TRAS SU TOMA DE PROTESTA como presidenta municipal de Aguascalientes, Cecilia López Ortiz, dijo en entrevista que en estos 45 días en que estará al frente de la administración municipal se enfocará a preparar la entrega-recepción al alcalde electo, Leonardo Montañez Castro… “YA TUVIMOS ACERCAMIENTO con él, hemos platicado, pero tenemos que ver con más profundidad sobre todo su equipo de transición con quien vamos a trabajar para ir entregando este municipio”… PERO NO TODO es miel sobre hojuelas en esta vida y no todas las transiciones son suaves y planchaditas… EN LA SEMANA que terminó, las aguas continuaron muy movidas en el PRI, y parece que así van a seguir por varios días más… DISTINTOS PERSONAJES se incorporaron a la tragicomedia, expresando su deseo de -usted lo adivinó- postularse para ser presidente o presidenta del Comité Directivo Estatal del Revolucionario Institucional… LOS INTERESADOS TENDRÁN que respirar profundamente y seguir la máxima de Kalimán de “serenidad y paciencia”, pues sus inquietudes tendrán que esperar por lo menos un año, una vez que termine el próximo proceso electoral, del que saldrá el próximo gobernador o gobernadora de Aguascalientes… A QUIENES NO LES QUEDA de otra sopa más que “calmar sus ansias de novillero” es a Tagosam Salazar, Citlalli Rodríguez, Elsa Landín, Lucy Armendáriz y Rogelio Ramírez, por mencionar algunos… LA NOTICIA AMARGA para ellos y para buen número de tricolores, es que aunque critiquen, hablen mal y aseguren que la militancia tricolor no quiere a Antonio Lugo Morales, pues ¿Qué creen?, él y Leslie Atilano Tapia, obtuvieron una prórroga a la vigencia de sus encargos en la presidencia y secretaría general del Directivo Estatal del PRI… QUIERAN O NO, si todos aquellos que aspiran a tomar el timonel del partido se manifiestan “institucionales”, tendrán que trabajar de la mano con dicha dupla, si es que quieren seguir el mismo barco tricolor… EL NOMBRAMIENTO de ratificación provisional, la emitió el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, una vez que venció el plazo estatutario de la actual dirigencia que fue el 26 de este mes, y por considerar que no es momento de que haya elecciones internas y se espera tener organización una vez que inicie el periodo electoral 2021-2022 en octubre de este mismo año… DONDE NO CANTAN MAL las rancheras y continúan los dimes y diretes en espera de que sea emitida la convocatoria para el cambio de la dirigencia estatal, es en el PAN… RESULTA QUE cada vez más azules se suman a la petición de que Gustavo Báez debe aceptar que su periodo terminó y ceder la silla a quien le corresponda… COMO CONEJOS sacados de la chistera de un mago, aparecen uno tras otro los militantes interesados en postularse… EL QUE SIGUE SONANDO sin debilitarse es Javier Luévano, fallido indígena chicahual quien ahora está a punto de ser ex diputado federal… QUIENES DE PLANO ya tiraron la toalla, o al menos, dejaron de moverse son Ahmed Franco y Max Ramírez. En su momento, ambos manifestaron su intención… PARA PONERLE más pimienta al guisado, en días pasados, la diputada Gladys Ramírez destapó a la también representante popular local, Paloma Amézquita, aunque ella no ha dicho sí o no… TODO ESTO es parte del juego que consiste calentar el ambiente para cuando salga la convocatoria y este sainete llegue a su final… TODO TIENE SU FINAL, y sólo un par de días le quedan a Aldo Ruiz al frente de la delegación de la Secretaría de los Programas Sociales de la Federación… SERÁ EL PRÓXIMO MARTES cuando le ceda silla y escritorio a la morenista, Nora Ruvalcaba Gámez… SI BIEN EL TODAVÍA funcionario recibió una cátedra y un reto mayúsculo al encabezar el reto de la vacunación en la entidad, habrá quien diga que “no por mucho madurar, amanece más temprano”… ESTO, EN RELACIÓN a que desde hace algunas semanas, también se le ha hecho notar como posible aspirante a la candidatura por la gubernatura para el 2022… SI BIEN ALDO HA ACLARADO que la invitación recibida fue para ocupar un alto cargo en la dirigencia morenista, habrá que esperar el cambio de estafeta y que se acomode la carreta, para ver la nueva función del todavía “superdelegado” y el arribo de Ruvalcaba…