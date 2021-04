Campañas cortas y desaprovechadas son las que se llevan a cabo en la entidad, pues pocos son los candidatos que se han movido los casi 15 días de proselitismo que ya deberían llevar o en el caso de los aspirantes a diputados federales, ya van por el mes y nomás no generan interés.

En mesa redonda, integrantes de la Federación de Trabajadores de Aguascalientes se reunieron para ponerse de acuerdo sobre la conmemoración del Día Internacional del Trabajo este viernes 30 de abril. La CROM, por su parte, llevará a cabo un foro con candidatos invitados.

HAY NIVELES. Hasta hace unos meses, Estados Unidos el único que alertaba a su población de no viajar a Aguascalientes, primero por el tema de seguridad, pues está rodeado por estados de riesgo como son Zacatecas y Jalisco, luego por el tema del COVID-19, pues esta entidad llegó a estar en los lugares medios en cuanto a contagios y mortalidad a nivel país. Pero ahora resulta que por ser altamente contagioso por el SARS-CoV-2, las autoridades del municipio de Loreto, Zacatecas, también han advertido de los riesgos de contagios que en hay en esta tierra y pidió a sus ciudadanos, evitar viajar a esta capital hasta que las cosas mejoren… CAMPAÑAS CORTAS Y DESAPROVECHADAS son las que se llevan a cabo en la entidad, pues pocos son los candidatos que se han movido los casi 15 días de proselitismo que ya deberían llevar o en el caso de los aspirantes a diputados federales, ya van por el mes y nomás no generan interés. Mucho tiene que ver la logística, pero también las relaciones públicas que a estas alturas pocos ejercen y creen que basta una rueda de prensa o decenas de boletines, cuando la ciudadanía está apática en gran medida, de escuchar más discursos políticos. Uno que otro se ha dedicado a caminar los distritos que pretenden representar, ya sea por vez primera o por reelección. El tema aquí es que quienes se han atrevido a gastar la suela, no lo hace con las medidas de protección suficientes como lo marca el protocolo sanitario, de ahí que cuando “se les chispotea” abrazan y besan a la gente que les asegura simpatiza con sus propuestas. Y en esto la Guardia Sanitaria lo deja a la responsabilidad del promotor y del receptor, es decir, del candidato y el ciudadano que lo recibe… ALGO QUIERE Jesús Rangel de Lira. Hace todavía un par de meses se decía morenista y buscaba acercamientos para ser candidato a algún cargo de elección popular, el que le quisiera dejar la dirigencia local o nacional, pues inclusive se registró como aspirante a la candidatura por la Presidencia Municipal de Aguascalientes, pero como siempre se advirtió que eso ya estaba “amarrado”, de pronto el ex priista y ex petista, no se sabe si ex morenista, resultó que salió a alabar el proyecto del PAN en cuanto al tema del agua y ahora se desgarra las vestiduras contra los del partido marrón… SE FROTABAN LAS MANOS ante la impugnación de la etnia Chicahual en contra del diputado federal panista del Distrito 1, Javier Luévano, ahora aspirante a la reelección al cargo, como legislador plurinominal, pero de ahí no pasará pues trascendió que es poco probable que le quiten la candidatura y la impugnación de los Chicahuales no prospere, ya que el hecho de que no le reconozcan como tal, no es prueba fehaciente para retirarle la candidatura. Pero además, de prosperar la impugnación con los argumentos que se presenten y el Tribunal Electoral Federal decida quitarle la candidatura, en Aguascalientes no habrá movimientos con otros candidatos, toda vez que la dirigencia nacional de su partido, el PAN, lo registró como aspirante a una plurinominal, pero por la II Circunscripción… EN MESA REDONDA, integrantes de la Federación de Trabajadores de Aguascalientes se reunieron para ponerse de acuerdo sobre la conmemoración del Día Internacional del Trabajo este viernes 30 de abril. Alfredo González González, dijo que se tendrá un acto a las 11 de la mañana donde estarán presentes 15 integrantes de la FTA, algunos de los cuales habrán de tomar la palabra planteando demandas, peticiones y denuncias del movimiento obrero en el Estado. “No podemos dejar sin conmemorar esta fecha tan importante para el movimiento obrero mundial, no lo podemos dejar de lado, va a haber igualmente mantas como en el desfile y es lo que vamos a hacer verbalmente, todas aquellas demandas, denuncias y peticiones, las vamos a hacer y le vamos a dar seguimiento, buscando el respaldo con la autoridad”. Afirmó que dicho evento se realizará bajo los protocolos sanitarios que indica la autoridad de salud a fin de evitar contagios por COVID-19… CON UN FORO, la CROM, por su parte, anunció la realización del Foro Laboral titulado “Retos y Compromisos del Ámbito Laboral en la Ciudad de Aguascalientes” a realizarse el sábado 1º de mayo ante la imposibilidad de hacer el tradicional desfile de trabajadores. “Los trabajadores no desfilaremos dadas las restricciones sanitarias, sin embargo, en la CROM hemos dispuesto que no nos quedaremos de brazos cruzados y hemos solicitado la participación de los candidatos a la presidencia municipal de Aguascalientes para que, en un evento único, quienes buscan ser alcaldes y alcaldesas de la ciudad, nos hablen claro y de frente, y nos informen qué es lo que cada uno propone hacer, desde el ámbito de competencia del ayuntamiento, a favor de los trabajadores y de sus familias”. Jesús Enrique Ramírez Pérez comentó que dicho evento tendrá lugar en el Hotel Aguascalientes a partir de las 9:30 de la mañana, sin embargo, también habrá transmisión vía redes sociales… EN PREFESTEJO por el Día del Niño, elementos de la Policía Estatal, realizaron en calles del municipio de Pabellón de Arteaga, un desfile conmemorativo en el cual participaron carros alegóricos con personajes de Disney, quienes en su paso obsequiaron dulces y juguetes a los asistentes. El titular de la SSPE, Porfirio Sánchez Mendoza, detalló que fueron elementos de la Unidad Intermunicipal de Prevención del Delito, quienes coordinados bajo el esquema del Mando Único, lograron que los menores disfrutaran de ese evento. “La proximidad con la sociedad es un tema al que se le está dando una especial atención, con la finalidad de fortalecer la confianza que los aguascalentenses tienen en las corporaciones de seguridad”, resaltó… SANITIZACIÓN “PATITO”. Alerta el área de Regulación Sanitaria, de la presencia de supuestos prestadores de servicios especializados en la sanitización de viviendas que aprovechan el descuido de las personas que de buena fe les permiten ingresar a sus hogares, sin embargo, se trata de estafadores. Octavio Jiménez Macías, recomendó cerciorarse que los trabajadores que ofrezcan acciones de desinfección porten a la vista el gafete que los acredite como tales, mismo que debe de contener el domicilio físico del negocio, teléfono y fotografía del empleado, de lo contrario, y en caso de que se nieguen a identificarse o al observar algo inusual, deberán de dar parte al número de emergencias 911…