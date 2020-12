¿Y las concesiones? Preguntó ayer el líder estatal de taxistas, Humberto López Huerta al secretario general de Gobierno, Juan Manuel Flores Femat, durante la reunión sostenida con la intención de atender las inquietudes del representante de los trabajadores del volante ante el centenar de títulos pendientes de entregar.

El Frente Nacional por la Familia a través de su coordinador, Carlos García Villanueva dejó en claro que seguirán presionando insistentemente a los diputados locales para que sea legislada la iniciativa ciudadana que busca proteger la vida desde su concepción hasta la muerte natural en la entidad.

NO HUBO ESTRAGOS de consideración en Aguascalientes por el apagón que hubo a nivel nacional, –porque a Bartlet se le volvió a caer el sistema–, al menos en el sector salud, porque los hospitales cuentan con generador de energía, que se enciende ante cualquier eventualidad… POCO DURÓ EL JÚBILO en la Mañanera luego de que López Obrador anunció que ya no daría sus tradicionales conferencias matutinas; que la de ayer lunes, era la última y que en lo sucesivo, ya no se llevarían a cabo diario, solo los miércoles al mediodía; la decepción vino cuando aclaró que era una broma por el Día de los Inocentes… SE APROBÓ ayer, en sesión de la Comisión de la Juventud del Congreso, que preside el diputado Gustavo Báez Leos, la emisión de la Convocatoria Pública Abierta para elegir a dos integrantes del Consejo Estatal de la Juventud de Aguascalientes, órgano desconcentrado que acompaña y contribuye con la formulación de políticas públicas dirigidas a este sector social. Se designará a dos jóvenes, uno de ellos mujer y otro hombre, que acrediten reconocida trayectoria académica o social. Los elegidos durarán en su encargo dos años (del 1 de febrero de 2021 al 31 de enero de 2023) o en su caso, cuando rebasen el límite de edad establecido en la ley. Las bases de la convocatoria, pueden consultarse en la página oficial congresoags.gob.mx… SE FRUSTRÓ la tradicional colecta de juguetes que en estas fechas suelen llevar a cabo elementos de Protección Civil Municipal y del H. Cuerpo de Bomberos a favor de niños de escasos recursos. Y no será posible realizarse en esta ocasión debido a la pandemia de Covid-19. Durante años, los brigadistas se han organizado principalmente entre ellos y también con la ciudadanía para juntar el mayor número de obsequios a repartir de cara al día de reyes principalmente en comunidades marginadas en diferentes zonas de la ciudad, sin embargo, por la contingencia sanitaria, lo anterior no será posible esperando que en la siguiente edición tengan la oportunidad de llevar sonrisas a los infantes que menos tienen… De acuerdo al líder sindical, es necesario que pronto sean entregados a verdaderos merecedores de las mismas, toda vez que el servicio de transporte público de alquiler ya es insuficiente ante el aumento poblacional y la competencia que se da por medio de app digitales. Al final, la reunión concluyó con promesas de que los taxistas antes de que se termine el actual sexenio tengan la posibilidad de acceder a las mismas… cosa curiosa si recordamos que Morán Faz, el antecesor de Flores Femat, aseguró en 2018 que eso ocurriría antes de que concluyera el año…aquel año… PARADAS están las diversas empresas del sector automotriz en Aguascalientes, pero debido al periodo vacacional decembrino, según comentó el secretario general del Sindicato de la Industria Automotriz y Metalmecánica, Rogelio Padilla de León quien confirmó que será hasta el próximo lunes 4 de enero en que se reanudará la actividad al 100 por ciento en las distintas plantas del ramo. Asimismo, hizo votos porque el tema de la pandemia sea controlado y los trabajadores respeten las recomendaciones de las autoridades sanitarias para que al regreso de la actividad tras las vacaciones no haya contratiempos en la producción "Esperemos que el tema de la pandemia no crezca y no lleguemos a tener nuevamente un resguardo total. Esperemos que esto no se dé. Esperemos que nuestros trabajadores se hayan cuidado para que no nos vaya a llegar un nivel de contagio mucho mayor"… NO LOS SOLTARÁN. García Villanueva comentó que en las pláticas sostenidas con algunos legisladores, éstos le externaron que habrá de convocarse expresamente a un periodo extraordinario que esperan que no pase del 20 de febrero en que se supone que vence el plazo de los 60 días para que esta iniciativa ciudadana sea legislada. “No es un capricho de Carlos García Villanueva ni de un grupito, sino que esta iniciativa está respaldada por la ciudadanía en general en el Estado”. Negó que haya amenazas de parte de su agrupación, sin embargo, ante el proceso electoral en puerta, afirmó que aquellos legisladores que busquen la reelección o algún otro puesto de elección popular, el Frente por la Familia informarán a la ciudadanía quienes voten a favor o en contra de dicha iniciativa pro vida… ADVIERTE EL ISSEA que el consumo excesivo de bebidas alcohólicas disminuye la capacidad del cuerpo para hacer frente a enfermedades infecciosas, como el COVID-19. Destacó que la emergencia sanitaria ha generado algunos efectos no deseados, precisamente como el consumo excesivo de alcohol y la depresión. Las bebidas alcohólicas combinadas con factores como el estrés y la depresión generados por la pandemia, indudablemente ocasionan daños graves a la salud física, mental y social de los individuos y sus familias. Exhortó a la población a evitar consumir en exceso bebidas embriagantes, y reducir el riesgo de depresión o ansiedad. Aclaró que beber alcohol no elimina el coronavirus y en apoyo a estos estragos se cuenta la Línea Vive, al teléfono 449-977-7205 o a la Línea de la Vida de la CONADIC al 800-911-2000, que brindan apoyo psicológico gratuito…