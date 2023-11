En un extraño y revelador silencio, la directora del IEA, Lorena Martínez Rodríguez, y el líder del SNTE, Ramón García Alvizo, optaron por no pronunciarse tras la resolución judicial para distribuir los libros de texto en el estado.

SIGUE ACUMULANDO AMPAROS el proceso de extinción de la Sala Administrativa y la creación del nuevo Tribunal de Justicia Administrativa y todos ganados por distintos abogados y ciudadanos que recurrieron a la justicia federal para garantizar que sus juicios y asuntos de combate a actos de Gobierno fueran encauzados y resueltos. Los criterios tomados por diversos juzgados de distrito no son homogéneos, lo que está implicando que las interpretaciones y resoluciones sean diversas, aunque con resultados similares, en esencia que se mantenga la atención de los expedientes por parte de la Sala Administrativa… CONTINÚA EL REVUELO por la sentencia condenatoria del exgobernador Martín Orozco Sandoval, ante sus constantes apariciones públicas bajo el entendido que no existe una orden para la ejecución de la pena, considerando que se cuenta con diez días hábiles para recurrir la sentencia condenatoria ante la Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, lo que su abogado Julio Serna ya anticipó, y confirmó que el asunto se prolongará hasta las instancias federales… EN UN EXTRAÑO Y REVELADOR SILENCIO, la directora del Instituto de Educación de Aguascalientes, Lorena Martínez Rodríguez, y el líder de la Sección 1 del SNTE, Ramón García Alvizo, optaron por no pronunciarse tras la resolución del Tribunal Colegiado que revocó la admisión de una demanda de amparo presentada por el Consejo de Laicos de la Diócesis de Aguascalientes, en el Juzgado V de Distrito del Estado. La decisión, unánime por parte de los magistrados, argumento la falta de un vínculo concreto entre el derecho a la educación y el objeto social de la asociación civil quejosa, limitado aparentemente a actividades religiosas. Este revés judicial ha generado un giro significativo en el panorama educativo local. Después de un período de tres meses de pausa, la distribución de los libros de texto gratuitos y su uso en las aulas deberá reanudarse de manera inmediata. Sin embargo, los líderes educativos se han sumido en un mutismo preocupante, alegando que no han sido notificados oficialmente y esquivando cualquier intento de obtener reacciones de su parte. La ausencia de comentarios por parte de la directora del IEA y el líder sindical del SNTE plantea interrogantes sobre la postura que tomarán frente a esta decisión judicial y cómo impactará en el sistema educativo de Aguascalientes. ¿Estarán preparados para implementar los cambios requeridos, o este silencio es un preludio de posibles conflictos? La resolución del Tribunal Colegiado ha dejado en claro que la educación y las actividades religiosas no deben estar entrelazadas, marcando un límite que podría tener profundas implicaciones en la forma en que se aborda la enseñanza en la región. Una declaración oficial se vuelve urgente ante el inminente flujo de libros de texto gratuito en las aulas. La comunidad educativa y la sociedad en general merecen transparencia y claridad sobre cómo se abordará esta nueva etapa en el sistema educativo local, pero parece que ambos esperan línea… PROHIBIR LAS CORRIDAS de toros en Aguascalientes podría tener un fuerte impacto porque hay una economía fuertemente vinculada con la tauromaquia, es decir, que muchas personas dependen de este tipo de eventos, sobre todo en algunas fechas en específico, comentó la presidenta del Colegio de Economistas, Dafne Gissel Viramontes Ornelas, ante la reciente prohibición en la Plaza de Guadalajara. Afirmó que si bien existe una tendencia a nivel nacional de reducir este tipo de eventos y pensando en eso a futuro, consideró que en Aguascalientes se ve que esta situación no ocurra en el corto plazo. “No se advierte como una realidad, pero pensando a futuro sí se tienen que buscar alternativas para estas personas, a fin de que puedan desempeñarse en diferentes áreas, tal vez muy similares a la tauromaquia que tengan que ver también con el sector ganadero, pero que no pierdan su empleo”… INVITADA A PEREIRA, la capital del departamento de Risaralda en Colombia, para compartir la experiencia de 28 años de trabajo ininterrumpido en el ámbito de los refugios para mujeres en México, la directora de la Fundación Mujer Contemporánea, Roxana D’Escobar López Arellano, comentó que la conferencia, solicitada por la Secretaría de las Mujeres del Municipio, surge en un momento crucial para Pereira, que busca establecer su propio refugio. Destacó la importancia de esta iniciativa, señalando que, aunque en Medellín ya existen refugios, la mayoría de los municipios colombianos carecen de esta vital infraestructura. Dijo que abordó la diferencia crucial entre los refugios gestionados por gobiernos locales y aquellos dirigidos por la sociedad civil, como el de Mujer Contemporánea. Estableció que la experiencia de Mujer Contemporánea se erige como un referente en la lucha por la protección de las mujeres en situaciones de riesgo y destacó cómo, a lo largo de los años, han tejido sólidamente, abogando no sólo por la atención a casos específicos sino también por políticas a nivel nacional, lo cual fue expuesto ante la gente de Colombia… INSEGURIDAD SALE cara al transporte de carga… y es que los asaltos carreteros han elevado el costo de las pólizas de seguros contra robo a unidades de carga pesada en un 26%, según reveló Roberto Díaz Ruiz, delegado estatal de la Cámara Nacional de la Industria del Autotransporte de Carga. Este incremento representa un duro impacto para los empresarios transportistas, quienes se ven obligados a contratar seguros contra robos de sus unidades y mercancías ante las graves pérdidas que representaría no contar con esta protección. Díaz Ruiz informó a las empresas transportistas sobre esta medida, derivada de la alta incidencia de asaltos en las carreteras, e incluso en zonas conurbadas de las principales ciudades hacia donde se movilizan las mercancías. Indicó que este ajuste se debe analizar de manera exhaustiva, considerando que el incremento obliga a revisar los costos de operación para el próximo año, así como la necesidad de buscar servicios de aseguramiento idóneos en el mercado…