DE INICIO, es comprensible que la molestia invadió a quienes se quedaron varados o tuvieron dificultades para llegar a su destino la tarde y noche de ayer, como consecuencia del cierre de calles y avenidas en las inmediaciones de la FGE… PERO CON LA CABEZA fría, y poniéndonos en los zapatos de los ruleteros, es igualmente comprensible que la rabia y el dolor, pero sobre todo el cansancio de vivir en la zozobra, llevó a los trabajadores del volante a realizar una manifestación de tales dimensiones que el tránsito se desquició en varias arterias del centro oriente de la mancha urbana… BASTA CON VISUALIZAR que su fuente de ingresos, que consiste en prestar un servicio de transporte a la ciudadanía, muchas veces termina en un robo, golpes, o peor aún, con el riesgo de no regresar a casa… EL DURO GOLPE sufrió el gremio taxista al perder a uno de sus integrantes a manos de delincuentes que por robarle unos pesos lo asesinaron y abandonaron lo que generó una molestia tal que no se hizo esperar… NO FUERON POCOS los ruleteros que se dieron cita frente a la Fiscalía General del Estado para saber si era real la posible detención de alguno o algunos de los involucrados en el homicidio o no tenían presunto responsable en el lugar.… DE INICIO, los ánimos se calentaron porque la respuesta no llegaba, al menos no la esperada por los manifestantes… A LAS AUTORIDADES les faltó capacidad de respuesta para calmar las aguas y buscar respuestas con prontitud. Eso quedó claro. En ese tipo de circunstancias, cada minuto cuenta… AHORA SE ENTIENDE por qué tuvieron que tomar medidas más drásticas para ser escuchados en su demanda que haya más seguridad en toda la ciudad, pues hay zonas en donde se ha vuelto casi imposible que se brinde el servicio de transporte, ante el acecho a que se enfrentan de delincuentes de poca monta…, pero que por unos pesos, se atreven a quitarle la vida a los trabajadores de bien… EJEMPLOS HAN SIDO VARIOS y no se ha encontrado la política pública que permita reducir el índice de violencia y desintegración social enfocada en algunos puntos rojos de esta capital… SI BIEN LA TAREA debería ser conjunta y hacer valer, también para estos casos, el Mando Único, podría aprovecharse que hay nueva autoridad en el municipio de Aguascalientes, para que se giren instrucciones precisas que permitan reducir los hechos violentos y prevenir el delito como tal… VOZ CANTANTE DEL GREMIO de los ruleteros, la del presidente de AUGTEA, Óscar Romo Delgado quien calificó como un tema muy delicado lo ocurrido con el compañero ultimado, por lo que esperan que haya el apoyo inmediato… ÉL Y SUS REPRESENTADOS promoverán un diálogo de una manera urgente con las autoridades de seguridad pública… “NO PODEMOS esperar a que pasen más cosas y sigamos sumando delitos. Es tiempo de trabajar en bien de las diferentes agrupaciones a favor de la ciudadanía de Aguascalientes, si esto nos rebasa, al rato vamos a estar en un tema muy complicado”… AFIRMÓ QUE ENTRE este miércoles y jueves pedirán tener un diálogo con los responsables de la seguridad en el Municipio y en el Estado y esperan tener una respuesta inmediata… “TENEMOS QUE VER de manera preventiva y no esperar a que pasen estas cosas y podamos contrarrestar esta ola de violencia”… EN TEMAS PREELECTORALES, resulta que en el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), el empresario del ramo de seguridad no es el único al que le hacen el feo, sino que también hay quienes pintan su raya con los azules Jorge López y Antonio Martín del Campo, incluso de quien renunció al PAN, la senadora Martha Márquez… EL RECHAZO TIENE SU ORIGEN en extraños rumores de que podrían buscar ser aspirantes a candidatos de este partido rumbo a la gubernatura del estado… HAY QUIENES PENSARON que pudiera ser broma porque ayer fue 28 de Diciembre, Día de los Santos Inocentes… PERO ASÍ COMO la realidad supera la ficción, en la política las sorpresas siempre superarán lo esperado. Lo cierto es que el rumor no fue sólo de ayer, sino de días pasados… SEA UN CHASCARRILLO o un rumor fundado, lo cierto es que los morenistas de cepa están dispuestos a no permitir semejante sacrilegio… DONDE TODO ES MIEL sobre hojuelas es entre los hoteleros de la entidad, luego de la aprobación de la Ley de Ingresos del Estado para el año 2022 por parte del Congreso del Estado la semana pasada… Y ES QUE QUIENES conforman la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Aguascalientes, en voz de su presidente Gloria Romo Cuesta, se dijeron satisfechos tras la inconformidad manifiesta en conferencia de prensa sobre los cambios en cuanto al Impuesto sobre Hospedaje… LA INICIATIVA VERSABA que en lugar de pagos definitivos anuales iban a ser pagos definitivos mensuales, y originalmente, así quedó en la ley… ROMO CUESTA dijo que a pesar de ello, los legisladores complementaron los cambios a esta ley con algunas peticiones que los hoteleros hicieron, entre los que destacan el hecho de que puedan compensarse los saldos a favor generados por reservaciones que se pudieran cancelar… ESTO SERÁ UNA ALTERNATIVA para que el hotelero pudiera recibir ese pago indebido por cancelación de reservaciones de una manera inmediata haciendo algunos ajustes al siguiente mes, dando flexibilidad a la maroma… “ESO ES ALGO que los diputados no lo habían considerado y lo tomaron en cuenta gracias a la insistencia que estuvimos haciendo y compartiendo con ellos en todas las reuniones y las pláticas previas a la instalación de la última reunión que tuvieron para aprobar la Ley de Ingresos”…

