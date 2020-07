¡Por fin!, hoy es el día esperado por los transportistas, también por ciudadanos que se mantienen al tanto del seguimiento que ha tenido el proyecto del libramiento carretero al poniente de la ciudad; sea cual sea el resultado y como en cualquier proyecto gubernamental de esta magnitud, habrá críticos, inconformes y opiniones favorables, pero lo que deberá prevalecer es el beneficio común.

¡POR FIN!, HOY ES EL DÍA esperado por los transportistas, también por ciudadanos que se mantienen al tanto del seguimiento que ha tenido el proyecto del libramiento carretero al poniente de la ciudad, que empezó a ser planeado en la última etapa del gobierno de Felipe González, pero se formalizó con Luis Armando Reynoso, aunque no avanzó, se atoró en el sexenio de Carlos Lozano de la Torre y tras un pleito legal-político con los anteriores concesionarios que no avanzaron en la obra y que fue uno de los motivos por el que se paralizó, se logró reactivarlo en esta administración. A las 14:00 horas se espera tener el fallo de la Secretaría de Obras Públicas del Estado y entonces saber qué grupo constructor de talla nacional se hará cargo de esta magna obra tan soñada por transportistas y automovilistas de paso por esta entidad. La moneda está en el aire y tras la revisión de las miles de hojas que detallaron la propuesta presentada por los 3 consorcios, se tendrá el resultado que será transmitido a través de la plataforma de Youtube. Aunado a esto, el gobernador Martín Orozco Sandoval encabezará una rueda de prensa presencial para dar a conocer los pormenores de la resolución tan esperada, en donde estará acompañado por funcionarios estatales y representantes de la iniciativa privada del sector de la construcción, misma que se realizará precisamente en uno de los tramos de dicho libramiento… NO QUEDARÁ BIEN, eso es un hecho; sea cual sea el resultado y como en cualquier proyecto gubernamental de esta magnitud, habrá críticos, inconformes y opiniones favorables, pero lo que deberá prevalecer es el beneficio común, pues la parte política es a lo que ya deberían estar acostumbrados quienes están inmersos en esas grillas… UN EJEMPLO DE CÓMO la división entre algunas agrupaciones civiles les hace atomizar esfuerzos y resultados, es un ejemplo la manifestación ayer frente a las instalaciones centrales del ISSEA en la calle Margil de Jesús convocada por Efraín González Muro, la idea era solicitar atención médica a pacientes con VIH, además de entregar un pliego petitorio y exigir el posicionamiento de las autoridades estatales en torno a este tema y las deficiencias que tienen que soportar los pacientes seropositivos. La causa del plantón que duró unos minutos es loable, pues la atención médica la merecen, pero quizá tendrían más fuerza si ese tipo de reclamos los formalizaran ante las instancias de las que el propio Efraín González es parte, pues hasta donde se tiene conocimiento, ocupa una silla en el COESIDA donde hay también representantes del IMSS, ISSSTE e ISSEA, así como de otras dependencias, en donde se supone debería trabajar muy de la mano con la encargada del programa de VIH, pero tal vez se queda en una suposición y por eso la manifestación de ayer. Sería conveniente conocer qué tantas agrupaciones trabajan por la misma causa, como lo es también la agrupación de Sergay, encabezada por Julián Elizalde, y es que son varias agrupaciones trabajando por su cuenta, que tal vez con menos división tendrían mejores resultados y logros… REPORTA EL CENTRO de Atención Vive Aguascalientes, por cierto, que atiende a personas que viven con VIH/SIDA, reporta que en esta contingencia sanitaria por el COVID-19 se han detectado a cuatro personas que contrajeron el coronavirus, y no se ha presentado ninguna defunción en estos pacientes, quienes sí estuvieron hospitalizados pero se recuperaron… EL ISSEA POR SU PARTE, detalló que 6 personas con VIH/SIDA contrajeron COVID-19, cuatro de ellos ya se han recuperado y dados de alta y dos más siguen todavía sus tratamientos en sus casas y bajo vigilancia médica… RESPONDER NOOOO, así sugirió el director del ISSEA, Miguel Ángel Piza frente a invitaciones a eventos familiares o masivos que pese a la contingencia se siguen llevando a cabo entre la población, independientemente de sectores sociales o culturales. Sostuvo que hasta ahora la sana distancia y el uso de cubrebocas, uso de gel y lavado de manos con frecuencia, es lo único que ha servido contra el coronavirus y es indispensable que la gente se cuide. Consideró lamentable que deba existir una Guardia Sanitaria para clausurar fiestas masivas cuando la gente sabe que se expone y desdeña la realidad del personal médico que durante ocho horas está encerrado en los trajes especiales y ni siquiera puede ir al baño, a fin de atender a las personas que han contraído el virus… “hay que ayudarlos a trabajar menos, es tiempo”… ANTE EL INMINENTE FIN del decreto federal por la pandemia COVID-19 que vence el próximo 31 de julio, la Secretaría de Salud estatal se encuentra a la espera de que se emita otro documento de cómo proceder en esta contingencia sanitaria y por el lado del gobierno del estado todavía no se ha decidido cómo será la obligatoriedad del cubrebocas, pero más que eso debiera ser voluntario… MENOS DÍAS, así empiezan a saludarse en las instalaciones de Radio y Televisión de Aguascalientes, en donde ya varios atraviesan por sus últimos días laborales, al menos en ese espacio, tal vez haya quien sea reubicado y corran la suerte de muchos que han saltado de una dependencia a otra, pero habrá quienes queden en el desempleo, que pudieran ser los menos, y otros con su trabajo matriz, pues hay que tomar en cuenta que algunos personajes de la televisión y la radio, tienen un trabajo de planta y su estancia en RYTA es una segunda alternativa de ingreso… REPENTINO CAMBIO se registró en la estructura interna de la Diócesis de Aguascalientes, tras la salida repentina y por asuntos de carácter personal del padre Felipe Gutiérrez Rosales quien se desempeñaba como vocero de la Iglesia Católica durante poco más de un año. El Obispo José María de la Torre Martín, tras aceptar la renuncia del párroco, nombró a Rogelio Pedroza como el sucesor…

