SE ACABARON LAS VACACIONES para los diputados. Mañana, el pleno legislativo reanudará sus actividades con el inicio del segundo periodo ordinario de sesiones del tercero y último año en funciones, cuya instalación se llevará a cabo a las 10 horas en el recinto oficial en asamblea solemne; una hora antes desarrollarán la previa para designar a la nueva mesa directiva que coordinará los trabajos los siguientes meses… QUIENES NO VOLVERÁN, por el momento, son la Chuya Díaz, Sanjuana Martínez y Leslie Figueroa, del PAN, PRD y MORENA, respectivamente, una vez que sus licencias para separarse del cargo e ir a competir a las elecciones, fueron aprobadas en la última sesión de la Diputación Permanente… MOMENTOS PERSONALES compartió el Obispo Juan Espinoza, recordando la última conversación que tuvo con el canónigo Jesús María González Martín del Campo antes de su operación y cómo, a pesar de las adversidades, mantuvo su fe y serenidad. La muerte del canónigo marca la pérdida del sexto sacerdote en la Diócesis en menos de dos meses, un hecho que ha impactado profundamente a la comunidad eclesiástica… CAMBIÓ EL FORMATO de la tradicional de la colecta anual de la Cruz Roja Mexicana. Ayer en Aguascalientes, el delegado, Jaime del Conde Ugarte recordó que, con anteriores gobiernos federales, se arrancaban en Los Pinos por parte del presidente de la República y su esposa y de ahí se permeaba a todos los estados y a todas las dependencias federales. Sin embargo, dijo que, con la llegada de la actual administración federal, el presidente López Obrador decidió cortar esa estrategia de apoyo a Cruz Roja. “Al final del día, para la 4T, Cruz Roja es un ente, sí público, pero del sector privado. El Gobierno Federal hubiera querido que Cruz Roja no existiera. Entonces, de hecho, durante el 2021, 2022 y en el 2023 no hubo colectas nacionales”. Sin embargo, dijo que el nuevo presidente nacional de Cruz Roja, Carlos Frener, decidió arrancar la colecta nacional y cambió la dinámica, por lo que invitó al presidente el pasado 21 de febrero, a la sede nacional de la benemérita institución, a arrancar la colecta y ahí estuvieron todos los delegados estatales del país… CRÍTICA, PERO CON ESPERANZA se expresó ayer la regidora priista, Citlalli Rodríguez, sobre el Partido Revolucionario Institucional en el contexto local y nacional. No esquiva la realidad que enfrenta su partido; reconoce una fragilidad en las negociaciones a nivel local que, a su juicio, no auguran un camino acertado hacia el fortalecimiento del PRI. A pesar de percibir una robustez a nivel nacional, la regidora señaló una debilidad palpable en el ámbito local, un escenario que requiere de un trabajo arduo y coordinado para reposicionar al partido en el espectro político. La dirigencia del PRI, según Rodríguez González, juega un papel crucial en este esfuerzo de revitalización, aunque, en su opinión, aún queda mucho por hacer para alcanzar los objetivos deseados. La nostalgia por las épocas en que el partido disputaba y ganaba posiciones con vigor parece contrastar con la actualidad, donde la lucha parece haberse reducido a aceptar lo que queda, una dinámica que la regidora critica con vehemencia. A pesar de las adversidades, Rodríguez González se mantiene firme en su militancia dentro del PRI, destacando la importancia de la ética y la gratitud hacia el partido que ha sido su casa política. Su compromiso se extiende a mantener una congruencia ideológica, especialmente en el contexto de alianzas electorales que, a su parecer, no deberían comprometer los principios centrales del partido. La alianza con el PAN es vista con escepticismo por ella, quien se identifica con los principios de centro-izquierda del PRI y rechaza cualquier sumisión ideológica a posturas que no comparte. Esta posición resalta la complejidad de las coaliciones en el panorama político mexicano, donde la unidad contra adversarios comunes no debe traducirse en la pérdida de identidad partidista. La expectativa es que, a través del trabajo conjunto y la definición clara de objetivos, el PRI pueda superar sus actuales limitaciones y reafirmarse como una fuerza política relevante… DE 6 MIL A 24 MIL PESOS está entregando la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural a productores del campo de Aguascalientes, a través de la Superdelegación del Bienestar, a fin de que puedan hacer frente a la sequía que afecta a la entidad. Desde el 26 de febrero comenzó la entrega y la diferencia de la cifra es dependiendo del número de hectáreas que tenga cada productor. Hay registrados 7,506 productores y con ellos se ha hecho una dispersión de 54 millones de pesos. Además, se informó que cerca de 6 mil 569 productores han recibido fertilizantes de DAP y Urea, los cuales se dedican al cultivo de maíz y frijol en la entidad… COMO PARTE DE LOS JUEVES TÉCNICOS del Colegio de Contadores Públicos, se llevará a cabo una capacitación gratuita y presencial con la conferencia titulada “Versión 3.0 Complemento Carta Porte a cargo de Eric Fermín Hernández Medina, quien es integrante de la Comisión Fiscal del colegio en horario de las 5:00 a 7:00 de la tarde, informó su presidente Oziel Alonso Anguiano Rivera. “La actualización constante garantiza que los contadores no se queden con lo que aprendieron en clases, sino que trabajan de manera constante en pro de una formación integral”, finalizó…