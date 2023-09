“El que pega primero pega, pega dos veces”, dice la máxima que tal parece no se aplicará en el proceso electoral del Consejo Coordinador Empresarial, al no tenerse registros formales de candidaturas para suceder a Raúl González Alonso.

PÉRDIDAS ANUALES por 95 mil millones de pesos, equivalentes a cerca de 5 mil 600 millones de dólares al año son las que registra el transporte de carga derivadas de las acciones del crimen organizado, señaló el asesor financiero Gerardo Sánchez Herrera, quien precisó que el 70% de las mercancías e insumos que se comercializan en el país, se mueven por carreteras. Afirmó que el robo de insumos y materias primas repercute en el costo de un producto final y lo paga el consumidor a final de cuentas. Dijo que las mercancías más robadas son hidrocarburos, productos de limpieza, medicamentos, material de curación, ropa, calzado y un 10% de estos robos son abarrotes. Señaló que de acuerdo con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, de 5 empresas que cubrían la cobertura del transporte de carga al inicio de este año, hoy solamente 2 aseguradoras brindan este servicio de asegurar los transportes de carga, debido al alto costo y también al riesgo que ocasiona que estos transportes de carga anden por las carreteras del país día con día. “En promedio se roban 49 transportes de carga de estos automóviles pesados en las carreteras al día”. Comentó que esta situación afecta al empleo, a las inversiones y al turismo. “Ojalá podamos tener una mejor seguridad en las carreteras al autotransporte para que las materias primas e insumos no impacten tanto al bolsillo del consumidor final”… “EL QUE PEGA PRIMERO PEGA, PEGA DOS VECES”, dice la máxima que tal parece no se aplicará en el proceso electoral del Consejo Coordinador Empresarial, al no tenerse registros formales de candidaturas para suceder a Raúl González Alonso, luego de que se diera apertura al periodo de registro de planillas. Hasta este miércoles, el proceso se mantenía en ascuas, con todo y que la fecha límite de registro vence el 9 de octubre. Lo que se conoce al momento es que hay un proceso de diálogo con los diferentes dirigentes de las asociaciones empresariales para que pueda surgir la tan anhelada unidad empresarial y se tienen en este momento identificados tres grupos que estarían en condiciones de sumarse a esta iniciativa, aunque naturalmente esto implica el sacrificio de una de las cartas más fuertes… NO IR AL IMSS-BIENESTAR. Por cierto, el empresariado respaldó la decisión de que Aguascalientes conserve la administración de los hospitales bajo su control y no se adhiera al esquema federal. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Raúl González Alonso, afirmó que las políticas públicas estatales en materia de salud están retomando un buen rumbo con esta decisión. Comentó que anteriormente las autoridades de salud locales tuvieron una equivocación muy desafortunada al decidir adherirse al modelo del Insabi, cuyo esquema fue descontinuado a sólo unos días de haberse anunciado la incorporación de Aguascalientes. Señaló que la infraestructura hospitalaria es un bien valioso para la sociedad, destacando instalaciones estatales como el Hospital Hidalgo, el Tercer Milenio, el de la Mujer y otros ubicados en diversos municipios. Consideró que sumarse al sistema de IMSS-Bienestar habría sido un error, ya que el sistema federal está prácticamente en ruinas, y se debe aspirar a progresar, no a retroceder… UN LIBRO en colaboración con la Universidad Autónoma de Aguascalientes y el Gobierno de la ciudad que ofrece una perspectiva única de la fundación de la ciudad desde la visión de las mujeres que contribuyeron a su establecimiento, será presentado en el marco de la celebración del 448 aniversario de esta capital, anunció el alcalde Leo Montañez. El libro, resultado de más de un año de trabajo conjunto con el Departamento de Historia de la UAA, busca arrojar luz sobre la historia de la fundación de Aguascalientes desde la perspectiva de las mujeres, a menudo olvidadas en los relatos históricos. Se mencionan nombres como María Islas y Juana de la Torre, esposa de Juan de Montoro, quienes desempeñaron un papel fundamental en la fundación de la ciudad. El proyecto se basa en una sólida investigación científica que ha recurrido a datos del Archivo Histórico de Zacatecas, del Archivo Histórico de Jalisco y del Archivo Histórico de Aguascalientes. El libro abarcará el período desde 1575 hasta 1600, explorando eventos como la guerra chichimeca y la evolución de la población en la región… CERRARÍAN 10 POZOS, comentó por otro lado el alcalde e indicó que ello se analiza en función de su baja producción y a los elevados costos operativos. Aclaró que, aunque los cuerpos de agua tienen una capacidad limitada, operarlos resultaría demasiado oneroso. Destacó que el principal reto no es precisamente la falta de agua, sino las considerables pérdidas que presenta la red de distribución. De cada 100 litros de agua, al menos 50 se desperdician a causa del mal estado de las redes. Con el objetivo de hallar soluciones, el Municipio está considerando alternativas para rehabilitar la infraestructura hídrica sin tener que romper el concreto. Montañez compartió que la Embajada de Israel propuso esquemas de rehabilitación de redes, permitiendo realizar trabajos de hasta 400 metros en sólo dos o tres horas. Además, se encuentra en evaluación un posible convenio con la empresa Asterra y con un satélite japonés, con el fin de detectar las áreas con mayores pérdidas y efectuar inversiones de manera estratégica… EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA, la Coordinación General de Movilidad informó que, en el último año se inauguró la terminal de Cactus en el oriente, con una inversión de más de 60 millones de pesos. Además, mencionó la incorporación de camiones nuevos con una inversión de 75 millones de pesos y un subsidio al transporte por más de 260 millones de pesos para evitar aumentos en las tarifas… LA COMISIÓN DE RECREACIÓN y Deporte del Congreso delineó su plan de trabajo para el último trimestre del año. La prioridad será fortalecer la cultura física y el deporte en la entidad mediante programas y políticas públicas en colaboración con la autoridad deportiva estatal y municipal…