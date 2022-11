A prueba como institución inicia la semana la Universidad Autónoma de Aguascalientes, luego de la impugnación al proceso de designación de rector y decanos, presentada por los cuatro aspirantes que desde el inicio de esta ruta crítica hacia el piso 11 de la llamada Torre Avelar.

Llegará esta semana el nuevo helicóptero, informó el secretario general de Gobierno, Florentino Reyes Berlié, aunque continúa el proceso de todos los permisos y licencias, seguros y pilotos, motivo por el cual se espera que después de la primera quincena de diciembre entre en servicio.

CAMBIO DE AVIONES tiene previsto hacer Aeroméxico en el Aeropuerto Internacional de Aguascalientes. Lo anterior está proyectado para 2023 y 2024, ya que actualmente se cuenta con aeronaves de modelo Embraer 190 y se tiene pensado incrementar la oferta de asientos. Además, la empresa anunció que para el mes de diciembre y enero se tiene previsto incrementar los vuelos con destino a la Ciudad de México. Por su parte, Volaris aseguró que se encuentra sujeta a la recategorización del país para ofertar más rutas hacia los Estados Unidos, debido a que en este momento está limitada por bajas en la categoría, sin embargo, la empresa tiene proyectado ofertar vuelos en el aeródromo local con destino a Puerto Vallarta… Presente en actividades, promotora de eventos, reconocida por su interacción con la comunidad estudiantil y docente, generadora de información y de opinión siempre en torno a la institución, no más allá de ella, prácticamente no sorprendió su registro como tampoco el de Jesús Hernández, quien fungió como secretario general de la institución y parecía también un candidato natural que podría repetir el caso de Francisco Avelar y pasar a la oficina contigua, luego de haberse entrenado como segundo a bordo. Pero las cosas se complicaron y fue un secreto a voces el distanciamiento de ambos, así como el aviso de última hora de Hernández de contender por el cargo y no haberlo hecho al menos unos días antes de aventar la Secretaría General. En fin, a Netzahualcóyotl López Flores, Edith de la Torre Hermosillo y José Luis Quintanar ningún mérito se les quita, su trayectoria y esmero académico son de enorme valía y la comunidad universitaria los ha ponderado también, pero en las competencias unos ganan y otros aprenden. SUBIRÁ 8% la tarifa del Registro Vehicular para el 2023, comentó el secretario de Finanzas, ingeniero Alfredo Cervantes; es lo relativo a la inflación y ante ello la ciudadanía deberá tomar sus previsiones y ahorros… Un piloto es de Aguascalientes y el otro foráneo… MIENTRAS TANTO, el Halcón 1 se encuentra volando diariamente para garantizar la seguridad de la población del estado, informó Antonio Martínez Romo, quien detalló que desde la caída del helicóptero Águila 1 no se ha dejado de trabajar y de manera diaria se hacen hasta tres vuelos, lo anterior dependiendo de los operativos o necesidades que se tengan en el momento. Martínez Romo dijo que afortunadamente no se ha tenido que llevar a cabo hasta el momento ningún vuelo de reacción, por lo que se mantienen los recorridos en los límites con Encarnación de Díaz y Bajío San José, cerca de Bajío de los Sauces, puesto que en días pasados se habían reportado enfrentamientos entre grupos “antagónicos”… EL INEGI invita a participar mañana martes 29 de noviembre en su programa Cátedra INEGI, en la cual se abordará el tema de las Estadísticas con perspectiva de género, en la voz de Paloma Merodio Gómez, vicepresidenta, durante la sesión en vivo que empezará a las 11:00 horas, en la página de https://youtube.com/user/INEGIInforma/… TAMBIÉN RECUERDA que faltan tres días para que termine el plazo establecido para el levantamiento de la información del Censo Agropecuario 2022, motivo por el cual se pide el apoyo del sector en Aguascalientes para participar en este trabajo que vence pasado mañana… TAMBIÉN EN CONTRA está la Acocen de la propuesta de incremento del Impuesto Sobre la Nómina por parte del Gobierno Estatal. Su presidenta, Guadalupe González Madrigal, comentó que no es por un mero capricho empresarial, sino que simplemente han hecho un análisis de la realidad actual. “No se trata de hacer la llorona, ni la de siempre, simple y sencillamente venimos de dos años difíciles, donde el empresariado sigue endeudado y todavía está pagando todo lo que tuvo que tomar prestado, aunado a eso, los incrementos salariales que no han sido pocos, necesarios sí, por supuesto”. Apuntó que también el trabajador ha resentido en su bolsillo el aumento de la inflación y ahora las empresas tienen que repercutir en términos de la inflación un mínimo de un 10%. “El acuerdo de la Comisión de los Salarios Mínimos habla una propuesta entre un 15% y hasta un 25%, pero finalmente el incremento salarial le va a pegar directo al gasto y nómina de las empresas, junto con el doble de días de vacaciones”. Indicó que hay quien no entiende por qué esto va a afectar, dado que el trabajo se hace en horas-personas y cuando un empresario no tiene a una persona 6 días, a la hora que le dicen, aun así hay que pagarle su sueldo completo y tiene que contratar a otra persona extra para que vaya y la sustituya el tiempo que la otra persona no va a estar, aunado a que se le va a tener que pagar un 25% adicional por prima vacacional que va a subir, lo cual se refleja en lo que le ponen en el salario diario integrado ante el Seguro Social. “Entonces va a subir el salario por un simple incremento, se van a duplicar vacaciones, la prima vacacional, se acumula la inflación un 10%, el ISR va a subir, lo que son las tablas para las personas físicas con actividades empresariales, que normalmente se ve reflejado en tasas de recargos de los impuestos, por lo que una medida como ISN puede ahuyentar a empresas que están empezando a estar en la formalidad”. Apuntó que esta intención del Gobierno sólo refleja la ineficiencia de los órganos de control y de fiscalización que se esmeran siempre sobre los mismos y los que ya están cautivos. “Es más fácil subirles a ellos la tasa, en lugar de buscar a los que están como informales, y ellos jamás van a pagar el ISN”…