VIRTUD AL INCREMENTO CONSIDERABLE en el número de contagios por el virus SARS -CoV 2 (Covid 19), así como en la ocupación hospitalaria que se detectó en el periodo comprendido del 8 al 16 de agosto, que orilló al gobierno estatal, a tomar medidas drásticas, para frenar los contagios, con cierre de negocios no esenciales, como cantinas, bares, centros nocturnos y demás establecimientos de venta y consumo de alcohol, en los que no se puede guardar la sana distancia, necesariamente hubo malestar entre los empresarios del ramo, ya que por lo pronto, tienen que cerrar las puertas durante 14 días, 14 días sin clientes, con la carga del pago de una nómina, pero lo más importante, sin riesgo de contagio del Covid. Aquellos espacios que tengan lugares abiertos, como terrazas y donde haya flujo de aire natural, podrán abrir las zonas de terraza, siempre y cuando se garantice la sana distancia. En cambio los restaurantes podrán seguir con sus actividades porque se consideran esenciales, pero deben seguir al pie de la letra las medidas preventivas como flujo de aire natural y sana distancia de 1.5 metros. Con el cierre de lugares de venta de alcohol, que son socorridos por los jóvenes, se corre el riesgo de que los chavos, que no van a dejar de alcoholizarse, lo hagan en casas o en sitios donde puedan concentrarse los amigos. Obviamente no guardan la sana distancia con riesgo de contagio inminente, por tanto, es fundamental la responsabilidad de la sociedad, de lo contrario, de poco o nada servirá el cierre de antros y bares. Si se reúnen dos o cuatro amigos, el problema no es tan grave, y sí lo es, cuando lo hacen 10 ó 20, que por supuesto no usarán cubre bocas, pero sí esparcirán gotículas de saliva al hablar, reírse y cantar, si su diversión se complementa con “gorgoritos”. Entonces, seamos responsables y actuemos con conciencia, en beneficio de los demás y propio. Y en cuanto a la responsabilidad sanitaria de los municipios, tendrán que verificar las condiciones en que operan las academias de belleza, las deportivas, funerarias, baños públicos, boliche y billares, casas de huéspedes, centros de espectáculos, circos, comercio informal de alimentos en la vía pública, estacionamientos, hoteles, peluquería y salones de belleza, etc… Y AÚN EN LA PEOR ETAPA de la pandemia en Aguascalientes, ayer la Secretaría de Salud Federal, nos regresó al Semáforo Naranja, lo que confirma que el Rorro Gatell, no da una… Y MIENTRAS FUNCIONABAN anoche en calles del centro, del norte y de prácticamente todos los puntos cardinales de la ciudad antros, bares y cantinas, la Guardia Sanitaria presumió, desde Palacio de Gobierno, fotos de los negocios que ellos visitaron para comprobar que habían cumplido cerrando sus cortinas. De seguro que les costó mucho trabajo y otro tanto de gasolina, porque dicen, solo dicen, que había más negocios de alcohol abiertos que cerrados, pero de los que operaban solo dos fueron multados por aproximadamente 20 mil pesos; una bicoca… NADIE QUEDÓ CONTENTO en el PRI; y ¿cómo va a ser si el dirigente Herminio Ventura y el delegado del Comité Ejecutivo Nacional, Hugo Contreras, han tomado medidas unilaterales?, el turno ahora fue para otros ex integrantes del Comité Directivo Estatal, a quienes sin decir agua va, es decir, sin darles las gracias por su participación, simplemente se les relevó ayer y de inmediato tuvieron que desalojar los cajones de sus escritorios para poner “patitas en la calle”; aunque hubo quienes lograron salvarse y quedaron dentro de la nómina, aunque con cambio de oficina y encargo; a otros se les dio “trabajo político” al crear, nadie supo con qué fin, áreas que ni siquiera existían, como la de Asuntos Migratorios y de Relaciones Públicas; la pregunta de varios de los citados ayer por la mañana, fue ¿para qué esas secretarías de partido?, pero en fin, el chiste es simular trabajo. En donde alcanzaron al fin a dar un tino, fue al nombrar secretarios adjuntos a la Presidencia, es decir, estarán a la derecha o a la izquierda, nadie sabe hacia dónde avanzará este Revolucionario Institucional, que lejos quedó de ser revolucionario, pues Pilar Moreno, que fue puesto en la banca durante unos meses, ahora regresó para trabajar a un lado de Herminio Ventura, al igual que la regidora Citlalli Rodríguez, que seguramente tienen amor al partido, pero van por más que una secretaría adjunta y previo a la selección de abanderados para el proceso 2021, es de dudarse que sea un amor taaan puro… LA PARIDAD DE GÉNERO SERÁ UNA OBLIGACIÓN para el Estado por ley, afirmó el perredista Jorge Saucedo Gaytán, luego de que se han presentado diversas iniciativas para el mejoramiento de las leyes en materia de equidad y paridad de género y celebrando que la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales hayan aprobado reformas en la materia. Detalló que tras el proceso de cabildeo solicitó varias adecuaciones en el Principio de Paridad y Equidad entre Mujeres y hombres en el Artículo 8° de la Constitución Política local. Por lo que el dirigente del PRD, Iván Sánchez Nájera apeló al compromiso de la LXIV Legislatura de Aguascalientes para que estas reformas sean atendidas en el Pleno durante el Periodo Extraordinario de Sesiones pactado para el próximo 3 de septiembre. Con el objeto de no tardar más en este tema que representa una deuda histórica que el país tiene con las mujeres en la función pública y la participación política… ALARMANTES resultan las cifras de contagios por COVID-19 entre el personal de salud a nivel nacional, de acuerdo a las autoridades de la Secretaría de Salud, corresponde a un total de 97 mil 632 trabajadores de la salud, siendo el 60% mujeres, de los cuales 42% corresponde a enfermeras, 28% a otros trabajadores de la salud, 27 médicos, 2 laboratoristas y 1 dentista. Apuntó que de éstos 97 mil 632 casos, han fallecido 1,320, 70% hombres, en los rangos de 55 a 64 años de los cuales predominan en el 49% el personal médico, 30% dentistas y 1% laboratoristas. En el marco de la conferencia de prensa del Colegio de Médicos, el especialista Alfonso Martínez Hernández, quien es secretario del Colegio de Médicos Internistas de Aguascalientes, apuntó que en Aguascalientes se tiene una cifra mayor a los 350 trabajadores de la salud infectados y ante esa circunstancia, no están exentos también de ser vulnerables ante una condición de contagio no predecible…