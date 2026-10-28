Tras la tragedia en el asfalto, la asociación Aguas con la Bici alzó la voz para exigir justicia y un verdadero freno a la violencia vial tras la muerte de Juan García, un adulto mayor de 74 años atropellado.

CON LA HORA ENCIMA y la prisa legislativa al desnudo, la tan cantada creación de Villa Juárez como el duodécimo municipio de Aguascalientes finalmente llegó a los escritorios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por obra y gracia de Morena; una pugna donde este mismo jueves los ministros discutirán un proyecto que no busca despeinar el fondo jurídico de la iniciativa, sino darle un jalón de orejas a los diputados locales por el pequeño detalle del calendario y los tiempos electorales marcados por la ley. Así, ante la urgencia de los plazos y la inminencia de los efectos, todo indica que el Alto Tribunal no reprogramará la votación, dejando a la flamante criatura municipal pendiendo de un hilo burocrático simplemente porque al Congreso local se le fue el santo al cielo con el reloj… TRAS LA TRAGEDIA EN EL ASFALTO, la asociación Aguas con la Bici alzó la voz para exigir justicia y un verdadero freno a la violencia vial tras la muerte de Juan García, un adulto mayor de 74 años atropellado el pasado 24 de octubre en el cruce de la calle Faisán y avenida Siglo XXI por un camión de transporte de personal; un doloroso caso que la organización exige esclarecer con urgencia mientras desempolva las frías cifras de Tránsito Municipal, que contabilizaron 46 personas fallecidas en percances viales durante 2025. Ante la evidente urgencia de pasar del discurso a los hechos, el colectivo urgió a supervisar las unidades, auditar la capacitación de los choferes y respetar límites de velocidad y puntos ciegos, anunciando de paso que reforzará la difusión de la campaña Súbete a la Bici en coordinación con el Municipio y la Secretaría de Desarrollo Social Municipal, en un desesperado intento por evitar que pedalear por las calles de Aguascalientes siga siendo una actividad de alto riesgo… CON EL FRENO DE MANO PUESTO y la brújula política descompuesta, lo que arrancó como una simple suspensión de mercancías por el recorte a los estímulos fiscales en casetas y la inseguridad derivó en un desquiciante bloqueo intermitente durante la madrugada del martes en la Puerta de Acceso Sur; un auténtico juego del «teléfono descompuesto» donde un anónimo «alguien» amenazó con cierres totales, hasta que desde las cúpulas en la Ciudad de México metieron el freno de mano alegando negociaciones con la Secretaría de Gobernación y ordenaron abrir a cuentagotas un solo carril en la carretera 45 Sur. Para aderezar el sainete, mientras Gobernación presumía en redes un acuerdo para despejar las vías, los líderes locales de CANACAR —que agrupa a las grandes empresas, con Roberto Díaz al frente— y de HAMOTAC —defensora del «hombre-camión» bajo el mando de José Luis Guillén— prefirieron ignorar los tuits y seguir «en la lucha» hasta recibir orden directa de sus jefes, todo mientras, en las mesas de Bucareli, el eterno Elías Dip Ramé, al frente de CONATRAM, aprovechaba los reflectores para acusar la profunda brecha entre los pequeños camioneros y las grandes compañías monopolistas, dejando claro que entre transportistas la única constante es el desorden… CAÍDOS EN LA TRAMPA DEL PROGRESO, la trágica muerte del caballo Manchas y las heridas sufridas por un transeúnte en la subcuenca Malacate-Cobos encendieron de nuevo las alarmas sobre los peligrosos pozos de sondeo que las desarrolladoras inmobiliarias dejan abiertos al aire libre antes de levantar fraccionamientos en suelo forestal; una negligencia que el colectivo El Malacate, Guardianes del Monte, denunció como auténticas trampas mortales tanto para la fauna como para senderistas y brigadistas contra incendios. Exigiendo justicia para los afectados y cuestionando la nula supervisión oficial, la agrupación apuntó directamente contra la tijera burocrática de Sarahí Macías Alicea, titular de la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua, por haber recortado las áreas prioritarias de conservación en el catálogo ambiental, dejando al descubierto que en la subcuenca de Cobos la voracidad inmobiliaria avanza sin frenos ni seguridad, mientras la autoridad parece más preocupada por facilitar permisos que por vigilar las fosas que va dejando el camino… APROVECHANDO EL VIAJE y el río revuelto, el PRD en Aguascalientes saltó a la palestra para exigirle al Gobierno Federal respuestas claras para transportistas, productores del campo y trabajadores del IMSS, cuestionando duramente que la burocracia intente aplacar el descontento con mesas de diálogo infinitas y anuncios huecos que nunca se traducen en soluciones palpables; un reclamo de transparencia donde el sol azteca pidió ponerle fecha, firma y apellido a los acuerdos pendientes sobre seguridad en carreteras, apoyos agrícolas y servicios de salud. Y ya entrados en gastos de fiscalización, el partido extendió su pliego petitorio al terreno electoral para exigir la autonomía del INE ante la renovación de su presidencia y pedir cuentas por supuestos conflictos de interés en contrataciones, todo un despliegue de firmeza opositora que resulta casi conmovedor para un partido que, tras perder el registro nacional, sobrevive a duras penas como marca local en apenas 13 estados de la República, demostrando que para ponerse al tú por tú con la Federación no hace falta un gran electorado, sino un micrófono a la mano y ganas de no perder la costumbre…