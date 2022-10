Nadie entra a la oficina de la flamante titular del Instituto del Migrante, Natzielly Teresita Rodríguez Calzada, si antes no entrega su celular a la secretaria, denuncian.

Hasta por 19.7 millones podrá endeudarse el Gobierno Municipal de Calvillo de aquí a que termine el año. La luz verde la dio ayer el pleno legislativo al aprobar por mayoría el dictamen de la Comisión de Vigilancia para reformar su Ley de Ingresos.

HOY INICIAN los 46 Rosarios a la Virgen de Guadalupe, ejercicio que terminará el 12 de diciembre cuando se celebra el Día de la Virgen de Guadalupe, considerada la patrona de México y Emperatriz de América Latina. El origen de esta devoción es muy antiguo. Data del siglo XIX. En sus inicios, se comenzaba esta Devoción con una verbena en el Jardín del Santuario. ¿Por qué 46 rosarios? Es un número simbólico para representar el número de estrellas impresas en el manto de la imagen de Guadalupe. La devoción se conserva hasta el día de hoy y se organizan por colonias y calles en coordinación con las parroquias con imágenes que son bendecidas para que vayan a casas diferentes cada día… La luz verde la dio ayer el pleno legislativo al aprobar por mayoría el dictamen de la Comisión de Vigilancia que resolvió la iniciativa de reformas a la Ley de Ingresos del Municipio para el Ejercicio Fiscal del 2022, la cual turnó el propio Ayuntamiento. Con esto, el Municipio de Calvillo ya puede gestionar los servicios financieros con cualquier institución de crédito integrante del Sistema Financiero Mexicano que ofrezca las mejores condiciones de mercado, hasta por la cantidad de 19 millones 700 mil pesos, a la cual se podrá adicionar hasta el 0.15% del monto que se autoriza, para destinarse a los costos y gastos relacionados con la contratación de los financiamientos, así como a los fondos de reserva que deban constituirse, en términos de lo dispuesto en la Ley de Disciplina Financiera de las entidades Federativas y de los Municipios… LLEGARÁN TEMPRANO, en pleno viernes, los diputados de esta Comisión de Vigilancia para recibir los proyectos de leyes de ingresos para el 2023 por parte de los 5 Municipios faltantes. El punto de reunión será el Salón «Aquiles Elorduy García», y van al grano, pues iniciarán con el Ayuntamiento de Aguascalientes, que tendrá 15 minutos para exponer lo necesario y dar paso a las autoridades de Pabellón de Arteaga, luego Calvillo, Rincón de Romos y El Llano; es decir, antes de las 10 de la mañana habrán despachado a los alcaldes… EL HOMENAJE PÓSTUMO que se rendirá al Dr. Alfonso Pérez Romo vendrá más tarde, al filo del mediodía en el Vestíbulo del Palacio Legislativo, y es organizado por el diputado Arturo Piña… NADIE ENTRA A LA OFICINA de la flamante titular del Instituto del Migrante, Natzielly Teresita Rodríguez Calzada, si antes no entrega su celular a la secretaria, denunció el coordinador de la Casa Migrante, “Camino a la Vida”, Cuitláhuac Pavel Cardona Vargas. El activista lamentó la manera como inicia el organismo recién nacido en el gobierno de Tere Jiménez, pues la titular está dando muestras no sólo de falta de sensibilidad con la población migrante que está de paso por Aguascalientes sufriendo infinidad de necesidades, sino también de desconfianza a quien pretende acercarse a ella, que es servidora pública. Vamos, dijo, “ni en la Fiscalía General del Estado nos hacen eso. La secretaria de quien fuera la candidata rosa a gobernadora no deja ingresar a su oficina si no le entregas el teléfono”… EL CHOQUE DE LA PIPA y el tren también inspiró al diputado Juan Luis Jasso, quien ayer, en la sesión del pleno legislativo, sometió a consideración la aprobación de la iniciativa ante el Congreso de la Unión con proyecto de decreto, por el que se adiciona el párrafo cuarto al artículo 31, se reforma el artículo 59 y se adiciona la fracción IV recorriendo las subsecuentes de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario. El objetivo es determinar la obligación de los titulares de las concesiones a instalar y dar mantenimiento a las señalizaciones luminosas, sonoras, barreras y semáforos de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana aplicable, así como establecer una sanción significativa a quienes incumplan con ello, independientemente de la responsabilidad que pudieran llegar a tener los conductores de los vehículos involucrados, puesto que los accidentes que se registran se deben a la falta de las medidas de seguridad que generan cuantiosos daños materiales y cobran en algunos casos la vida de personas… COSTARÁ MÁS ESTE AÑO festejar la tradición del Día de Muertos para los mexicanos, dado que 94 de cada 100 acostumbra comer pan de muerto, el cual, en esta ocasión, elevó su preció de manera sustancial, señaló el asesor financiero Gerardo Sánchez Herrera. Asimismo, dijo que el 63.5% de la población está acostumbrada a estos festejos mediante la visita a un camposanto, un cementerio o a poner algún altar en su casa; el 2.5% de la población festeja el Halloween, el 27.4% celebra ambas festividades y solamente el 6.6% de la gente en México y en Aguascalientes no festeja ninguna de estas dos fiestas para recordar a los que ya se nos adelantaron… SE FUE AL TIANGUIS DE LOS MUERTITOS, por cierto, la regidora presidenta de la Comisión de Control Reglamentario, Espectáculos, Mercados y Estacionamientos, Jacqueline Azcona Ramírez. La vuelta sirvió, dijo, para supervisar que las actividades se lleven a cabo en un entorno de orden y seguridad para comerciantes y visitantes. No fue sola, se llevó al titular de Mercados, Estacionamientos y Áreas Comerciales, Israel Díaz García, y algunos verificadores que cumplieron la jornada revisando que los comerciantes sigan al pie de la letra lo que especifican sus permisos para mantener el orden y buen desarrollo de las actividades comerciales. En este sentido, se constató que en esta edición cada puesto cuenta con un tarjetón que indica la ubicación, giro, medidas, foto y nombre, tanto del titular del permiso, como del suplente. Ya de pasada escucharon las peticiones de los comerciantes y algunas sugerencias para reforzar el orden comercial y reforzar el trabajo para un mejor desarrollo de las actividades y con el fin de que las familias disfruten de las tradiciones alusivas al Día de Muertos… FRAUDES. La presidenta de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes en Aguascalientes, Beatriz Flores de la Torre, llamó a la población a evitar ser víctimas de fraude y no dejarse sorprender con promociones que pueden luego resultar irreales. “Mi mensaje sería que compren en agencias seguras, agencias que pertenecemos a la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes. Actualmente somos 62 agencias debidamente registradas y establecidas. Esto para evitarles un mal trago de que sus vacaciones se conviertan en una pesadilla. Y vamos a tener ofertas muy buenas. Ya se están organizando líneas aéreas, transporte terrestre, así como hoteles de diversos destinos turísticos. Entonces, mi invitación es que compren con agencias registradas que tengan el sello de AMAV”…