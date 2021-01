Para otro momento será la candidatura de Gustavo Báez, pues Paulo Martínez será el abanderado de Acción Nacional por el Distrito III federal

EL MÁS ALTO PORCENTAJE de ocupación de camas de Terapia Intensiva en lo que va de la pandemia registró ayer Aguascalientes, al alcanzar el 69% de su capacidad instalada; con ello se posicionó en el cuarto lugar nacional, después de Estado de México, Nuevo León y Ciudad de México, entre las entidades con mayor ocupación hospitalaria del país… PARA OTRO MOMENTO SERÁ la candidatura de Gustavo Báez, pues Paulo Martínez será el abanderado de Acción Nacional por el Distrito III federal. Báez aceptó hacerse a un lado, para que en el PAN la fiesta se lleve en paz de cara a una elección que se antoja muy competida, pues las fuerzas se están acomodando de tal forma que hay distritos y alcaldías muy cerradas en preferencias electorales. Así, Gustavo se queda como dirigente estatal, mientras surge otra oportunidad. Dentro del tema electoral, el gobernador Martín Orozco dejó en claro que los integrantes de su gabinete que deseen contender podrán dejar sus cargos en la primera semana de marzo. El que más suena es Noel Mata, pero MOS no se enganchó en el tema… SOBRE LAS VACUNAS contra el COVID, comentó que con las dosis enviadas por la federación, se han aplicado a 8 mil 800 trabajadores de la salud de los 20 mil que deben ser inmunizados. En relación a las compras directas con la venia del gobierno central, señaló que el problema es la escasa producción; que tanto los integrantes de la Alianza Federalista, como de la GOAN, trabajan en establecer contactos con laboratorios, y una vez que encuentre una opción confiable, se buscará el mecanismo adecuado para hacer una compra consolidada. Por lo pronto, hay que esperar turno… MOS, lamentó el deceso del reportero de radio, Miguel Díaz García; ofreció sus condolencias, así como el apoyo que requiere la familia, que ya ha sido contactada por el DIF Estatal. Se trata de otra víctima más del COVID, que enluta al gremio… TENDRÁ QUE ESPERAR o voltear a otro lado Susan Annie Muñoz Rodríguez, integrante de la Red de Mujeres Trans en Aguascalientes. Ella se ha mantenido como activista a favor de los derechos de la comunidad a la que representa como es la lésbico-gay. Se trata de una persona, no sólo educada y respetuosa, sino también preparada que la ha llevado a ganarse el respeto. Ese fue uno de los motivos por los que el PRD fijó su mirada en ella para proponerla ante la coalición PAN-PRD como precandidata a diputada federal por el Distrito 3, sin embargo, con eso de que va Paulo pues quedaría fuera, a menos que el dirigente perredista, Iván Sánchez Nájera, logre una negociación de espacios para “su gente” y le abran la posibilidad en algún distrito local, al menos, desde donde la comunidad LGBT+ podría ser escuchada… LE TOMAN LA PALABRA a la Coordinación de Movilidad taxistas que tienen y pueden acreditar de 30 a 35 años de antigüedad en el servicio, en el sentido de que las 200 concesiones que adjudicará en un proceso en marcha sean precisamente para los “ruleteros de toda la vida”; y es que mientras algunas asociaciones del gremio han argumentado no tener forma de comprobar la trayectoria en este oficio, otras, como la de los Taxistas Revolucionarios que preside Refugio Eudave Ortiz, salió ayer a decir que acepta el reto pues cuenta con elementos para demostrar años de servicio, de tal forma que las concesiones tendrían que apuntar hacia ellos… ANALIZA la Secretaría del Ayuntamiento de Aguascalientes si con la inminente creación de la Secretaría de la Familia se tendrá que hacer algún ajuste con el DIF Municipal, de acuerdo a lo comentado por el titular de esta dependencia, Jaime Beltrán Martínez… 40 MILLONES de pesos invertirá este año el Instituto de Educación de Aguascalientes para llevar a cabo 70 obras de mantenimiento menor en diferentes escuelas del Estado; la autoridad espera que este recurso estatal se vea complementado con un fondo federal en la materia… CONTINÚAN las negociaciones con las empresas del sector automotriz y de autopartes en la entidad en torno a la revisión contractual a favor de los trabajadores, informó el secretario general del Sindicato de la Industria Automotriz y Metalmecánica en Aguascalientes, Rogelio Padilla de León. Detalló que a la fecha llevan revisados el 20% de los incrementos salariales contractuales y están en pláticas con varias empresas. “El 80% aún no revisa y yo creo que esta semana cerramos otro 10% y para finales de febrero esperamos ya llevar aproximadamente el 70 u 80% de los contratos celebrados, toda vez que tenemos fechas diferentes en los contratos”. Afirmó que ha habido empresas que han respondido bien a pesar de las dificultades y están preocupados por darles a los trabajadores un incremento que venga a resarcir su poder adquisitivo y en algunos casos revisar algunas condiciones que vengan a beneficiar el bolsillo del trabajador, ya sea en beneficios o directamente en salarios y buscando los mejores esquemas de tal forma que las empresas puedan soportar esos incrementos y el trabajador salga beneficiado. Destacó que los porcentajes de incrementos que se han estado negociando fluctúan entre el 4 y el 6% en promedio… EL MÉDICO INFECTÓLOGO, Francisco Márquez Díaz, comentó que los trabajadores de la salud, particularmente los médicos, son los que más se mueven en México y ante la desatención que está haciendo el gobierno federal serán responsables de la muerte de personal de salud no vacunado al momento que se pudo hacer porque vacuna había, pero ellos decidieron no extenderlo al medio privado. “Es algo que la sociedad debe tener presente y si tenemos defunciones en personal de salud privado en parte ha sido por la desatención de nuestro sistema de gobierno hacia una población vulnerable”. Comentó que de parte del gobierno federal en Aguascalientes les dijeron que sí les van a poner la vacuna, pero no les dicen cuándo; asimismo, dijo que en el primer lote de vacunas que llegó a la entidad había biológico para poder vacunar al personal de salud privado a la par que las instituciones públicas, sin embargo, no les dieron esa oportunidad…