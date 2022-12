Todo parece indicar que la entrega de las obras de la Biblioteca Universitaria, así como del Museo de la Muerte de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, quedará pendiente…

PARA NADIE ES NOVEDAD, pues basta con abrir bien los ojos y ver cómo se ha diversificado el acento, la vestimenta y, en general, los perfiles de las personas que tratan de ganarse la vida en cruceros y camellones. También las vemos cargando chiquillos y desplazándose por otros espacios públicos de la ciudad, como plazas y jardines… CADA VEZ SE NOTA MÁS la presencia de migrantes centroamericanos y de países sudamericanos, quienes empiezan a asentarse en territorio estatal, luego de un penoso transitar por el territorio mexicano con la intención de alcanzar la frontera con Estados Unidos… EL GOPLE de la realidad obliga a estas personas a hacer de Aguascalientes su nuevo hogar, por tiempo indefinido. Se trata de un asunto que impacta en nuestra comunidad y que debe de atajarse ante la necesidad de que incluso familias completas están tratando de sobrevivir en la búsqueda de alimento y recursos económicos… ES DE LLAMAR LA ATENCIÓN que muchos de estos hombres y mujeres han buscado la manera de obtener ingresos con empleos sencillos, que en algunos casos se les ofrecen de buena gana por quienes desean auxiliarles… EN OTROS CASOS, se deben generar la oportunidad por ellos mismos, buscando hacer labores como mandados o lavando coches… MÁS ALLÁ DE ASPIRINAS que mitiguen el asunto mediante acciones bien intencionadas y altruistas por parte de la sociedad civil –como el hospedaje provisional o la entrega intermitente de alimentos o cobijas–, las autoridades de la ciudad y del estado tendrán que considerar este fenómeno social como un asunto que amerita análisis, planes y acciones… EN LOS DISCURSOS, el asunto de los derechos humanos y la capacidad de integrar a todas las personas al colectivo suenan bien y bonito. Lo mismo sucede con palabras domingueras, como solidaridad, hermandad y fraternidad. En los hechos, entrarle al toro por los cuernos representará recursos y decisiones que no suelen ser nada sencillos… PARA MUESTRA, lo que sucede en algunas ciudades del norte y otras “de tránsito” migrante, en las que el creciente reto que ya sobrepasa a las autoridades la pone en jaque… TODO PARECE INDICAR que la entrega de las obras de la Biblioteca Universitaria, así como del Museo de la Muerte de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, quedará pendiente, ya iniciada la gestión de Sandra Pinzón Castro como rectora de la institución de educación superior. Esto, ante la postrimería de la gestión de Francisco Javier Avelar González… Y ES QUE A LA ESPERA de que el rector rinda su último informe y se tome la protesta a la nueva rectora en el transcurso de los primeros quince días del mes de enero, con el primer día del año 2023, se activa el nuevo periodo de gestión. Estaremos atentos al relevo de timón en la UAA… “MÁS VALE PEDIR ‘RAITE’ que pedir perdón” sería el adagio que aplica perfectamente a la iniciativa de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal para ofrecer traslados a los conductores que se les puedan pasar las cucharadas en los festejos de fin de año… LA DEPENDENCIA INVITA a quienes se hayan excedido a dejar sus automóviles y llamar al 911 para que un agente policiaco le deje sano y salvo en su casa, con su familia y sin exponer a terceros a sufrir un percance vehicular, como los muchos que ya se acumulan en la temporada de posaditas que engloba el popular Maratón Guadalupe Reyes… DE ENTRADA, la iniciativa suena bien, al menos para su periodo de arranque, en el que pronosticamos que serán contados los que le tomen la palabra al secretario Manuel Alonso por factores como la desconfianza, la novedad, la falta de costumbre, el hecho de no estar enterados y hasta por la ‘penita’ que pudieran sentir los pocos ciudadanos conscientes de su estado etílico antes de levantar… LO QUE NADIE puede negar es que si todos los que no están en condiciones de conducir levantaran la mano antes de subirse al auto, faltarían cientos de elementos uniformados para sacarlos del apuro… CON LA NOVEDAD de que Juan Camilo Mesa Jaramillo, exrector de la Universidad Cuauhtémoc y rector de la Universidad Global University, dejó este último cargo para sumarse al proyecto del Gobierno Estatal… ASÍ FUE DIFUNDIDO por parte de la institución de educación privada al presentar como rectora a la maestra Teresa Delgadillo… DE LA FUNCIÓN de Mesa Jaramillo en el servicio público no se ha oficializado su destino, aunque muchos lo asumen en el Instituto de Educación de Aguascalientes, dado su perfil de gestión educativa… PERO LA RAZÓN fundamental es que se sabe que mantuvo cercanía en la asesoría de la estrategia educativa desde la construcción de proyecto para el arribo a la gubernatura de la mandataria Teresa Jiménez Esquivel… POR ÚLTIMO, cabe señalar que esta versión de poco fiar surgió el pasado 28 de diciembre, con la certeza de que en Día de los Santos Inocentes muchos se aprovechan de las inocentes palomitas al jugar bromas sobre anuncios, cambios de trabajo y demás… EL TIEMPO acomodará las cosas y pondrá a cada quien en su cargo público. Cuando sea oficial, se lo daremos a conocer… ANTES DE QUE TERMINE el año, un reconocimiento a las integrantes del Voluntariado del Instituto Mexicano del Seguro Social en Aguascalientes, de cuyas propuestas altruistas llevadas a la realidad dimos cuenta a lo largo de estos meses… PARA CERRAR BIEN Y BONITO EL 2022, llevaron a cabo una convivencia navideña para niñas y niños que radican en la colonia Lomas de Nueva York, al sur oriente del municipio capital…. LAS VOLUNTARIAS compartieron con más de 70 niñas, niños y adultos comida, bebidas calientes, bolos, juguetes, gorros, bufandas y piñatas. Además, se hizo entrega de ropa de invierno y despensas a diversas familias… LA DIRECTORA de esta Asociación Civil, Emma Delgado Reyes, invita a los interesados en realizar este tipo de labor a sumarse al Voluntariado del IMSS en Aguascalientes, que año con año también lleva a cabo el programa “Cafecito” en hospitales y coadyuva en la elaboración de prótesis artesanales para mujeres mastectomizadas, entre otros programas…