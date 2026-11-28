Mientras en Acción Nacional comienzan a definirse las reglas de la competencia interna, en las demás fuerzas políticas tampoco faltan las negociaciones y los mensajes encontrados…

PUES EN EL PAN ya pusieron las reglas del juego rumbo a 2027, aunque todavía falta saber quién se llevará el premio mayor. El senador Juan Antonio Martín del Campo, quien por tercera ocasión busca la candidatura a la gubernatura de Aguascalientes, informó que la dirigencia nacional definió los mecanismos de selección para las 17 gubernaturas en disputa. En Aguascalientes, la postulación podrá recaer en un hombre o una mujer, así que nadie tendrá que guardar todavía sus aspiraciones en el cajón. Habrá encuestas abiertas a la ciudadanía, cuyos resultados servirán para que el CEN formalice la designación. Ahora falta saber si todos aceptarán de buen grado el resultado del sondeo… MIENTRAS EN ACCIÓN NACIONAL comienzan a definirse las reglas de la competencia interna, en las demás fuerzas políticas tampoco faltan las negociaciones y los mensajes encontrados. En la Cuarta Transformación todavía no queda claro quiénes saltarán a la cancha. El exfutbolista Braulio Luna contaría con el respaldo de su familia política, pero Genny Valenzuela asegura ser la única registrada por el Verde, por lo que acudió a su dirigencia nacional para aclarar la jugada. En Morena, Ale Peña y Ana Gómez sumarían fuerzas con Arturo Ávila, mientras que Ivón González y Martha Márquez pugnan por que la coordinación municipal de Aguascalientes quede en manos del morenismo. Por su parte, Movimiento Ciudadano, fiel a su costumbre, esperaría hasta principios de 2027 para aprovechar las ofertas del mercado electoral, aunque ya tiene un entuerto que resolver: si Daniela López consigue la candidatura a la alcaldía capitalina, dejaría su curul a Jenifer Campos, quien presuntamente ya cambió la camiseta naranja por la guinda. Incluso la suplente acudió al Congreso para ponerse de acuerdo con la diputada emecista, pero no la encontró… EN MEDIO DE ESTA EFERVESCENCIA preelectoral, hay quienes, antes de ocuparse de las candidaturas del futuro, deberían resolver los pendientes del pasado. Es el caso del PRI, a cuyas puertas solían acudir quienes aspiraban a ocupar algún cargo público y a las que ahora llaman los actuarios judiciales. El tricolor, que durante décadas repartió candidaturas y posiciones de poder en Aguascalientes, enfrenta una diligencia de embargo por incumplimiento de pagos derivados de un conflicto laboral. Su dirigente estatal, Kéndor Macías, había informado que recibió 16 laudos pendientes, de los cuales aseguró haber atendido 13, aunque los expedientes siguen dándole dolores de cabeza. Mientras el partido busca reconstruirse, negociar alianzas y recuperar espacios rumbo a 2027, bien haría en poner primero sus cuentas en orden. Vaya ironía: antes repartía puestos y ahora tiene que responder ante los tribunales por haberlos quitado… MÁS ALLÁ DE LAS ASPIRACIONES partidistas, la maquinaria electoral comienza a ponerse en marcha rumbo a 2027, aunque el INE todavía no sabe de qué tamaño será la cobija presupuestal. Brenda Castrejón Hernández, vocal ejecutiva del organismo en Aguascalientes, informó que se proyecta instalar mil 168 casillas y utilizar 408 planteles educativos para tal efecto. La lista nominal supera el millón 164 mil electores y el 25 de enero vencerá el plazo para actualizar las credenciales para votar. Entretanto, el próximo lunes se instalarán los consejos distritales y continuará el reclutamiento de personal electoral. Será hasta enero cuando se conozca el presupuesto autorizado y se determine hasta dónde habrá que estirar la cobija para organizar la fiesta de la democracia… HAY ASUNTOS QUE NO PUEDEN ESPERAR, y uno de ellos es el costo de la vivienda en Aguascalientes. A los inquilinos poco les duró el gusto: apenas tres semanas sobrevivió el tope a los incrementos de las rentas antes de que el Congreso decidiera darle las gracias. Ante ello, organizaciones civiles pidieron a la gobernadora Tere Jiménez vetar el decreto, al considerar que los legisladores no consultaron suficientemente a quienes pagan la renta. Según cálculos de Conversa Sur, el alquiler mensual promedio pasó de 2 mil 456 pesos en 2020 a 3 mil 997 en 2026, un incremento cercano al 63%. A ello se suma que casi uno de cada tres arrendamientos carece de contrato vigente. Al paso que vamos, conseguir una vivienda a precio accesible será cuestión de encontrar un casero con espíritu de filántropo… LA PROTECCIÓN DE LAS FAMILIAS también pasa por garantizar la continuidad de los servicios de los que dependen miles de madres y padres trabajadores. En ese sentido, el IMSS asegura que las guarderías seguirán funcionando, por lo que las familias no tendrán que improvisar ni recurrir de emergencia a los abuelos. El organismo garantiza la atención de 187 mil 163 menores en el país, mientras avanza la contratación de 608 establecimientos para el periodo 2027-2029. Sin embargo, hasta el 25 de noviembre, apenas 40 guarderías contaban con nuevo contrato y 49 prestadores habían aceptado la adjudicación directa. Ante la protesta anunciada para el próximo lunes, el instituto recordó que los contratos vigentes obligan a mantener los horarios completos hasta el 31 de diciembre y aseguró que, si algún establecimiento deja de operar, ofrecerá alternativas de atención a las familias afectadas… FINALMENTE, EN CALVILLO ya hicieron las cuentas para 2027 y, de paso, dejaron encaminadas más obras antes de despedir el año. El alcalde Daniel Romo Urrutia informó que el Cabildo aprobó el Presupuesto de Egresos del próximo ejercicio fiscal, además de dos paquetes de infraestructura. Se trata del duodécimo correspondiente al Fondo para la Infraestructura Social Municipal del Ramo 33 y del noveno financiado con recursos del Fondo Resarcitorio, ambos de 2026. La intención es atender las necesidades de las comunidades y dar continuidad a los proyectos municipales. Por lo pronto, ya cuadraron los números; ahora toca que las obras cuadren también…