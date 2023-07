Creel recordó que en la elección de 2021 la oposición en conjunto obtuvo 23 millones de votos contra 21 de la coalición de Morena. (…) “Si hubiese sido una elección presidencial (…) hubiésemos ganado…”

A VECES, por muchas ganas que le echemos en la vida, uno depende de la voluntad y de las decisiones de otros para cristalizar nuestros planes. No importa si se trata de ideas brillantes o simples puntadas, hay que hacer antesala y esperar turno. Y si no, pregúntenle a Gustavo Granados Corzo, cuyo proyecto para establecer un banco de alimentos en el municipio se encuentra detenido debido a la falta de un titular en la Secretaría de Desarrollo Municipal del Ayuntamiento capital… EL REGIDOR reconoció que el éxito del proyecto depende de la disponibilidad de billetes para que pueda operar como se debe, y defendió explicando que sería el Gobierno capitalino el encargado de recolectar los alimentos sobrantes de restaurantes, centros comerciales, comedores industriales y otros lugares, para canalizarlos a quienes más lo necesitan… SEGÚN SUS ESTIMACIONES, en Aguascalientes hay aproximadamente 13 mil personas en situación de pobreza extrema que podrían beneficiarse de este programa. Por lo pronto, para ver su sueño hecho realidad tendrá que seguir esperando un poco. Un poquito más… A QUIEN SE LE QUEMAN las habas y corre de la ceca a la Meca es a Santiago Creel Miranda, como a todos aquellos que aspiran a convertirse un día en los mandamás de Palacio Nacional. En el marco de su visita por Aguascalientes, el aspirante a coordinador el Frente Amplio por México, el panista Santiago Creel Miranda, acudió a las instalaciones del Comité Directivo Estatal del PAN para hablar con líderes del partido e integrantes de la sociedad civil organizada… “FUE UNA VISITA relativamente rápida, porque estoy intentando, antes de concluir el periodo de las firmas, que es el próximo día 8, es haber terminado una gira por todo el país”… COMO SURFISTA que se monta en la ola más álgida del momento, aseguró que mantiene una muy buena amistad con Xóchitl Gálvez, su contendiente, y recordó que la apoyó en su campaña en la alcaldía de Miguel Hidalgo en la Ciudad de México… “TAMBIÉN IMPULSÉ su senaduría que hoy tiene. Somos amigos de mucho tiempo y lo soy también de los demás aspirantes de los demás partidos, somos un equipo”… CREEL RECORDÓ QUE EN LA ELECCIÓN de 2021 la oposición en conjunto obtuvo 23 millones de votos contra 21 de la coalición de Morena. “La oposición en conjunto tuvimos más votos. Si hubiese sido una elección presidencial (…) hubiésemos ganado. Por cierto, si hubiese sido una elección en la Ciudad de México, el jefe de Gobierno o la jefa de Gobierno hubiera sido panista. Entonces, las cosas como son. Entonces ¿cuál es uno de mis objetivos fundamentales? Es ir sumando, ir multiplicando, nunca restando y menos dividiendo”… FUE INEVITABLE que en el cuartel de los panistas locales se hablara reiteradamente del personaje de moda, asunto que de alguna manera robó foco de atención a Creel. Y sí, nos referimos de nuevo a Xóchitl Gálvez, quien al parecer estará en Aguascalientes en el transcurso de la próxima semana para hacer su lucha convenciendo corazones para conseguir la coordinación del Frente Amplio por México, entiéndanse con ello y hablando en plata, la candidatura presidencial… EN LA SEMANA que termina surgieron dos casos de historias de abuso por parte de la ciudadanía que la verdad, sí dan penita ajena. Se trata de episodios reprobables que dan muestra de la falta de civilidad y empatía de algunos sujetos… FUE GRACIAS a que alguien capturó los hechos con la cámara de su celular que se conoció el caso de un joven trabajador de la cadena Cinepolis, a quien un cliente molesto le arrojó el refresco que le había despachado previamente bajo el primitivo pretexto de que la bebida no tenía buen sabor… COMO SE SABE, la mayoría de las muchachas y muchachos que colaboran en estas salas de cine están haciendo sus “pininos” en la vida laboral y con lo que reciben solventan sus estudios. Qué pena que el joven empleado haya recibido un “bautizo” de esta naturaleza… EL SEGUNDO CASO resultó mucho más grave, al atestiguarse el momento en que dos agentes viales intentaban detener a un conductor por una presunta infracción vial. Para lograr su cometido, los uniformados trataban de contenerlo en el suelo al oponer resistencia, lo cual fue evitado por sujetos que viajaban a bordo de dos motocicletas. Esto porque sin mediar palabra comenzaron a agredir a los oficiales, quienes superados en número trataron de responder los golpes. Finalmente, poco pudieron hacer para detenerles, incluyendo al conductor infractor que aprovechó la confusión para retirarse del sitio. Bienvenidos a la jungla de concreto… QUIENES SEPAN CONTAR, no cuenten por lo pronto con el Poder Judicial del Estado de Aguascalientes, pues a partir del próximo lunes 31 de julio y hasta el 4 de agosto del año en curso se irán de vacaciones… SI BIEN ES CIERTO que el trabajo para desahogar expedientes rezagados es mucho, también son muchas las ganas de vacaciones, y ni hablar… SÓLO QUEREMOS HACER NOTAR que mientras en la gran parte de las instancias de Gobierno los periodos vacacionales se aplican en lo individual, en Palacio de Justicia se estila que todos se vayan a descansar al mismo tiempo… YA SI ES UN ASUNTO de urgencia, la Oficialía de Partes mantendrá atención mediante guardia virtual, solamente en caso de asuntos relacionados con procedimiento de huelgas en conflictos colectivos, y presentación de oficios de juzgados de Distrito, y Tribunales Colegiados del Trigésimo Circuito, dirigidos a áreas del Poder Judicial Local…