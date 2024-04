Después de un inicio prometedor, algunos comerciantes han expresado su preocupación por una menor afluencia de compradores en comparación con ediciones anteriores del magno evento…

Ultiman detalles para el desfile del Día Internacional del Trabajo que tendrá lugar este miércoles 1º de mayo, así lo dijo el secretario general de la FTA, Alfredo González González…

CON MOTIVO DEL DÍA del Niño y el regreso a clases, el pastor de la Diócesis, Juan Espinoza Jiménez, hizo un llamado especial por los niños y jóvenes de Aguascalientes y de todo el país, a quienes consideró como el presente y futuro de la nación. Encomendó a la Virgen de la Asunción la tarea de guiar a los estudiantes para que concluyan con éxito el año escolar… A UNA SEMANA para el cierre de la FNSM la expectación se mezcla con cierta aprehensión entre los comerciantes locales. Después de un inicio prometedor, algunos comerciantes han expresado su preocupación por una menor afluencia de compradores en comparación con ediciones anteriores del magno evento. La Feria, conocida por ser un espacio de cultura, entretenimiento y comercio, ha sido un pilar económico en la región durante décadas. Sin embargo, este año, las ventas parecen fluctuar de manera inesperada para muchos empresarios. Algunos atribuyen este descenso en la afluencia de compradores a factores como la situación económica actual y la competencia de nuevas formas de entretenimiento… POR CIERTO QUE el personal del antro “El Ruidoso” descartó la posibilidad de que hubiera personas armadas en el establecimiento, ya que sería imposible sortear los tres filtros de seguridad con los que cuentan: el primero está integrado por policías que revisan a las personas que ingresan; el segundo está compuesto por un detector de metales; y uno más que consiste en revisión corporal. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de seguridad y de una detonación que se realizó al aire por parte de los elementos en aras de disuadir la riña, el altercado obligó al cierre del establecimiento, que albergaba alrededor de 400 a 450 personas en el momento del incidente. El empresario del lugar expresó su tristeza por la situación, ya que, en los 13 años de operación del establecimiento, nunca se había presentado ningún incidente. Por lo anterior, anunció planes para reforzar la seguridad del lugar, aunque la clausura actualmente impide su operación y se desconoce el alcance de las repercusiones legales. «Estamos tristes, desilusionados y enojados por unas cuantas personas que echaron a perder el trabajo de años», expresó, quien también anunció acciones legales contra los responsables del altercado. Finalmente, pidió a la población no dejar de acudir a la FNSM que garantiza seguridad y diversión sana a sus visitantes… YA ULTIMAN DETALLES para el desfile del Día Internacional del Trabajo que tendrá lugar este miércoles 1º de mayo, así lo dijo el secretario general de la Federación de Trabajadores de Aguascalientes, Alfredo González González. El líder cetemista en la entidad comentó que en días pasados tuvieron una reunión previa organizada por la Secretaría General de Gobierno, donde se congregaron líderes de distintas organizaciones para coordinar detalles del desfile conmemorativo. Señaló que desde el año anterior se acordó una rotación en la organización del evento, asegurando equidad entre las participaciones de las diferentes agrupaciones sindicales. Resaltó la importancia del respeto entre las organizaciones y la necesidad de manifestarse de manera ordenada y pacífica. En este sentido, subrayó que la Federación de Trabajadores de Aguascalientes promueve la libertad de expresión de sus sindicatos afiliados, siempre y cuando se haga de manera respetuosa y constructiva. González González indicó que cada sindicato tiene libertad para expresar sus demandas a través de lonas y manifestaciones durante el evento y en el caso de la FTA, se espera la participación de alrededor de diez mil trabajadores afiliados, destacando el compromiso de la Federación con sus miembros y viceversa. Finalmente, dijo que el desfile está programado para iniciar a las 9 de la mañana del próximo miércoles, y previamente a las 8:30 de la mañana tendrá lugar los honores a la bandera y la participación de contingentes sindicales, que encabezará la gobernadora Tere Jiménez Esquivel. González enfatizó la importancia de que las demandas de los trabajadores sean escuchadas y tomadas en cuenta por las autoridades correspondientes… QUE URGE UN NUEVO hospital del ISSSTE en la región, expresó el secretario general de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) en Aguascalientes, Normando López Meixueiro, destacando la importancia de poner atención en la infraestructura médica para evitar desfases y garantizar la capacidad necesaria para atender a la población. «Nos hemos cansado de estar yendo y viniendo», expresó López Meixueiro, enfatizando la necesidad de acciones concretas para mejorar las condiciones hospitalarias en Aguascalientes. Señaló que el actual hospital está desfasado y carece de la capacidad requerida, lo que implica una insistente preocupación por parte del sindicato y la comunidad en general. El líder sindical reconoció el apoyo brindado por la gobernadora Tere Jiménez, destacando su labor tanto en México como en Aguascalientes para promover la construcción de un nuevo hospital. Afirmó que, con las reservas disponibles, se planean realizar modificaciones en las clínicas municipales para garantizar una atención médica adecuada en los diferentes municipios, evitando así desplazamientos innecesarios. López Meixueiro recordó que se había mencionado la posibilidad de construir un nuevo hospital para este año, pero hasta el momento no se ha obtenido una respuesta positiva. No obstante, aseguró que continúan ejerciendo presión y esperan obtener resultados favorables en el futuro cercano. Al ser cuestionado sobre la posible interferencia de las elecciones en este proceso, el líder sindical aseguró que se tomaron las medidas necesarias para evitar cualquier inconveniente, garantizando la transparencia y el consenso entre todas las partes involucradas. «Para nosotros, precisamente para no intervenir en las elecciones, se tomaron esas reservas y se aprobó para que no hubiera problema», afirmó López Meixueiro, subrayando el compromiso del sindicato con el bienestar de la comunidad y la mejora de los servicios de salud en el estado… SOBRE LA INICIATIVA en curso de instalar cámaras de videovigilancia en taxis, un proyecto piloto llevado a cabo por el municipio en cuatro o cinco unidades, habló el coordinador general de Movilidad, Ricardo Serrano Rangel. Aclaró que la prioridad actual para ellos es reactivar la mesa de seguridad y transporte público, enfocándose en la reintegración del sistema GPS en los taxis. Además, indicó que, aunque la propuesta de las cámaras proviene del C4 Municipal, eventualmente la CMOV tendrá que evaluarla para determinar el mecanismo más efectivo….