido diversos casos en los que además de trabajar por salvar vidas y atender a los pacientes contagiados, también ha correspondido dar el consuelo al familiar, aseguró… HASTA EL 22 DE JULIO REGRESARÁ nuevamente a los quehaceres escolares una comunidad de 18 mil trabajadores de la educación, para entrarle a todo el proceso de preparación del ciclo lectivo 2020-2021, mientras tanto la Sección Uno del SNTE recomienda que aprovechen el descanso y liberen el intenso estrés laboral que vivieron al ofrecer una atención personalizada a sus estudiantes y a los padres de familia. Todos ellos laboraron sin pedir el pago de horas extras a la SEP, únicamente se pusieron la camiseta para sacar adelante el ciclo escolar, motivo por el cual agradece el esfuerzo de los profesores, enfatizó el dirigente Ramón García Alvizo… ANÓTELO. SI UNA PERSONA FALLECE, ¿que pasa con sus deudas fiscales?, a diferencia de los bancarios, los adeudos fiscales no fallecen fácilmente. El Servicio de Administración Tributaria es el encargado de otorgar el Registro Federal de Contribuyentes, el cual es una clave única para identificar a los contribuyentes para inscribirlos al padrón fiscal. Una vez que se da de alta no es posible darse de baja, solo se pueden realizar modificaciones de baja, en caso de que la persona se encuentre activa o inactiva dependiendo del régimen, pero en casos de fallecimiento se tiene que solicitar la cancelación para que no continúen las obligaciones de pago… SIGUEN EN ESPERA de tener una reunión con la Coordinación de Movilidad, las diferentes asociaciones ciclistas, luego de que, a raíz de la pandemia, ya no ha sido posible y de acuerdo a Antonio Pérez, integrante de Bicicálidos esperan discutir varias áreas de oportunidad donde puedan apoyar y realizar en conjunto. Expuso que la idea es fortalecer a la Coordinación de Movilidad mediante una agenda conjunta y con proyectos desde la parte ciudadana ya que “tenemos una visión mucho muy diferente a como lo lleva la autoridad estatal y municipal y siempre estamos dispuestos al diálogo y ojalá se pueda dar pronto”… En el marco de la CONMEMORACIÓN DEL DÍA DEL ÁRBOL INTERNACIONAL este domingo 28 de junio, María Guadalupe Castorena Esparza, presidenta de Movimiento Ambiental de Aguascalientes señaló que hoy en día hay mayor conciencia entre la población y entre las autoridades por la conservación y plantación de árboles nativos, por encima de aquellos que son solamente exóticos, que, en ocasiones, causan mayores problemas que beneficios para el entorno local… EL NUMERO DE RIESGOS asegurados al cierre del año pasado 2019, con pólizas de Gastos Médicos Mayores era de 12 millones 450 mil, lo que equivale a poco menos del 11% de la población. Este producto financiero resulta primordial, en las condiciones actuales en las que nadie está exento de enfermarse a causa de la contingencia por el COVID-19…